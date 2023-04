GALÉRIA: Takto bude vyzerať moderná nemocnica Rázsochy. Prestížni achritekti zverejnili vizualizáciu

OK

Izraelské architektonické štúdio Mochly-Eldar Architects zverejnilo vizualizácie nemocnice Rázsochy. Univerzitná nemocnica v bratislavskom Lamači by mala mať kapacitu 695 lôžok, 20 operačných sál, 40 ambulancií. Podľa zámeru, ktorý zverejnil Enviro portál ministerstva Životného prostredia SR by mali Rázsochy rátať s 35 000 hospitalizáciami ročne.

Dokončenie hrubej stavby nemocnice je naplánované na koniec prvej polovice roku 2026. Cena hrubej stavby je zatiaľ vyčíslená na 281 miliónov eur a financovaná bude zo zdrojov plánu obnovy.

Dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger počas štvrtkovej diskusnej relácie TV Joj Na hrane potvrdil, že nemocnica sa nebude financovať z rozpočtu.

„Taký je plán a ten naplníme,“ uviedol premiér.

V súvislosti s výstavbou Rázsochov predsena strany SaS Richard Sulík a kandidát strany na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay skonštatovali, že sa to zo zdrojov z plánu obnovy nestihne. „Slovensko potrebuje novú komplexnú koncovú univerzitnú nemocnicu, to je bez diskusie. Zároveň však vyjadrujeme veľké pochybnosti o tom, či sú Rázsochy správne zvolenou lokalitou,“ dodal Szalay s tým, že nemocnica takéhoto typu by mala stáť skôr vo východnej časti mesta.

