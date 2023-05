Víťazom Majstrovstiev sveta v hokeji sa stala Kanada. V napínavom finále vyhrala nad Nemcami 5:2.

OK

OK

Hra bola veľmi vyrovnaná až do tretej tretiny, kedy Kanada trafila až tri víťazné góly.

Tohtoročné Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2023 majú víťaza. Stala sa ním Kanada, čím získala už 29. zlato v histórii hokejových majstrovstiev.

Kanaďania sa stretli v súboji o zlato s Nemcami dnes o 19:20 h. V prvej tretine bol zápas pomerne vyrovnaný a oba tímy skórovali jedným gólom. Nemecko, ktoré dalo gól už v 7. minúte, získalo aj presilovú hru. Prihrávka v strednom pásme Kanaďanom najskôr nevyšla ideálne, ale puk sa napokon odrazil od nemeckého hráča a padol do brány.

Na snímke vľavo kanadský útočník Samuel Blais oslavuje gól, vpravo nemecký brankár Mathias Niederberger vo finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Nemecko - Kanada vo fínskom Tampere 28. mája 2023. Zdroj: TASR/AP Photo/Pavel Golovkin

V druhej tretine rozhodcovia vylúčili kanadského hráča Justina Barrona za podrazenie. Nemecko vzápätí dalo druhý gól, čím sa dostalo do čela vedenia.

Krátko nato však vylúčili nemeckého hráča Maksymiliana Szubera za hákovanie a Kanada hrala v posledných minútach druhej tretiny presilovú hru. Tú využila a tesne pred skončením druhej tretiny Kanaďan Lawson Crouse šikovne tečoval prihrávku priamo do brány a dorovnal na 2:2.

Na začiatku tretej tretiny sa Kanada prvýkrát dostala do vedenia, keď hráč Samuel Blais nadvihol puk a trafil ho do brány. Deväť minút pred koncom Kanaďania namierili do protiútoku. Tyler Toffoli zodpovednosť prenechal na seba a bez asistencie trafil štvrtý gól.

Tri minúty pred koncom Nemci odvolali brankára. To im však nepomohlo a Kanada napokon do prázdnej brány strelila piaty, víťazný gól.

Už 86. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa konali v dvoch mestách – fínskej Tampere a Lotyšskej Rige. Pôvodne sa mali konať v Rusku, avšak 26. apríla 2022 Medzinárodná hokejová federácia odňala tejto krajine usporiadateľstvo.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.