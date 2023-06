VIDEO: V centre Paríža explodovala budova, hlásia 16 zranených

V jednej z budov v centre Paríža nastala explózia, ktorá spôsobila požiar a budova sa čiastočne zrútila. Zranenia utrpelo 16 ľudí.



Požiar vypukol v historickom Piatom obvode Paríža známom aj ako Latinská štvrť. Príčinou explózie mal byť podľa miestnych médií únik plynu, polícia to však zatiaľ nepotvrdila.

Medzi zranenými je sedem ľudí vo veľmi vážnom stave, spresnila polícia.

Úrady museli pre požiar evakuovať obyvateľov z okolitých budov a okolie uzavreli. „Výbuch bol mimoriadne prudký,“ uviedla starostka piateho parížskeho obvodu. Na mieste zasahujú desiatky záchranárov a hasičov.

🚨🇨🇵 At least 6 people were injured in a gas explosion at the American Academy in Paris, France#France #Paris #Fransa pic.twitter.com/vTPLFTQqsQ