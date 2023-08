Do oceánu vypustia 1,3 milióna ton rádioaktívnej vody. Japonsko oznámilo, kedy začne vylievať rizikovú vodu z Fukušimy

Postupné vypúšťanie 1,34 milióna ton upravenej rádioaktívnej odpadovej vody z japonskej elektrárne Fukušima do Tichého oceánu sa začne už tento týždeň vo štvrtok, oznámila v utorok japonská vláda.

Ešte v nedeľu 20. augusta navštívil japonský premiér Fumio Kišida jadrovú elektráreň, ktorá bola v marci roku 2011 poškodená pri silnom zemetrasení a následných vlnách cunami. Jeho návšteva mala za cieľ uistiť verejnosť o bezpečnosti vládneho plánu na postupné vypúšťanie upravenej rádioaktívnej odpadovej vody.



Kišida teraz dal posledný súhlas so začatím vypúšťania na schôdzke ministrov, ktorí sa na pláne podieľali. Zároveň nariadil operátorovi, spoločnosti Tokyo Electric Power Company (TEPCO), aby sa pripravila na štvrtok 24. augusta v prípade, že to poveternostné a námorné podmienky umožnia. Vypúšťanie vody sa začína takmer 12 a pol roka po jadrovej katastrofe.

1. Japan will start releasing over 1 million tonnes of treated radioactive water from the Fukushima nuclear power plant on Thursday (Aug 24).



It asserts that the water is safe.



The International Atomic Energy Agency has also approved the plan due to its "negligible" impact. https://t.co/ADsmTsT8xIpic.twitter.com/tuujvGIWnC