Slováci opisujú chaos na horiacom Rodose: Šli sme pešo aj s kuframi 10-15 kilometrov. Na pláži čakali na evakuáciu tisíce ľudí

Bezradní a vydesení čakajú na informácie a pomoc. Slováci prezradili, ako to skutočne vyzerá v Grécku zachvátenom požiarmi.

Pre rozsiahle požiare v Grécku museli z dovolenkových rezortov evakuovať tisícky turistov vrátane Slovákov. Unavení a bezradní prosili o pomoc a o nepríjemné zážitky sa podelili aj médiám. O tom, čo prežívajú, píšu TV noviny.

V mnohých médiách sa objavovala informácia, že po tom, čo turistov evakuovali z hotelov, im poskytli náhradné ubytovania v iných hoteloch. Slováci však údajne s týmto výrokom nesúhlasili a veci uviedli na správnu mieru. Pomocnú ruku im nepodali ani cestovné kancelárie, cez ktoré svoje pobyty vybavovali a sťažujú sa aj na nedostatok informácií.

Žiadne náhradné ubytovania

„My sme boli včera evakuovaní, o ničom sme nevedeli, s našim delegátom sme sa nevedeli spojiť, nalodili nás na nejaké člny, potom nejakú loď, dostali sme sa konečne do mesta. Bolo to zlé, s deťmi 24 hodín v kuse, horúco, strach, panika. Žiadne náhradné ubytovania, ako sme sa dočítali v médiách, poslali nás do nejakej školy, kde je jedna toaleta, jedna zástrčka, nevieme si nabiť telefóny, nemáme sa kam ubytovať, kam ísť, potrebujeme pomoc, veľvyslanectvo nám nedvíha, delegát nám nedvíha,“ povedala pre TV noviny Slovenka Barbora.

Nebola však jediná, ktorá sa médiu ozvala. O skúsenosť sa podelil aj Slovák Martin, ktorý napísal: „Aktuálne sme v športovej hale, je tu niekoľko sto ľudí v biednych podmienkach, spíme na zemi, cestovná kancelária urobila mŕtveho chrobáka, minimum komunikácie, žiadne info. Noví hostia prichádzali do hotelov ešte pred dvoma dňami, keď už na hostí padali chumáče popola“.





Evakuácia neprebiehala tak ľahko, ako sa na prvý pohľad zdá

Pre TV noviny sa vyjadrila ďalšia Slovenka v Grécku, podľa ktorej informácie o evakuácii neboli tak pravdivé, ako ich prezentovali médiá. Do poslednej chvíle im údajne tvrdili, že im nič nehrozí.

„Boli sme do poslednej chvíle informovaní, že oheň je ďaleko, nič nehrozí. Ešte okolo 14.00 h sme hovorili osobne s delegátkou. Nakoľko sa však vonku šíril hustý dym, šli sme na recepciu, kde nás informovali, že okamžite musíme ísť dolu k pláži,“ opísala evakuáciu Mariana. Podľa jej slov však pri brehu žiadne plavidlá neboli a ľudí neevakuovali ani autobusy.





„..všetci sme šli pešo, aj s kuframi alebo len narýchlo s batohmi asi 10-15 kilometrov do Gennadi. Neboli tu žiadne záchranné zložky alebo informácie, čo budeme ďalej robiť,“ povedala Slovenka s tým, že podľa nej nemala informácie z centrály ani delegátka.

Hrozivý scenár sa však nekončí. „Večer sa situácia opäť skomplikovala, v pozadí sa začali šíriť plamene a na plážach čakali tisícky turistov na evakuáciu. Niektoré zahraničné CK poslali autobusy pre turistov, ale väčšina bola na ceste a pri pláži. Žiadne lode ani autobusy nás neevakuovali preč do bezpečia. Všade sú rozložené rodinky s malými deťmi a hladní a smädní sme čakali, čo ďalej,“ opísala ďalej Mariana, podľa ktorej sa plamene dostávajú čoraz bližšie a vyzerá to desivo.

Prvé repatriačné lety

Dva repatriačné lety z Rodosu pôjdu ešte dnes. Prvý repatriačný let s dovolenkármi na požiarom zasiahnutom gréckom ostrove Rodos by mal priletieť o 20.35 h na bratislavské letisko M. R. Štefánika.



„Z Rodosu odletí po polnoci aj ďalší repatriačný let, ktorý pristane nadránom v Brne, slovenských cestujúcich presunú do Bratislavy autobusom," potvrdila hovorkyňa letiska Veronika Tóthová.