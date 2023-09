Prieskum pre TA3: Smer má pred Progresívnym Slovenskom náskok o 6 %, Najdôveryhodnejším politikom je Robert Fico

Strana HLAS-SD si oproti polovici augusta polepšila o 2 percentá voličských hlasov. Dve najsilnejšie strany naopak prišli o malú časť voličov.

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania tohto prieskumu (od 27. augusta do 2. septembra), tak by sa 14,9 % opýtaných nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť.

Ďalších 19,2 % deklarovalo, že by voliť nešli. Rozhodnutých by bolo 65,9 % oprávnených voličov. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu, ktorý pre televíziu TA3 vypracovala agentúra SANEP.

Vyhral by Smer-SD

Parlamentné voľby by vyhral Smer so ziskom 21,4 percent hlasov, čím si táto strana pohoršila oproti polovici augusta o 0,6 percenta.

Druhé miesto by obsadila strana Progresívne Slovensko na čele s jej predsedom Michalom Šimečkom so ziskom 15,6 percent. Strana si tak oproti polovici augusta pohoršila o 0,2 percent voličskej priazne.

Strana HLAS-SD by koncom augusta skončil na treťom mieste so ziskom 15 percent. Strana si tak oproti polovici augusta polepšila o 2 percentá voličských hlasov.

Štvrtá by teraz skončila Republika so ziskom 8,4 percent.

Ďalej nasleduje strana SaS (6,1 percenta) a KDH (6 percent). Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina (5,9 percenta) a strana SNS so ziskom 5,5 percenta.

Robertovi Ficovi dôveruje 32 % ľudí

Najdôveryhodnejším politikom je podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti SANEP naďalej predseda Smer-u Robert Fico. Dôveruje mu 32 percent opýtaných. Hneď za lídrom Smeru je prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej dôveruje 31 percent opýtaných.

Lídrovi Hlasu-SD Petrovi Pellegrinimu vyjadrilo dôveru 26 percent, expremiérovi Eduardovi Hegerovi 19 percent. Nasleduje Boris Kollár, Michal Šimečka, Richard Sulík, Milan Uhrík, Milan Majerský a Igor Matovič.

Prieskum agentúry SANEP bol realizovaný od 27. august do 2. septembra a zúčastnilo sa ho 1635 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov.