MAPA: Slovensko do roku 2037 zanikne a zmiznú naše kraje. Takto by mohla vyzerať zjednotená Európa s Ukrajinou aj Švajčiarskom

Už len 14 rokov nás delí od zániku národných štátov a zjednotenia Európskej únie do obrovskej federácie, ktorej vznik spôsobí revolúciu v správe vecí verejných, tvrdí mladá idealistka.

Zanikne Slovensko, Česko, Poľsko aj Maďarsko, rovnako ako všetky momentálne existujúce štáty, oficiálne sa novým členom stane Ukrajina či Nórsko, ale chýbať nebude ani návrat Spojeného kráľovstva, ktoré oľutuje Brexit.

Toto nie je realita, ale imaginárna mapa budúcej Európskej federácie, ktorú na Twitteri zdieľala mladá Holanďanka Mariska Den Eelden.

Na svojom profile sa prezentuje ako Erasmus študentka s Európou v srdci. Na Twitteri pritom pravidelne zdieľa obrázky a videá o potenciálnom vývoji Európskej únie či o tom, ako si EÚ v budúcnosti predstavuje umelá inteligencia.

Európska únia sa veľmocou stane iba ako federácia

Holandská študentka si myslí, že Európska únia nebude vedieť prežiť v súčasnej podobe, ak nedôjde k veľkému zjednoteniu. Dominantné krajiny ako Francúzsko či Nemecko si podľa nej budú musieť uvedomiť, že sa o svoj vplyv musia podeliť so strednou a východnou Európou, ak chce potenciálna Európska federácia zvládnuť boj s výzvami.

„V tomto momente to vyzerá, že iba Európa bude schopná a ochotná pustiť sa do riešenia takého veľkého problému, akým je klimatická kríza. Rovnako aj do iných problémov, ako napríklad záchrana ľudských práv, sekularita vlád, ochrana prírody, stabilizácia krehkých krajín a vzdelávanie tretieho sveta,“ vysvetľuje vo svojom sprievodnom texte.

Aby sa nová Európska federácia stala ozajstnou politickou veľmocou, študentka plánuje hlavné mesto presunúť z Bruselu do Viedne. Aj keď s týmto bodom viacero ľudí v komentároch nesúhlasilo, pretože Rakúsko do Európskej únie vstúpilo len v 90. rokoch, zatiaľ čo Belgicko stálo pri zrode EÚ, podľa študentky rozhoduje centrálna pozícia Viedne.

Čo by sa zmenilo pre Slovákov?

Pre bežného Slováka by sa v prípade zjednotenia Európy do veľkej Európskej federácie zmenilo dosť veľa. Slovensko by ako štátny útvar zaniklo, pretože by sa stalo súčasťou federácie, a tak by sme sa museli rozlúčiť aj s jednotlivými samospravnými krajmi ako ich poznáme dnes.

Namiesto krajov by bolo územie Slovenska rozdelené výlučne na región Bratislavy a región Košíc, odkiaľ by volení zástupcovia spravovali menšie oblasti. Toto by vraj neviedlo k odoberaniu právomocí regionálnych samospráv, ale práve naopak, ich posilňovaniu. Ak by zanikli samotné štáty a vstrebala by ich federácia, údajne by mohli regionálne samosprávy dostať silnejší mandát na oveľa adresnejšie spravovanie svojich území.

V predstavách Holanďanky by tento krok nemal znamenať zánik jednotlivých regionálnych tradícií a kultúr, ale skôr sústredenie na čo najefektívnejšie spravovanie vecí verejných.

Takýchto regiónov by Európska federácia obsahovala celkovo 116. Dohromady by v novej federácii žilo takmer 600 miliónov ľudí a so svojím HDP by patrila medzi najbohatšie štátne útvary sveta.

