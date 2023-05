Šéf vagnerovcov Prigožin: Ukrajinský protiútok môže skončiť tragédiou pre Rusko. Začne sa už čoskoro.

Protiútok podľa Prigožina začne do 15. mája. Dovtedy údajne prestanú silné dažde a pôda tak bude dostatočne suchá na to, aby sa po nej tanky a delostrelectvo mohli presúvať.

Zakladateľ ruskej súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v nedeľu varoval, že očakávaná ukrajinská protiofenzíva by sa mohla pre Rusko zmeniť na tragédiu, a opäť sa posťažoval, že jeho mužom na fronte vo východoukrajinskom meste Bachmut chýba munícia.



V rozhovore pre ruského prokremeľského vojnového spravodajcu Semiona Pegova Prigožin vyhlásil, že podľa jeho názoru sa ukrajinský protiútok začne do 15. mája, pretože dovtedy prestanú silné dažde a pôda bude dostatočne suchá na to, aby sa po nej tanky a delostrelectvo mohli presúvať. „Tento protiútok by sa mohol stať tragédiou pre našu krajinu,“ vyjadril obavy Prigožin.



O prípravách ukrajinského protiútoku sa hovorí už dlho. V nedávnom rozhovore pre škandinávske médiá to potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Špecifikoval pri tom, že Ukrajina má v pláne aj znovuzískať Krymský polostrov. Dodal súčasne, že úspech ukrajinského protiútoku závisí od dodávok západných zbraní.



Hovorkyňa velenia jednotiek ukrajinskej armády v sektore Juh Natalija Humeňuková cez víkend v televíznom rozhovore tvrdila, že prípravou na ukrajinskú ofenzívu bolo aj vyhodenie skladu ropných látok v prístavnom meste Sevastopol na okupovanom Kryme.





Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/AP



Podľa správ ukrajinskej spravodajskej služby bolo výbuchom a následným požiarom v Sevastopole zničených viac ako desať palivových nádrží s celkovou kapacitou približne 40 000 ton. Vyjadrenia šéfa vagnerovcov v rozhovore pre ruského prokremeľského vojnového spravodajcu Semiona Pegova komentovali aj experti z britského Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).



Podľa nich z Prigožinových vyjadrení a kritiky vyplýva, že ruská armáda sa neponáhľa s prípravou na odrazenie ukrajinského útoku. Prigožinova hrozba, že jeho muži sa pre nedostatok munície stiahnu z mesta Bachmut, môže podľa ISW naznačovať, že ruské pozície v Bachmute považuje vagnerovec za zraniteľné.



Serhij Čerevatyj, hovorca východného zoskupenia síl ukrajinskej armády, koncom tohto týždňa uviedol, že v Bachmute pokračujú urputné boje. Cesta, ktorá je kľúčová pre zásobovanie ukrajinských obrancov Bachmutu, je však podľa neho pod kontrolou Ukrajiny.

