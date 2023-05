Nové poplatky EÚ môžu spôsobiť výrazné zdraženie nafty a benzínu. V najhorších scenároch by sme tankovali za 3 eurá za liter.

Šoféri by sa mali pripraviť na to, že od roku 2030 sa môže cena pohonných hmôt vyšplhať na 3 eurá za liter. Dôvodom bude, že do systému emisných kvót bude od roku 2027 zaradená aj cestná doprava. Ešte nie je úplne jasné, za akú cenu sa bude obchodovať tona CO 2 , no odhaduje sa suma od 200 do 300 eur, píše portál Heute.at.

Pri cene 100 eur za tonu CO 2 sa cena paliva zvýši zhruba o 25 centov, ak sa tona bude predávať za 200 eur, pohonné hmoty budú drahšie o 50 centov, a pokiaľ sa budú predávať za 300 eur, cena sa zvýši o 75 centov. Odborníci odhadujú, že cena emisií bude stále stúpať, čo znamená, že nafta a benzín budú neustále dražieť.

Európska únia však sľubuje, že financie, ktoré získa za obchodovanie s emisiami, vráti domácnostiam v podobe podpory a dotácií cez sociálny fond.

Nové pravidlá stanovujú, že za emisie CO 2 bude platiť aj cestná doprava. Dôvodom je, že Európska únia plánuje do roku 2030 znížiť skleníkové plyny o 55 %. Jej cieľom je motivovať obyvateľov, aby pri cestovaní uprednostnili elektromobil či tepelné čerpadlo. Poplatky tak výrazne zasiahnu ľudí, ktorí vlastnia auto so spaľovacím motorom.

Zdroj: TASR/Tomáš Halász

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.