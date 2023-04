Vzácny objav sochy Budhu v Egypte: Dôležitý dôkaz z rímskej éry

V egyptskom starovekom prístavnom meste Baranís na pobreží Červeného mora objavili vzácnu sochu Budhu, ktorá vrhá nové svetlo na obchodné vzťahy Egypta s Indiou v období Rímskej ríše.



Sochu objavila poľsko-americká výskumná expedícia, potvrdil v stredu egyptský vládny rezort pre pamiatky.



Tento nález je dôležitým dôkazom obchodných vzťahov medzi Egyptom a Indiou počas rímskej éry, uviedol šéf egyptskej najvyššej rady pre starožitnosti Mostafa Wazírí.

👏@BerenikeArchaeo discovered statue of Buddha in temple of Isis in #Berenike on #RedSea coast, #Egypt. Made locally(?) of Turkish marble & probably funded by Indian merchants, it's striking evidence for trade between #Roman empire & #India

