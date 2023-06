NAŽIVO: Zásadný zvrat v pokuse o puč, vagnerovci spravili nečakané rozhodnutie po dohode s Lukašenkom

Zhrnutie doterajšieho diania:



– Skupina vagnerovcov rozbehla v sobotu ráno pokus o prevrat. Dôvodom je podľa šéfa skupiny Jevgenija Prigožina to, že 23. júna zaútočili Rusi na jeho mužov. Velenie ruskej armády podľa neho vedie vojnu na Ukrajine nekompetentne.



– Vagnerovci obsadili Rostov nad Donom. Žoldnierom sa podarilo získať kontrolu nad vojenskými objektami v meste Voronež. Prešli aj oblasťou Lipecka a dostali sa do blízkosti 150 kilometrov od Moskvy.



– Vodca žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin vadl svojim jednotkám rozkaz, aby zastavili svoj pochod na Moskvu. Vyhlásenie zverejnil po dohode s Lukašenkom.



– Putin označil konanie vagnerovcov za bodnutie do chrbta. Konanie Prigožina označil za vlastizradu.

19:44 – Vodca žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin vadl svojim jednotkám rozkaz, aby zastavili svoj pochod na Moskvu. Správu o tom TASR prebrala z agentúry AP.

Podľa britskej stanice BBC Prigožin vo svojej hlasovej správe zverejnenej na sociálnych sieťach oznámil, že konvoje jeho žoldnierov sa vrátia do poľných táborov "podľa plánu". O aký plán ide, Prigožin nespresnil.



Uviedol, že jeho muži za deň prešli 200 kilometrov, nedostali sa do Moskvy a nepreliali ani kvapku krvi.



V záujme toho, aby k tomu v budúcnosti nedošlo, Vagnerova skupina obracia svoje kolóny a vydáva sa opačným smerom - do poľných táborov podľa plánu, vyhlásil Prigožin.

Agentúra Reuters medzičasom informovala, že konvoj vagnerovcov pod vedením spoluzakladateľa tejto polovojenskej formácie Dmitrija Utkina sa blíži k jednému z predmestí Moskvy.



Podľa zdroja blízkeho separatistickej Ruskom okupovanej Doneckej ľudovej republike je v tejto kolóne približne 5000 ozbrojencov.



Zdroj, ktorý sa v minulosti podľa Reuters ukázal ako spoľahlivý, dodal, že Prigožin mal k dispozícii celkovo do 25 000 bojovníkov a že v juhoruskom meste Rostov na Done, ktorý vagnerovci obsadili v sobotu ráno, ich bolo približne 5000.



Podľa citovaného zdroja plán velenia vagnerovcov spočíval v tom, že ich jednotky zajmú pozície v jednej z husto zastavaných oblastí Moskvy.



Rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) dodala, že o zastavení postupu vagnerovcov na Moskvu s Prigožinom rokoval Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.

Podľa vyhlásenia svojej prezidentskej kancelárie Lukašenko konal na základe dohody s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Výsledkom rokovaní je, že dospeli k dohode o neprípustnosti rozpútania krviprelievania na území Ruska, pričom Prigožin prijal Lukašenkov návrh "zastaviť pohyb ozbrojencov Vagnerovej skupiny v Rusku a podniknúť ďalšie kroky na deeskaláciu napätia".

19:09 – Podľa nepotvrdených informácií boli členovia vagnerovej skupiny pozorovaní približne 150 kilometrov od centra Moskvy v oblasti Barabanovo.

Unconfirmed reports suggest Wagner troops are now int he Moscow Oblast, and were seen near Barabanovo #Russia — Michael A. Horowitz (@michaelh992) June 24, 2023

19:06 – Šéf súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v sobotu vyhlásil, že jeho bojovníci prevzali kontrolu nad vojenským velením v Rostove nad Donom "bez jediného výstrelu" a dodal, že mali podporu miestnych obyvateľov.

18:59 – Ruskí propagandisti tvrdia, že most medzi dedinou Anna a mestom Borisoglebsk vo Voronežskej oblasti bol vyhodený do vzduchu.

Russian propagandists wrote that a bridge between the village of Anna and the town of Borisoglebsk in the Voronezh region was blown up. pic.twitter.com/W763x8KyRM — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

18:44 – Objavili sa špekulácie o tom, že ruský prezident Vladimir Putin sa už nenachádza v Moskve. Práve hlavné mesto Ruska je totiž pravdepodobným cieľom vzbury súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však tvrdí, že Putin je stále v Moskve a pracuje odtiaľ. V sobotu to uviedol denník The Guardian.

18:27 – Rusko v sobotu varovalo Západ pred zneužívaním situácie, ktorá nastala v dôsledku vzbury žoldnierskej Vagnerovej skupiny, na dosiahnutie protiruských cieľov. Rezort ruskej diplomacie vo svojom vyhlásení vyjadril presvedčenie, že všetky takéto pokusy Západu sú odsúdené na neúspech. Informovala o tom agentúra AFP.



„Varujeme západné krajiny pred akýmkoľvek náznakom možného zneužitia vnútropolitickej situácie v Rusku na dosiahnutie svojich rusofóbnych cieľov. Takéto pokusy sú márne a nenájdu odozvu ani v Rusku, ani medzi rozumnými politickými silami v zahraničí,“ uviedlo ministerstvo v sobotňajšom vyhlásení.

18:10 – Moskovský primátor Sergej Sobianin vyhlásil budúci pondelok (26. júna) za deň pracovného voľna. Cieľom je minimalizovať riziká v rámci režimu protiteroristickej operácie, ktorý platí v ruskom hlavnom meste v súvislosti so vzburou žoldnierskej Vagnerovej skupiny vedenej Jevgenijom Prigožinom.



Ako informovali agentúry AFP a AP, situáciu v hlavnom meste označil Sobianin za zložitú, pretože jednotky vagnerovcov sa presúvajú smerom k Moskve s cieľom zosadiť ruské vojenské vedenie - ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova.

17:50 – Slovensko pozorne sleduje a vyhodnocuje situáciu v Ruskej federácii. Rezort slovenskej diplomacie je v nepretržitom kontakte s príslušnými inštitúciami na Slovensku aj s partnermi a spojencami v zahraničí. Občanov o tom ubezpečuje minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský.



„Na základe doterajších informácií a hodnotení nateraz nevnímame zvýšené riziko pre bezpečnosť Slovenskej republiky,“ uviedol minister.



MZVEZ vyzvalo slovenských občanov, aby necestovali za súčasnej situácie do Ruska. Ak sa občania nachádzajú na území Ruskej federácie, majú sa vyhýbať zhromaždeniam väčšieho počtu ľudí a v prípade potreby kontaktovať Zastupiteľský úrad SR v Moskve alebo Generálny konzulát SR v Petrohrade.

17:08 – Jednotky Kadyrova už podľa niektorých zdrojov vstúpili do mesta Rostov, kde sa budú snažiť potlačiť prevrat vagnerovcov.

Kadyrov's units continue to arrive to Rostov. pic.twitter.com/wDXpLEIwF4 — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

16:41 – Na nádvorí luxusného hotela Trezzini v Petrohrade, ktorý je považovaný za kanceláriu vodcu žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, sa počas policajnej prehliadky v zaparkovanej dodávke našli škatule s veľkým množstvom hotovosti.



Ako informovala agentúra Reuters, Prigožin tento nález potvrdil. Uviedol, že tieto peniaze boli určené na vyplatenie žoldu vagnerovcom a na kompenzácie pre zranených alebo pre rodiny padlých príslušníkov skupiny, ako aj na ďalšie výdavky.



Podľa petrohradského spravodajského webu Fontanka, ktorý sa odvolal na zdroje v polícii, celková suma peňazí nájdených v tomto aute predstavovala štyri miliardy rubľov 43 miliónov) - väčšinou v bankovkách po 5000 rubľov.



Prigožin uviedol, že polícia okrem dodávky typu GAZeľ našla aj dva miniautobusy, v ktorých - ako tvrdí - tiež boli škatule s hotovosťou.



Dodal, že jeho polovojenská spoločnosť existuje už desať rokov a celé tieto roky používala výlučne hotovosť.



Britská stanica BBC informovala, že po vypuknutí vzbury vagnerovcov sa v Rusku začali demontovať bilbordy a tzv. citylighty s reklamami na Vagnerovu skupinu a s výzvami narukovať do nej.



Okrem toho v sobotu na žiadosť ruskej generálnej prokuratúry začala sociálna sieť VKontakte blokovať tematické skupiny súvisiace s Vagnerovou skupinou.

16:30 – Lietadlo Vladimira Putina vraj odletlo do Petrohradu. Ide o letku, z ktorej je možné vydávať rozkazy pre armádu.

Putin's plane left for St Petersburg, and Peskov promptly denied Putin leaving Moscow, which in good old Russian tradition assured the population Putin has left Moscow. pic.twitter.com/fjkr7BhVVB — Christo Grozev (@christogrozev) June 24, 2023

16:06 – Turecký líder Recep Tayyip Erdogan vyjadril plnú podporu ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Stalo sa tak v telefonickom rozhovore, v ktorom Putin Erdogana informoval o prebiehajúcej vzbure žoldnierskej Vagnerovej skupiny.



Ako uviedla agentúra AFP, Kremeľ vo svojom vyhlásení o telefonáte konštatoval, že ruský prezident poskytol informácie o situácii v krajine v súvislosti s pokusom o ozbrojené povstanie. Prezident Tureckej republiky vyjadril plnú podporu krokom ruského vedenia.



Tlačová služba Kremľa vo svojom komuniké doplnila, že telefonát sa konal z iniciatívy tureckej strany.



Okrem toho Putin v sobotu telefonicky hovoril aj s lídrami Kazachstanu, Uzbekistanu a Bieloruska.

15:53 – Vagnerovci sú opäť o niečo bližšie k Moskve. Prerazili ďalšie barikády na diaľnici. Od hlavného mesta ich delí viac ako 300 kilometrov.

It is reported that the Wagnerians broke through the barricades on their way to #Moscow. pic.twitter.com/TyHxiN76qE — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

15:50 – Jednotky Ramzana Kadyrova sú približne 80 kilometrov od Rostova, kde sa chcú pokúsiť potlačiť vagnerovcov. Nachádzajú sa v zápche.

Kadyrov's fighters are still trying to reach #Rostov, but are stuck in a traffic jam. pic.twitter.com/GmYbH5UWl6 — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

15:29 –Situácia v Rostove eskaluje, mnohým domácim sa okupácia vagnerovcami nepáči.

15:11 – Premiér Ľudovít Ódor je o situácii v Ruskej federácii priebežne informovaný, budúci týždeň zasadne aj Bezpečnostná rada SR, uviedol jeho hovorca Peter Majer. Občanom predseda vlády odporúča, aby sa riadili pokynmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. To občanom neodporúča do Ruska cestovať.



„Predseda vlády je o situácii v Ruskej federácii priebežne informovaný. Je v intenzívnom kontakte s ministrami zahraničných vecí a obrany, a rovnako aj s medzinárodnými partnermi. Dianie budeme naďalej monitorovať a analyzovať. Na budúci týždeň zasadne aj Bezpečnostná rada SR,“ uviedol hovorca predsedu vlády.

14:49 – Vagnerovci sú už v Lipecku, približne 400 kilometrov od Moskvy, píše BBC

Insurgent Russian forces are already crossing Lipetsk Oblast.



I believe that the insurgent forces will reach Moscow at some time tomorrow. I simply do not believe that Putin has any substantial support in the army or the population any more.#Lipetsk #Russia #Coup pic.twitter.com/GMtoJfHgXA — (((Tendar))) (@Tendar) June 24, 2023

14:46 – Putinovo lietadlo vzlietlo z Moskvy a zmizlo z radarov.

❗️ Putin's plane took off from Moscow and disappeared from radar#Putin's special Il96-300PU (Point of Control) plane took off from #Moscow toward St. Petersburg at 14:16 Moscow time, FlightRadar data shows. The flight's destination was not specified, and it disappeared from the… pic.twitter.com/7m6NBryjvA — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

14:35 – Ruský prezident Vladimir Putin sa v sobotu telefonicky spojil s prezidentmi Bieloruska a Kazachstanu Alexandrom Lukašenkom a Kasymom-Žomartom Tokajevom. Urobil tak v súvislosti s prebiehajúcim pokusom o vzburu súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny proti ruskej armáde. TASR správu prevzala z agentúry AFP a denníka The Guardian.



„Ruský prezident ráno zatelefonoval prezidentovi Bieloruska a informoval ho o situácii v Rusku,“ uviedli bieloruské štátne médiá. Bližšie informácie však neposkytli.



Šéf Kremľa hovoril o dianí v Rusku aj s kazašským prezidentom Tokajevom, ktorý podľa vyhlásenia svojej prezidentskej kancelárie poznamenal, že povstanie je internou záležitosťou Ruska.

14:12 – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v súvislosti s aktuálnou situáciou v Rusku a s ohľadom na zavedenie režimu protiteroristickej operácie v Moskve, Moskovskej a Voronežskej oblasti žiada občanov, aby necestovali do Ruskej federácie.

13:52 – Úrady v Moskve zvažujú vyhlásiť zákaz nočného vychádzania. S odvolaním sa na svoje zdroje z mestskej administratívy to uviedol server Meduza. Rozhodnutie zatiaľ nepadlo. V ruskej metropole aktuálne platí režim protiteroristickej operácie.

13:36 – Rostovský gubernátor varuje pred občianskou vojnou. Ľudí vyzval, aby stáli pri prezidentovi Putinovi. „V histórii Ruska boli časy, keď niektorí chceli rozdeliť našu spoločnosť a rozdúchať plamene občianskej vojny... a viedlo to ku katastrofe,“ napísal.

„Nemôžeme dovoliť, aby sa to opakovalo. Rostovský región stojí na strane prezidenta. Vážení krajania, musíme byť jednotní,“ dodal na telegrame.

13:22 – Na internete sa šíri viacero videí, podľa ktorých ruská armáda útočila pri Voroneži na diaľnicu M4, ktorá smeruje na Moskvu.

/2. As claimed M4 highway in Voronezh region. May be the place where Russian aviation tried to stop Wagner column. pic.twitter.com/sNz2t6UFAJ — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 24, 2023

13:19 – Portál Važnye istorii informuje o včerajšej komunikácii medzi Prigožinom a Kremľom. Údajne sa snažili vyjednávať a do poslednej chvíle robili všetko pre to, aby pokus o puč nenastal. Vraj ponúkali Prigožinovi možnosti, ako by mohol zvrátiť svoje silné vyhlásenia. Navrhovali mu, aby sa vyhovoril na hekerský útok.

13:01 – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že ozbrojené povstanie bojovníkov žoldnierskej Vagnerovej skupiny je dôkazom slabosti Ruska.

„Slabosť Ruska je evidentná. Totálna slabosť. A čím dlhšie bude Rusko držať svoje jednotky a žoldnierov na našom území, tým väčší chaos, bolesť a problémy bude mať pre seba neskôr,“ napísal v príspevku na sociálnej sieti.

12:37 – Britský premiér Rishi Sunak pre britskú stanicu BBC povedal, že v spojitosti s aktuálnou situáciou je v kontakte s partnermi. „S niektorými z nich sa porozprávam ešte dnes a najdôležitejšie je, aby sa všetky strany správali zodpovedne,“ povedal.



Britské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na dianie v Rusku odporučilo Britom, aby sa naďalej vyhýbali cestovaniu do Ruska. „Objavujú sa správy o vojenskom napätí v Rostovskej oblasti a hrozbe ďalších nepokojov po celej krajine,“ napísalo.

12:35 – Poradca vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoľak na margo vzbury súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny proti ruskej armáde vyhlásil, že v Rusku sa všetko iba začína.

„Rozkol medzi elitami je až príliš zjavný. Prikyvovanie a predstieranie, že je všetko v poriadku, už viac nebude fungovať,“ napísal Podoľak v príspevku na Twitteri.



„Niekto rozhodne prehrať musí – buď Prigožin, alebo tí, čo sú proti nemu,“ dodal Podoľak.

12:23 – Ruská helikoptéra zasiahla sklad palív vo Voroneži.

/3. Presumably the moment of helicopter strike on oil depot in Voronezh. pic.twitter.com/CjJUEVw4Wy — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 24, 2023

12:16 – Video zachytáva ukrajinského vojaka na fronte, ktorý si na tablete prezerá aktuálne dianie v Rusku, kde sa skupina vagnerovcov snaží o prevrat. Ukrajinský vojak ujedá z popcornu a zabáva sa na tom, ako vojská ohrozujú Putinovu armádu.

11:49 – Šéf Vagnerovcov zverejnil nový odkaz prostredníctvom sociálnej siete Telegram. Odmieta, že by išlo o vlastizradu a podľa svojich slov sa nechce ďalej podieľať na klamstvách a korupcii v Rusku. Jevgenij Prigožin tvrdí, že nemá v pláne vzdať sa a plán s prevratom chce dotiahnuť do konca. „Nikto z nás sa nevzdá na pokyn prezidenta, FSB či niekoho iného," napísal v krátkej správe. Tvrdí tiež, že ruská armáda už útočí na Vagnerovcov a zabíja pri tom aj civilistov v ruských mestách.

Šéf súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin sa veľmi mýli, keď ho označuje za zradcu. Prigožin tak reagoval na Putinov prejav v súvislosti s pokusom vagnerovcov o zvrhnutie velenia ruskej armády.



„Nikto sa na žiadosť prezidenta (Putina) nepôjde udať... Nechceme krajinu, ktorá žije v klamstvách a korupcii,“ povedal Prigožin v zvukovej nahrávke v aplikácii Telegram.

„Sme vlastenci, bojovali sme a bojujeme aj naďalej,“ dodal šéf vagnerovcov. The Guardian upozorňuje, že Prigožin takto priamo vystúpil proti šéfovi Kremľa po prvýkrát.

11:41 – Ruská armáda vykonáva bojové opatrenia vo Voronežskej oblasti. Uviedol to v sobotu tamojší gubernátor Alexandr Gusev v reakcii na pokus bojovníkov Vagnerovej skupiny o zvrhnutie vojenského vedenia ruskej armády. TASR prevzala správu z agentúry AFP a britskej spravodajskej stanice Sky News.



„V rámci protiteroristickej operácie na území Voronežskej oblasti vykonávajú ozbrojené sily Ruskej federácie potrebné operačné a bojové opatrenia,“ oznámil Gusev v príspevku na sociálnej sieti.



Zdroj z prostredia ruskej bezpečnosti, ktorý si želal ostať v anonymite, pre agentúru Reuters povedal, že vagnerovcom sa podarilo získať kontrolu nad vojenskými objektami v meste Voronež, asi 500 kilometrov južne od Moskvy.

11:28 – Čečenský vodca Ramzan Kadyrov povedal, že je pripravený pomôcť ruskej armáde potlačiť prevrat v Rusku. Podľa portálu Nexta sú už na ceste do zóny, v ktorej sa nachádzajú Vagnerovci.

Chechen fighters "are already on their way to the tension zones"- Kadyrov



Kadyrov called the actions of the Wagner PMC a military rebellion and promised that it will be suppressed. "If tough measures have to be taken to do this, we are ready!" - Kadyrov wrote. pic.twitter.com/V1LuMI2liy — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

11:14 – Vagnerova skupina vyvesila vo viacerých ruských mestách bilboardy, na ktorých vyzýva vojakov ruskej armády, aby sa k ním pripojili.

Meantime, banners urging people to join the #Wagner PMC are being torn down in Russian cities. pic.twitter.com/yPHcQHzyYH — KyivPost (@KyivPost) June 24, 2023

11:09 – Vagnerovci údajne po helikoptére zostrelili aj lietadlo ruských vojenských síl.

💥 Wagner shot down Russian plane pic.twitter.com/qBKF4NHH2X — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) June 24, 2023

11:05 – Ruské bezpečnostné zložky sa údajne pokúšajú zastaviť prevrat, obsadili viacero základní a náborových centier Vagnerovcov.

1/ Russia's security forces are reported to be in disarray following the attempted mutiny by the Wagner Group. It seems to have been perfectly timed for a moment – Friday night – when many personnel were too drunk to respond quickly, while others are refusing to fight Wagner. ⬇️ pic.twitter.com/GDjDvrZ9pN — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) June 24, 2023

10:59 – Situácia v meste Rostov sa začína vyostrovať, keďže mnohí civilisti sú na strane Kremľa a nepáči sa im príchod Vagnerovej skupiny.





Zdroj: TASR/AP

10:45 – Lídri Francúzska a Poľska i nemecká vláda pozorne sledujú situáciu v Rusku po tom, ako žoldnieri z Vagnerovej skupiny v sobotu ráno obsadili vojenské objekty ruskej armády v Rostove nad Donom.



„Prezident Macron situáciu veľmi pozorne sleduje. Naďalej sa zameriavame na podporu Ukrajiny,“ napísal vo vyhlásení Elyzejský palác.



Poľský prezident Andrzej Duda v príspevku na sociálnej sieti uviedol, že o aktuálnej situácii v Rusku hovoril s premiérom Mateuszom Morawieckim, predstaviteľmi poľského ministerstva obrany a so spojencami.



Situáciu v Rusku veľmi pozorne sleduje aj nemecká vláda, povedal jej hovorca pre AFP.

10:40 – Fotografia údajne dokazuje, že Vagnerova skupina zostrelila ruský vrtuľník.

⚡️#BREAKING Photo confirms that Wagner indeed downed a Russian helicopter pic.twitter.com/WV906GgWnw — War Monitor (@WarMonitors) June 24, 2023

10:35 – Takto vyzerá mapa ruského teritória s vyznačením teritórií, ktoré momentálne okupuje skupina Vagnerovcov.

The first map of Russian territories "occupied" by Wagner PMC. pic.twitter.com/Y6HoTomXz4 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

10:30 – K situácii sa už vyjadrujú aj slovenskí politici. Podľa bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa sledujeme vojnu Ruska proti Rusku. „Gratulujem a prajem úspešný priebeh,“ napísal.

Na jeho status reagoval aj poslanec Juraj Šeliga: „Vedia, že to, čo sa deje na Ukrajine a to čo sa deje v Rusku je neudržateľné, tak sa pobijú nazvájom, aby našli vinníka. Je to cynické, Putin chcel exportovať jeho stabilitu a teraz destsbilizoval celý svet. Nech sa pobijú s Prigožinom doma v kliekte a svetu, Ukrajine a Rusku dajú pokoj.“

10:10 – Ruská armáda v sobotu uviedla, že zaručí bezpečnosť všetkým bojovníkom z Vagnerovej skupiny, ktorí sa prestanú búriť proti najvyššiemu vedeniu ruských ozbrojených síl.



„Obraciame sa na bojovníkov Vagnerovej skupiny. Boli ste oklamaní zločineckým podnikom (šéfa vagnerovcov Jevgenija) Prigožina a účasťou na ozbrojenom povstaní,“ odkázala ruská armáda.

Bojovníkov z Vagnerovej skupiny požiadala, aby boli rozumní a skontaktovali sa so zástupcami ruského ministerstva obrany. "Všetkým garantujeme bezpečnosť," dodala.

10:00 – Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu uviedol, že vysoké ambície niektorých jednotlivcov viedli k vlastizrade. Vyhlásil tiež, že urobí všetko pre to, aby ochránil Rusko. TASR správu prevzala z britskej stanice BBC.



Putin vo svojom televíznom prejave povedal, že v stávke je budúcnosť Ruska. Konanie vzbúrencov označil za bodnutie do chrbta a zradu. Zároveň pohrozil nevyhnutným trestom pre tých, ktorí rozdeľujú ruskú spoločnosť.



Ruský prezident zdôraznil, že boli vydané všetky potrebné príkazy na riešenie tejto krízy. Počas svojho prejavu však ani raz priamo nespomenul šéfa Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, všíma si BBC.

9:30 – Ruské úrady v sobotu vyhlásili v Moskve a Moskovskej oblasti „režim protiteroristickej operácie“.

9:00 – Šéf vagnerovcov povedal, že jeho bojovníci budú blokovať Rostov nad Donom a zamieria na Moskvu, ak za nimi neprídu ruský minister obrany Sergej Šojgu a náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov, napísal britský denník The Guardian.

8:00 – Vrchný veliteľ žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v sobotu ráno vyhlásil, že so svojimi bojovníkmi obsadil veliteľstvo ruskej armády v meste Rostov nad Donom a získal kontrolu nad všetkými miestnymi vojenskými objektami, vrátane letiska.



„Sme na (okresnom) velitelstve, je 7.30 ráno,“ uviedol Prigožin vo videu na Telegrame. „Vojenské objekty v Rostove, vrátane letiska, máme pod kontrolou,“ dodal.

