Poslanci chcú skomplikovať život transrodovým ľuďom. Pri zmene pohlavia si možno nebudú môcť zmeniť meno bez potvrdenia psychiatra

Strany OĽaNO a Sme rodina prichádzajú s pozmeňujúcou novelou zákona o rodnom čísle aj so zákonom, ktorý by zakázal zmenu mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia. Meno a priezvisko si doposiaľ mohli transrodové osoby zmeniť. Ak by novela prešla, na tento úkon by potrebovali potvrdenie odborníka.

Poslanec Ondrej Dostál na svojom facebookovom profile upozornil na absurnosť návrhu.

„Podstata pozmeňujúceho návrhu poslanca Lukáča je rovnaká ako podstata novely zákona o rodnom čísle: Ublížiť transrodovým osobám, znemožniť im tranzíciu z administratívneho hľadiska, sťažiť a skomplikovať im život, ponížiť ich a vyjsť v ústrety predsudkom časti spoločnosti, ktorá nedokáže akceptovať transrodových ľudí,“ píše poslanec na Facebooku.

Poslanci Národnej rady (NR) SR zo Sme rodina a OĽaNO zároveň navrhujú, aby sa v prípade zmeny pohlavia nedalo zmeniť rodné číslo. Má to byť možné len v prípade jeho nesprávneho určenia.

