MAPA: V dvoch okresoch Slovenska hrozí megabúrka s krúpami. Platia výstrahy 3. stupňa.

Podľa SHMÚ je v týchto okresoch veľká pravdepodobnosť výskytu veľmi silných búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou od 60 do 90 milimetrov počas 30 minút.

V okrese Revúca platí predbežne do 18.45 h aj tretí stupeň hydrologickej výstrahy pred prívalovými povodňami. „Vzhľadom na prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín v povodí Muráňa,“ upozorňuje SHMÚ. Druhý stupeň výstrahy pred prívalovými povodňami platí v okresoch Rimavská Sobota, Rožňava, Gelnica, Prešov a Sabinov.



Výstrahy druhého alebo prvého stupňa pred búrkami platia počas stredajšieho popoludnia na celom území SR.

Zdroj: SHMÚ

