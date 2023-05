Z Nemecka do Dubaja za 90 minút: Európsky Startup sľubuje nadzvukové vodíkové lietadlá do pár rokov.

Po dvoch desaťročiach od ostatného letu Concordu sa črtá návrat nadzvukových komerčných letov. Európsky Startup Destinus podľa CNN sľubuje lákavé a krátke lety.

Z Frankfurtu do Sydney by ste sa s ňou mali dostať za 4 hodiny 15 minút a do Dubaja len za hodinu a pol.

Koncept Destinusu, založeného v roku 2021 je postavený na lietadlách na vodíkový pohon, ktoré by až päťnásobne prekročili rýchlosť zvuku. Prvé dva prototypy už absolvovali úspešné testovacie lety. Tretí prototyp Destinus 3, by mal uskutočniť svoj prvý let do konca roka.

🌟New Prototype Reveal!🌟



Eiger is the second in a series of development vehicles that we are building and flying. It gives insight on the #aeroshape and flight dynamics that is extremely challenging to master for #hydrogen powered #hypersonic aircraft.https://t.co/YyTdYU9zri pic.twitter.com/iGF0bcDl1P