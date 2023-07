Strávi najlepší futbalista sezónu na lavičke? PSG stráca trpezlivosť, Saudi núkajú 300 miliónov a Real chce Mbappého zadarmo

Pred rokom ho o zotrvaní v Paríži presviedčal aj prezident Macron. Dnes môže miláčik národa presedieť celú sezónu na lavičke.

Francúzsky veľkoklub so zdanlivo nevyčerpateľnými finančnými možnosťami zažíva turbulentné predsezónne leto. Tím, v ktorom vládne špecificky nevraživá a nervózna atmosféra, získal pred najbližšou sezónou zadarmo slovenského stopéra Milana Škriniara. Z AC Miláno kúpil francúzskeho reprezentanta Lucasa Hernandeza. Z Realu Madrid prišiel Marco Asensio a na trénerskú lavičku zasadol systematický a úspešný Luis Enrique.

Kylian Mbappé. Zdroj: Getty Images/Catherine Steenkeste-Contributor

PSG však trápia útočné posty, ktoré boli dosiaľ jeho výkladnou skriňou. Po Argentínčanovi Lionelovi Messim, ktorý už opantáva celebrity v Interi Miami môže odísť aj ďalšia a azda ešte ikonickejšia zložka klubu, Kylian Mbappé.

Kapitána francúzskej reprezentácie a najväčšiu hviezdu Ligue 1 čaká podľa aktuálnej zmluvy vo francúzskej metropole posledná sezóna. Ak ju nepredĺži, takto o rok by mohol najhodnotnejší hráč na svete odísť celkom zadarmo do španielskeho Realu Madrid.

O dynamickom vývoji svedčí fakt, že zatiaľ čo zvyšok tímu absolvuje predsezónne turné v Japonsku, jeho najväčšia hviezda zostala doma a zmizla aj z propagačných materiálov.

Prísť zadarmo o hráča v hodnote 180 miliónov eur by bolo pre PSG nielen reputačné fiasko ale aj finančná facka. Prezident PSG Nasser Al-Khelaifi sa situáciu rozhodol riešiť a keďže 24-ročný hráč zatiaľ nevyjadril vôľu podpísať novú zmluvu, klub sa ho pokúša predať.

„Moja pozícia je veľmi jasná. Nechcem to stále opakovať. Ak chce Kylian zostať, my chceme, aby sa tak stalo. Potrebuje však podpísať novú zmluvu,“ povedal Al-Khelaifi začiatkom júla. „Nechceme prísť o najlepšieho hráča na svete zadarmo. To je nepredstaviteľné. Povedal, že nikdy neodíde. Nie je moja chyba, že teraz zmenil názor,“ doplnil.

Paris Saint-Germain are convinced that Kylian Mbappé has already agreed terms to join Real Madrid in 2024 on free deal.



They wanted an answer on ‘new deal or leave now’ by July 15 — nothing at all.



Mbappé, out of pre season tour and considered FOR SALE.



PSG want to sell KM. ⚠️ pic.twitter.com/Wy8ZhnbSV0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023

V podobne nepríjemnej situácii bol klub aj pred rokom, keď nakoniec Kylian Mbappé podpísal predĺženie zmluvy o dve sezóny za neuveriteľný bonus 100 miliónov eur a získanie výsad pri rozhodovaní o prestupovej politike. O zotrvaní ho vtedy presviedčal aj prezident Emmanuel Macron.

Dnes je situácia podľa najznámejšieho futbalového insidera Fabrizia Romana celkom iná a Francúz sa mal podľa PSG s Realom neoficiálne dohodnúť na budúcoročnom bezplatnom prestupe do madridského veľkoklubu.

Podľa Fabrizia Romana sa zatiaľ PSG nerozhodlo Mbappého vylúčiť zo súpisiek do Ligue 1 ani Ligy majstrov. Konečné rozhodnutie o tom, či bude Mbappé v prípade zotrvania v PSG sedieť počas sezóne na lavičke či tribúne, padne v auguste. Koniec prestupového obdobia je v európsky ligách 1. septembra o 23:00.

Kapitán PSG verí v skoré riešenie, fanúšikovia veľkoklubov snívajú

Brazílsky kapitán PSG Marquinhos stále dúfa, že sa Kylian Mbappé už čoskoro „vráti do skupiny“. Podľa L' Equipe sa tak vyjadril počas tlačovky na turné v japonskej Osake, pričom kapitán klubu len ťažko skrýval rozpaky. „Je to chúlostivá otázka. Kylian je výnimočný hráč a je veľmi silný. Rozhodnutie však ide mimo nás a musíte sa dopytovať manažmentu. Chceme vždy pracovať s najlepšími hráčmi. Dúfam, že sa nájde dobré riešenie, aby sa vrátil do skupiny a pomohol nám aj v tejto sezóne,“ povedal zvedavým novinárom.

EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. 🚨🔵🇸🇦



Understand it’s worth €300m — record fee.



No talks on player side.



⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023

Súťaživý a sebavedomý Mbappé, ktorý sa netají ambíciou získať všetky dostupné trofeje vrátane Ligy majstrov a Zlatej lopty nie je médiami často spájaný s klubmi zo Saudskej Arábie ani USA. Napriek tomu prišla Mbappému podľa Fabrizia Romana z Al Hilalu najvyššia ponuka v histórii futbalu vo výške 300 miliónov eur.

Do prestupovej bitky, v ktorej by teoreticky lietali sumy na úrovni nad 100 miliónov eur, sa môže v súčasnej konštelácií európskeho klubového futbalu môže zapojiť len hŕstka majetných záujemcov.

Zdroj: Twitter/hallandor, utd_Anna, nico

Suverénne najviac ich nájdeme na britských ostrovoch v Premier League. Mbappého služby by si okrem Manchesteru City, Manchesteru United, Chelsea či Tottenhamu vedeli dovoliť aj v Newcastle United, v ktorom získal nedávno za 30 miliárd libier väčšinový podiel štátny investičný fond Saudskej Arábie.

Jedno je isté, Mbappého si vo svojom obľúbenom klube dokáže predstaviť asi každý fanúšik. Dôkazom je, že na sociálnych sieťach stále neustále pribúdajú nespočetné koláže Kyliana Mbappého v dresoch veľkoklubov.