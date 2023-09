PRIESKUM MEDIAN SK: Progresívne Slovensko sa dotiahlo na SMER-SD

Výsledky ukázali, že vládu by po voľbách dokázali zostaviť strany Progresívne Slovensko, Hlas-SD, Sme rodina, KDH a SaS.

Najnovší volebný model agentúry MEDIAN SK ukázal, že keby sa parlamentné voľby konali v auguste, vyhrali by s rovnakým ziskom 17,8 percenta strany Smer-SD a Progresívne Slovensko. Informácie zverejnila RTVS.

Tretie by na základe výsledkov končilo hnutie Republika s podporou 10,2 percenta. Predbehlo stranu Hlas-SD, ktorá by podľa najnovšieho prieskumu získala 9,4 percenta. Do Národnej rady Slovenskej republiky by sa dostala aj koalícia OĽANO, Za ľudí a Kresťanská únia.

Niektoré strany si polepšili, Smer-SD slabne

V porovnaní s minulotýždňovým modelom si strana Smer pohoršila o takmer 2,5 percentuálneho bodu. Naopak, výsledky ukazujú, že si polepšila Republika, ktorá prvýkrát preskočila stranu Petra Pellegriniho. Nárast zaznamenala podľa agentúry MEDIAN SK aj strana Progresívne Slovensko.

„Aj naďalej sa teda potvrdzuje trend mierneho nárastu podpory Progresívneho Slovenska a naopak pokles podpory Hlasu,“ vysvetlila agentúra.

Do parlamentu by sa okrem vyššie spomenutých dostala aj Sme rodina s výsledkom 8,2 percenta, či KDH s viac ako 7 percentami. Miesto by sa ušlo aj SaS, ktorá získala 6,7 percenta a SNS s 5,5 percentami. Hranicu siedmich percent „lízla“ aj strana OĽANO a priatelia-Za ľudí-Kresťanská únia, ako jediná kandidujúca koalícia.

Pred bránami parlamentu by sa podľa augustového volebného modelu ocitli Demokrati (3,6 percenta) a ĽSNS (2,3 percenta).

Bez OĽANO to nie je možné

Výsledky ukázali, že vládu by po voľbách dokázali zostaviť strany Progresívne Slovensko, Hlas-SD, Sme rodina, KDH a SaS. Strany v zložení Smer-SD, Republika, Hlas-SD a SNS by väčšinu potrebnú na vládnutie nezískali.

„Zostavenie vlády pozostávajúcej len z pravicových strán by bez strany OĽANO a priatelia nebolo možné,“ uviedla agentúra MEDIAN SK, ktorá zverejnila aj to, ako by vyzeralo rozdelenie kresiel v parlamente. Smer a Progresívne Slovensko by ich mali každý po 30, Republika 17 a Hlas 16. Hnutie Sme rodina by získalo 13 kresiel, KDH o jedno menej, ako aj OĽANO a priatelia-Za ľudí-KÚ. Strana SaS by mala v parlamente jedenásť poslancov a SNS deväť.