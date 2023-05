Tiger tam dohrýzol ženu, majiteľ ponúkal mláďatá za 5 000 €. ZOO pri Žiline, kde lev zabil muža, má na konte plno škandálov

Neďaleko Žiliny sa nachádza areál, ktorý je plný exotických zvierat. Tigre, levy či ťavy si na ranč pri Žiline prichádzali pozrieť tisícky ľudí ročne. Návštevníci mali možnosť dostať sa do bezprostrednej blízkosti divokých šeliem, dokonca si ich za príplatok mohol aj kŕmiť.

Tento chov sa napokon stal osudným majiteľovi areálu, ktorého lev usmrtil počas kŕmenia. Muž šiel nakŕmiť svojho obľúbeného leva, a tak vošiel do klietky spolu s potravou, no z výbehu sa už živý nevrátil. Zamestnanci ranča okamžite privolali záchranárov, na miesto vzápätí dorazili aj policajné hliadky, ale k mužovi sa dlhé hodiny nemohli dostať.

Lev majiteľa areálu roztrhal na kusy. Zviera si potom sadlo na jeho bezvládne telo, takže zakročiť musel veterinár, ktorý leva uspal. Vo výbehu našli záchranári mŕtveho muža aj odtrhnutú nohu, leva nakoniec veterinár usmrtil.

Obrovská tragédia zaskočila Slovensko, no ani zďaleka to nie je prvýkrát, keď sa ranč pri Žiline dostal do médií. V minulosti mal viacero problémov a nad majiteľom Jozefom Bajánkom celé roky viselo viacero podozrení z toho, že chov šeliem nerobí len pre radosť. Zoo už v minulosti dostala zákaz chovu šeliem.

Zdroj: PZ SR/Facebook/Ranč pri Žiline

Tiger žene v roku 2019 dohrýzol ruku

V roku 2019 sa na ranči pri Žiline stal prvý medializovaný incident s mačkovitou šelmou. Návštevníčka, ktorej priateľ pracoval na ranči ako ošetrovateľ zvierat, strčila ruku do výbehu s tigrom, ktorý zareagoval ako prirodzený lovec a žene sa okamžite do ruky zahryzol. Zviera chcela pohladkať, ale zrejme nečakala, že okamžite zaútočí.

„V piatok sme na urgente prijali ženu so závažným poranením v oblasti lakťa, ktorá okamžite podstúpila chirurgický zákrok. Momentálne je hospitalizovaná, už v stabilizovanom stave,“ uviedla vtedy hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Žiline Lenka Záteková, ktorá potvrdila ženine zranenia.

Polícia po incidente začala vyšetrovanie a zistila, že klietka s tigrom sa nachádza v zóne, ktorá nie je prístupná pre verejnosť. „Podľa zistených informácií mala 29-ročná žena vojsť do zakázanej časti ranča cez vstupnú bránu, ktorá nebola uzamknutá. Dostala sa k plotu ohrady, za ktorou sa nachádzali tri tigre,“ informovala vtedy policajná hovorkyňa.

Podľa zistení Pravdy majiteľ ranča Jozef Bajánek v minulosti viackrát zobral tigrie mláďatá na vôdzke na prechádzku mimo areálu pri obci Oškerda. Miestni obyvatelia dokonca tvrdili, že okolo roku 2016 na ranči tiger jedného muža pohrýzol do oblasti tváre, ale tento incident vraj majiteľ ututlal.

V roku 2020 sa meno Bajánka spájalo s kauzou, keď influencerka Zuzana Plačková venčila mláďa tigra na vôdzke pomedzi paneláky v Petržalke.

Tigrie mláďatá po 5 000 eur

V roku 2020 prepukol na slovenskom internete škandál, ktorý vyvolal článok Investigatívneho centra Jána Kuciaka. Reportéri sa vybrali navštíviť práve ranč pri Žiline, ale ich cieľom nebolo hladkanie a kŕmenie tigrov za poplatok. Zo zistení ICJK vyplynulo, že Bajánkov ranč patrí medzi najväčších množiteľov tigrov na Slovensku.

Jednotlivé časti tigrieho tela sú pritom žiadanou komoditou napríklad v tradičnej čínskej medicíne, a tak na návštevu ranča pri Žiline pricestoval fiktívny záujemca o kúpu tigrov práve z Číny. Bajánek vtedy mužovi ponúkol na predaj viacero starších zvierat, ale okamžite bol ochotný rozprávať sa aj o predaji tigrích mláďať. Za jedno mláďa si vypýtal 5 000 eur.

Zákony upravujúce chov exotických zvierat na Slovensku sú síce prísne, no podľa ICJK sa dajú kreatívne obchádzať. Keď sa údajný záujemca z Číny prestal pýtať na predaj živých zvierat a chcel vyzistiť, či mu Bajánek vie predať jednotlivé časti tigrieho tela, tak ochotne pritakával. Bajánek v tej chvíli nemal k dispozícii kosti ani kožu, ale skonštatoval, že ich vie zabezpečiť.

Na Slovensku síce chovatelia musia každé úmrtie tigra hlásiť úradom a pracovník Štátnej veterinárnej a potravinovej správy dohliada na to, ako uhynuté zviera naložia na auto a odvezú do kafilérie pri Žiline, lenže po ceste sa teoreticky môže „stratiť“ a poslúžiť na výrobu tradičnej čínskej medicíny.

V roku 2020 sa na čiernom trhu pohybovali ceny 1 gramu tigrieho bujónu na úrovni 50 až 60 eur. Čínska medicína verí, že takýto bujón vie blahodarne pôsobiť na kĺby. Z jedného uhynutého tigra vedia priekupníci následne vyrobiť takýto bujón za viac ako 500-tisíc eur.

Zdroj: Facebook/Ranč pri Žiline

Mali by to zavrieť, hovoria recenzie

O tom, že zvieratá sa na ranči pri Žiline nemali najlepšie, svedčia desiatky recenzií, ktoré návštevníci areálu zanechali v mapách od Googlu. Momentálne má ranč viac ako 300 recenzií, z ktorých vychádza priemerné hodnotenie 2,1 z 5 hviezdičiek.

Ak sa človek začíta do komentárov od ľudí, zrejme máloktorá recenzia by ho mohla presvedčiť, aby ranč navštívil. Väčšina ľudí v posledných rokoch upozorňovala na úbohé podmienky, v ktorých zvieratá žili. Staré klietky, miniatúrne betónové výbehy, depresívne vyzerajúce zvieratá a ploty, ktoré ich ledva oddeľujú od návštevníkov.

„Ak tam chcete ísť a myslite si, že recenzie sú klamlivé, tak nemáte pravdu. Toto miesto bolo fakt hrozné,“ píše návštevníčka Adriána, ktorá miesto hodnotila iba pred týždňom. „Myslím si, že by to mali zavrieť. Tie zvieratá, chúďatká, fakt mi ich bolo ľúto. Bordel všade. Ako cintorín. Fakt hrozné, naozaj by to mali zavrieť,“ píše emotívne.

Štátna veterinárna a potravinová správa pritom v roku 2018 ranč skontrolovala a zistila, že areálom v žľabe preteká znečistená voda, v ktorej sa nachádza väčšie množstvo výkalov, a z tohto žľabu zvieratá pijú.

Majiteľ Jozef Bajánek mal od štátu výnimku na chov nebezpečných zvierat platnú do roku 2019, no v nasledujúcich rokoch už zvieratá choval prakticky načierno. Štát mu výnimku nepredĺžil, pretože na chov tigrov či leva nemal dostatočne veľké priestory.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.