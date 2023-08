Sulík vysvetľuje divokú oslavu po EXPO v Dubaji. Odmieta šafárenie so štátnym majetkom, zmluva s dcérou vraj bola chyba

Sulík je presvedčený o tom, že rozpočet na výstavu nebol prekročený. Verejnosti sľúbil vyjadrenie k účtovným nezrovnalostiam po tom, ako vydá Najvyšší kontrolný úrad správu z kontroly hospodárenia počas výstavy EXPO v Dubaji.

Richard Sulík priznal určité nezrovnalosti súvisiace s výstavou EXPO 2020 v Dubaji. Podľa jeho slov síce došlo k viacerým chybám, oslavu si však podľa neho slovenský organizačný tím po úspešnej výstave zaslúžil, informuje RTVS.

„Odhadujem, že to mohlo byť niekoľko tisíc eur. No tak dobre, stalo sa to. Bol na to dôvod. Mrzí ma ľudsky to, že z tých ľudí, ktorí tam oslavovali, niekto z nich sa natoľko znížil, že to nahral – asi si to nahrali viacerí – ale, že to zverejnil,“ povedal niekdajší minister hospodárstva.

Zmluva s dcérou bola chyba

Sulík zároveň priznal, že zmluva s jeho dcérou o odbornom poradenstve bola chybou. „Ja som si nocľah platil súkromne, lebo som bol na apartmáne s mojou dcérou, tak som si dovolil takú rozšafnosť, že za to, že ministerstvo mne nemuselo platiť 800 eur nocľah na štyri dni, tak som ju zobral do vládneho špeciálu, kde tak či tak bolo jedno alebo dve miesta voľné. Potom to bolo vytiahnuté, rozmazané. To, čo bola chyba, ktorú som urobil, že som ju nechal podpísať tú nešťastnú zmluvu o poradenstve. Bohužiaľ, nikto nie je dokonalý, to sa stáva,“ obvinenia politických oponentov o šafárení so štátnymi peniazmi aj naďalej odmieta.

Sulík je presvedčený o tom, že rozpočet nebol prekročený. Verejnosti sľúbil vyjadrenie k účtovným nezrovnalostiam po tom, ako vydá Najvyšší kontrolný úrad správu z kontroly hospodárenia počas výstavy EXPO v Dubaji.