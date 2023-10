Pripojili sme sa na dark web. Detská pornografia tam stojí desiatky eur, čo s tým robí polícia?

Nájdeš tu aj letné zľavy. Administrátori týchto stránok však neobchodujú s kabelkami, ale s deťmi.

Prezerám si utajené časti internetu, ktoré sú známe aj ako dark web. Je to sivá zóna, ktorá je ukrytá pred bežnými používateľmi a do značnej miery aj pred štátnymi orgánmi. Obsah, ktorý si pozerám, na bežnej webovej stránke nenájdeš.

Stačí len niekoľko kliknutí a na obrazovke pred sebou vidím tie najzvrhlejšie videá a obrázky sexuálneho charakteru, s akými som sa doposiaľ stretol. Obeťami na záberoch sú deti od predpubertálneho veku až po skoré tínedžerské roky.

Chlapci a dievčatá, ktorí vo viacerých prípadoch nemajú vyvinuté ani druhotné pohlavné znaky, sú na ilegálnych darkwebových stránkach vystavení v najrozličnejších polohách, aké dospelí poznajú z bežne prístupnej pornografie.

Na to, aby sa používateľ dostal k ilegálnemu obsahu, musí využívať Tor (prehliadač určený na anonymné prezeranie internetu – pozn. red.) a spravidla poznať konkrétny link. Zdroj, prostredníctvom ktorého som sa dostal k stránkam s týmto obsahom, si želal zostať v anonymite.

Podľa medzinárodných štatistík má Slovensko obrovský problém s bojom proti detskej pornografii. V prvej časti trojdielnej série týkajúcej sa tejto vážnej a opomínanej témy v našej krajine som sa snažil overiť, ako ľahko sa dokáže bežný človek dostať k detskej pornografii. Mojou prvou zastávkou sa stal dark web.





– V

– V Spracovaním tejto série chceme upozorniť verejnosť a politikov na závažnosť situácie s detskou pornografiou na Slovensku, ktorá je dlhé roky neriešená, a zároveň vyzvať kompetentné orgány na väčší zápal do boja proti sexuálnym predátorom.– V druhej časti som skúmal, ako sexuálni predátori manipulujú slovenské deti cez sociálnu sieť Pokec. Cez falošný profil som sa vydával za tínedžerku.– V tretej časti si môžeš prečítať o konkrétnych príkladoch zo Slovenska a možné dôvody, pre ktoré náš štát v tomto boji momentálne zlyháva.

Zdroj: Refresher

Deti s dospelými či deti s deťmi

Aj legálne pornografické stránky, ako napríklad Pornhub, disponujú sekciami, na ktorých herci a herečky pripomínajú deti pred dovŕšením 18. roku života. Mladé ženy so zapletenými vrkočmi sú síce dospelé, ale pôsobia výrazne mladšie. Zábery, ktoré na dark webe sledujem, vyzerajú presne ako tento druh pornografie. Na prvý pohľad by som preto ani nepovedal, že sa aktuálne nachádzam na serveri s detskou pornografiou – CSAM.

Prečo nie je správne hovoriť o detskej pornografii a čo je CSAM?



V článku budeme miesto slovného spojenia „detská pornografia“, ktoré sme pre zrozumiteľnosť napísali len v úvode, používať skratku CSAM – child sexual abuse material. Cieľom pornografie je totiž sexuálne vzrušenie diváka pri pozeraní konsenzuálneho sexu dvoch alebo viacerých dospelých osôb. Označenie detská pornografia je preto nielen nepresné, ale zároveň znižuje závažnosť samotného trestného činu.



Zdroj: V článku budeme miesto slovného spojenia „“, ktoré sme pre zrozumiteľnosť napísali len v úvode, používať skratku– child sexual abuse material. Cieľom pornografie je totiž sexuálne vzrušenie diváka pri pozeraní konsenzuálneho sexu dvoch alebo viacerých dospelých osôb. Označenie detská pornografia je preto nielen nepresné, ale zároveň znižuje závažnosť samotného trestného činu.Zdroj: Interpol a Luxembourg Guidelines

Pri ďalšom scrollovaní sa však dostávam k fotografiám a videám, na ktorých sú jednoznačne chlapci a dievčatá v detskom veku. Hrubým odhadom majú približne 3 až 13 rokov. Prezrádza ich telesná štruktúra a proporcie jednotlivých častí tela vrátané nevyvinutých pohlavných orgánov. Deti na týchto materiáloch vykonávajú súlož najčastejšie s dospelými osobami, no vidím tiež viacero záberov, kde sa sexuálnym praktikám v tých najrôznejších podobách oddávajú aj deti navzájom.

V Refresheri sa dlhodobo venujeme aj vážnym celospoločenským témam a chceme otvárať aj tie, o ktorých sa píše málo, a poukazovať na ne. Podpor nás v tejto práci a pridaj sa do klubu Refresher+.

Na mnohých fotografiách pritom vyzerajú úplne pokojne, čo je ešte desivejšie. Klinická psychologička Lenka Sarnecká z platformy Ksebe.sk však upozorňuje, že dieťa ako obeť je v takýchto prípadoch veľmi ovplyvnené interpretáciou dospelého. Jeho výraz preto nemusí odrážať negatívny zážitok.

„Nezáleží na tom, aký výraz má dieťa na tvári alebo aký sa zdá jeho emocionálny stav. Dieťa do približne 8 až 10 rokov nemá rozvinuté kritické myslenie. Situácie a veci posudzuje ako dobré alebo zlé na základe toho, ako mu ich interpretuje dospelý. Dieťa si teda uvedomuje, že to, čo sa deje, je zvláštne, ale nevie, ako má reagovať, pretože nič podobné nezažilo. Zároveň môžu mať takéto deti aktivované rôzne obranné mechanizmy, ktoré im pomáhajú ‚odpojiť sa a prežiť‘ danú situáciu,“ objasňuje.

Okrem materiálu, ktorý predátori vytvorili cielene na účely natočenia súlože, sa na webe nachádzajú aj fotografie nahých detí z dovoleniek, kde nevykonávajú žiadne sexuálne aktivity. Aj na tomto príklade priamo pozorujem nebezpečenstvá takzvaného sharentingu, keď rodičia zdieľajú intímne fotografie svojich detí, ktoré nakoniec neraz skončia práve na stránkach tohto typu. Sami rodičia sa tak niekedy nechtiac stávajú šíriteľmi CSAM.

Podľa klinickej psychologičky Lenky Sarneckej je takéto správanie veľmi nebezpečné, o čom však mnohí rodičia vôbec nevedia. Cestu vidí v prevencii v podobe edukovania.

Pri prezeraní darkwebových stránok som narazil aj na letné zľavy, pri ktorých administrátor stránky ponúkal ilegálny obsah za výrazne nižšiu sumu. Zľava na tejto konkrétnej stránke bola platná v priebehu celého augusta. Zdroj: Refresher

Desiatky tisíc materiálov a letné zľavy

Na vrchnej strane nemenovanej stránky vidím, že je materiál s CSAM rozdelený nielen podľa fotografií a videí, ale aj podľa tagov, ktoré zahŕňajú napríklad vek či pohlavie. Kategórie chlapcov bývajú niekedy označované ako cute boys a dievčatá lollipop. Posledná časť na lište s názvom contact slúži na komunikáciu medzi používateľmi navzájom, ale aj s administrátorom webu. Táto možnosť je však bez platby neprístupná.

Z morálnych aj zo zákonných dôvodov sme sa rozhodli vstup na zamknutý obsah stránky neplatiť. Zaslanými financiami by sme priamo podporili trestnú činnosť spojenú s tvorbou a so šírením CSAM. Grafické zábery, ku ktorým sme sa dostali pri písaní článku do kontaktu, v obsahu zámerne nezverejňujeme.

Keď sa kurzorom myši presuniem až úplne dole, vidím, že web obsahuje ďalších 1 674 strán. Po zrátaní všetkých záberov na strane číslo jeden mi vychádza, že sa len na tomto konkrétnom webe nachádza približne 20 000 fotografií a videí.

Pri prekliknutí na pokračovanie ďalej stránka od používateľa žiada, aby na prezeranie ďalšieho obsahu zaplatil. Cena za prístup je 89,99 dolára (82 eur), no stránka, na ktorej sa nachádzam, ponúka časovo obmedzenú zľavu v sume 39,99 dolára (36,5 eura), a teda v prepočte 0,00135 bitcoinu.

Na fórach s ilegálnym obsahom sa dá platiť iba kryptomenami, medzi ktoré patrí aj ethereum, tether a iné. Sexuálni predátori sa tým snažia zabezpečiť anonymizovanie transakcií za ilegálny obsah.



Recenzie používateľov darkwebovej stránky na dievča menom Marie. Zdroj: Refresher

Prémiové členstvo s výhodami a obsah aj pre nekrofilov

Takmer všetky stránky, na ktoré sa dostávam, ma pustia iba k prvým desiatkam videí či fotografií a následne požadujú platbu. Niektoré z nich ponúkajú možnosť výhradne jednorazovej platby, iné lákajú predátorov na viacmesačné verzie, ktoré slúžia aj ako forma členstva.

Na jednej zo stránok používateľ za mesiac zaplatí 30 dolárov (27 eur), za dva mesiace 50 dolárov (46 eur) a 3 mesiace by ho vyšli na 70 dolárov (64 eur). V prípade vyšších súm sa používateľ na niektorých stránkach stáva prémiovým členom, ktorý môže obsah prezerať bez akéhokoľvek limitu alebo ho dokonca pridávať.

Na inej stránke pozorujem, že používateľ za prémiové členstvo dostane prístup aj k údajným live videám. Pri jednotlivých profiloch dievčat, ktoré administrátor uvádza „v ponuke“, je aj ich vek a jazyk, ktorý ovládajú. Či sú videá s neplnoletými osobami naozaj nahrávané naživo alebo ide o prednahraté zábery, nie je možné bez zaplatenia členstva overiť.

Dizajn všetkých stránok, ktoré som navštívil, je jednoduchý, no pri jednej z nich sa tvorcovia pokúsili okopírovať známu pornografickú stránku xvideos.com. Rozdiel medzi ich obsahom je však zrejmý. Stránky sa navzájom neodlišujú len dizajnom, cenovými kategóriami a rôznymi členskými výhodami, ale aj extrémnosťou ponúkaného obsahu.

Na niektorých stránkach sú totiž dostupné aj kategórie znásilnení či súlože so zvieratami, ako napríklad s koňom, so psom či dokonca s hadom. Medzi azda najodpudivejšie sekcie patrí nekrofília, kde sa nachádzajú aj videá mŕtvych rozložených tiel, priebeh pitvy či vrážd.

Zdroj: Refresher/Daniel Tichý

Bežný internet ako priorita, na dark web nie je čas

CSAM sa však automaticky nerovná len dark web. Podľa našich informácií z policajných zdrojov sa mnohí sexuálni predátori pohybujú aj na bežne používaných sociálnych sieťach, akou je napríklad slovenský Pokec.sk.

„Materiál najčastejšie nachádzame na sociálnych sieťach, kde je ľahko dostupný, ale u sofistikovaných páchateľov ho evidujeme aj na darkwebových fórach, kde je určený najmä na výmenu alebo predaj,“ objasnil pre Refresher policajt z odboru počítačovej kriminality, ktorý si želal zostať v anonymite.

V Refresheri sa dlhodobo venujeme aj vážnym celospoločenským témam a chceme otvárať aj tie, o ktorých sa píše málo, a poukazovať na ne. Podpor nás v tejto práci a pridaj sa do klubu Refresher+.

Sofistikovanosť niektorých predátorov nie je, našťastie, ich najsilnejšou vlastnosťou. Na slovenskej sociálnej sieti v minulosti vyšetrovatelia našli vraj aj výzvu, v ktorej sexuálny predátor hľadal rodičov, ktorí by mu ponúkli vlastné dieťa. „Inzerát: Hľadám dieťa na zaškolenie, rodičia sa môžu pozerať,“ bolo vraj napísané v správe uverejnenej na sociálnej sieti. Ďalší z predátorov si k svojmu nicku dopísal čísla podľa svojho rodného čísla, čím polícii značne uľahčil prácu.

Fungovanie predátorov na slovenskej sociálnej sieti som sa preto rozhodol osobitne preskúmať. Vytvoril som si účet s fotografiou mladej tínedžerky (fotku mi vyrobila AI) a čakal som, kto mi napíše. V priebehu niekoľkých hodín sa mi s rôznymi intímnymi ponukami ozvali desiatky mužov. Text si môžeš prečítať tu.

112.



V prípade, že si sa stal obeťou a potrebuješ vyhľadať odbornú pomoc, obráť sa na:

Krízovú linku pomoci – 0800 500 333,

Linku dôvery Nezábudka – 0800 800 566,

Linku detskej istoty – 116 111. Ak chceš nahlásiť CSAM materiál, využi kontaktný formulár na Ochráňma.sk alebo kontaktuj políciu na čísleV prípade, že si sa stal obeťou a potrebuješ vyhľadať odbornú pomoc, obráť sa na:Krízovú linku pomoci –Linku dôvery Nezábudka –Linku detskej istoty –

Prácu na tomto texte finančne podporil Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis (FpTS) spolu s Fondom na podporu investigatívnej žurnalistiky (FIŽ) – Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti.