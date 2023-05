Na Slovensku hrozí, že do pár rokov budeme musieť zbúrať stovky bytoviek. Až 2 milióny ľudí čelia veľkému problému

Takmer polovica Slovákov žije v panelových domoch, z ktorých veľké množstvo postavili pred viac ako 50 rokmi. To môže byť problémom hlavne pre tých, ktorí sa rozhodnú si takýto starý byt kúpiť.

Maximálna odhadovaná životnosť takýchto budov je približne 70 rokov, čo môže spôsobiť novým majiteľom problémy, informuje portál Regióny. Na Slovensku pritom odhady hovoria o tom, že v takýchto panelákov môžu žiť až 2 milióny ľudí.

„Ľudia si kupujú bezcenné byty. Ich životnosť končí. Je prekvapujúce, ako málo sa o tejto problematike hovorí,“ povedal pre portál idnes.cz ekonóm Vladimír Brůna. Ak majitelia bytov do paneláku investujú a budova prešla napríklad celkovou rekonštrukciou či rozsiahlym zateplením, jej životnosť tak môžu predĺžiť až o 20 až 30 rokov.

Najdôležitejšie je podľa odborníkov údržba, čo sa ukazuje momentálne, pretože vzhľadom na veľký počet starých panelákov je potrebné rekonštrukcie zrealizovať najneskôr do roku 2030.

Za nízku životnosť môžu aj vlastníci bytov

Vývojár panelových domov Petr Plichta pred pár rokmi pre portál idnes.cz uviedol, že kvalitne postavený panelák so základnými prvkami z konštrukčného betónu dokáže vďaka údržbe vydržať pokojne až 150 či 200 rokov. Túto životnosť však podľa neho výrazne narušujú vlastníci bytov svojimi neuváženými zásahmi.

„Neuvážený zásah do stenových systémov môže ohroziť stabilitu budovy. Čo ľudia niekedy v panelákoch dokážu, je neprijateľné. Pri priečkach s hrúbkou od 60 do 80 mm to nie je problém. Môžete ju odstrániť celú a nič sa nestane. Ale pokiaľ chcete zasahovať do nosných stien, je účasť statika nutná,“ vysvetľuje Plichta.

Slovensko si pritom starnutie panelákov uvedomuje už od prelomu milénia, keďže vláda vo veľkom poskytuje dotácie a príspevky na rekonštrukciu panelákov minimálne od roku 1999 Súčasná Bytová politika Slovenskej republiky do roku 2030 je postavená práve na dôležitosti revitalizácie panelákových domov.

