Poslanec SaS musí sudkyni zaplatiť 70 000 eur. Označil ju za najväčšiu korupčníčku na Krajskom súde v Bratislave.

Poslanec SaS Alojz Baránik sa musí podľa rozhodnutia krajského súdu v Košiciach ospravedlniť a zaplatiť 70 000 eur musí sudkyni Ayše Eren Pružinec. Dôvodom sú slová, ktoré vyriekol v parlamente na začiatku roka 2017, keď vtedajšiu kandidátku na členku disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu SR obvinil z korupcie. Alojz Baránik, ktorého kontaktovalo Plus 7 dní, vraj o žiadnom rozhodnutí nevie. Na otázku mailom neodpovedal.

Baránik sudkyňu označil za najväčšiu korupčníčku na Krajskom súde v Bratislave. „Ten, kto ju navrhol, je sám veľký korupčník. Toto je hrubé svinstvo, že sa to dostalo až takto ďaleko... To je zverstvo, čo táto osoba je schopná urobiť. A bola navrhnutá do disciplinárneho senátu…,” vyhlásil vtedy v parlamente a pokračoval: „Sudkyňa Ayše Pružinec Erenová je ťažká prieťahárka, ktorá rozhoduje veci tak, ako si to všetci neželáme, rozhoduje veci tým najotrasnejším spôsobom. Je to osoba, ktorá je príslušníkom justičnej mafie, ktorá spôsobuje to, že na Slovensku nie je možné dosiahnuť spravodlivosť.“

Sudkyňa zažalovala politika v civilnom konaní na ochranu osobnosti. Okresný súd Bratislava I rozhodol v roku 2018, že je v práve a Baránik jej má zaplatiť 200 000 eur. Poslanec sa proti verdiktu odvolal. O 5 rokov neskôr ho košický Krajský súd iba znížil výšku odškodnenia. Ayše Eren Pružinec rozhodnutie víta a tvrdí, že to „čo si Baránik dovolil, je absolútny nonsens“.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.