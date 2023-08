Desiatky policajtov z NAKA dnes prehľadávajú okolie cesty pri Leopoldove. Údajne vyšetrujú prípad vraždy

Na mieste sú desiatky policajtov so psami.

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vykonávajú v okolí cesty smerom z Leopoldova do Hlohovca úkony trestného konania. Pre TASR to potvrdili z policajného prezídia. Upozornil na to portál tvnoviny.sk s tým, že na mieste sú desiatky policajtov aj so psami.

„Príslušníci NAKA vykonávajú procesné úkony trestného konania, avšak vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie v súčasnosti nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedli z policajného prezídia.

Vyšetrovanie podľa portálu tvnoviny.sk údajne súvisí s podozrením úkladnej vraždy v štádiu prípravy.