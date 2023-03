Slovensko sa zahalí do tmy: Hodina Zeme sa začína o 20:30, svetlá zhasnú na svetových aj slovenských pamiatkach

Hodina Zeme je výzva na urýchlenie konania v oblasti klímy a pripomienka, že svojim kúskom môže prispieť každý. Uviedol to v sobotu na sociálnej sieti generálny tajomník OSN António Guterres pri príležitosti tejto iniciatívy.



„Vyzývam vás, aby ste 25. marca o 20.30 h miestneho času na hodinu vypli osvetlenie - kdekoľvek sa nachádzate,“ napísal na Twitteri. „Každá minúta a každá hodina sa počíta,“ dodal.

#EarthHour is a call to massively increase #ClimateAction & a reminder that all of us can play our part.



I invite you to switch off your lights for an hour on 25 March at 8.30pm local time - wherever you are.



Every minute and every hour counts. pic.twitter.com/xT2dna0Da3