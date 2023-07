Ruskí dovolenkári húfne cestujúci na Krym, uviazli tam v kolóne. Ukrajinské ministerstvo im posiela veľavravný odkaz

Mnoho ruských dovolenkárov napriek vojne na Ukrajine stále láka polostrov Krym. Toto ukrajinské územie Rusko anektovalo v roku 2014. Dôkazom ich záujmu je 13-kilometrová kolóna áut, ktorá sa v pondelok vytvorila na Kerčskom moste spájajúcom Krym s pevninským Ruskom.



Záchranné služby a dobrovoľníci rozdávali pitnú vodu turistom, ktorí uviazli so svojimi vozidlami v kolóne. Podľa stanice Sky News bolo takto rozdaných až päť ton vody. Kolóna zrejme vznikla v dôsledku nehody pri vstupe na most, ako aj posilnených bezpečnostných opatrení.

Krymský polostrov je pre turistov prístupný len vlakom alebo autom, keďže letecká doprava je pozastavená z dôvodu vyše 16 mesiacov trvajúcej ruskej invázie na Ukrajine.



Krym bol vyhľadávaným letoviskom už za čias Sovietskeho zväzu alebo cárskeho Ruska. Zvýšenú obľubu u Rusov teraz zažíva aj pre sankcie, pretože nemôžu dovolenkovať v západných krajinách.



Kerčský most meria približne 19 kilometrov. V októbri 2022 ho vážne poškodil výbuch, medzičasom ho však Rusi opravili. Ukrajinská tajná služba v máji naznačila, že sa na tomto výbuchu podieľala. Most je totiž dôležitá zásobovacia trasa pre ruské okupačné vojská.



Ukrajina na Krym už viackrát útočila dronmi. Kyjev chce tento polostrov opätovne získať, rovnako ako aj ostatné okupované územia. Ukrajinské ministerstvo obrany preto v nedeľu vystríhalo ruských dovolenkárov, aby sa krymským plážam vyhli. „Už minulé leto sme vás varovali, aby ste sa držali ďalej od Krymu. Naša predpoveď na túto sezónu hovorí o búrlivom počasí,“ uviedlo vo videozázname na Twitteri. Sprevádza ho hudba Madonninej piesne Holiday a zachytáva pomyselné ukrajinské útoky na Krym, zatiaľ čo dovolenkári sa zdesene prizerajú.

#Ukraine's Defense Ministry published a video that calls on Russian tourists to stay away from occupied Crimea this summer because of the "stormy weather." https://t.co/k74eUsCp4a