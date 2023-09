Taliansky ostrovček so 6 a pol tisíc obyvateľmi čelí historickému náporu migrantov. Podľa premiérky je situácia neúnosná

Taliansky ostrov Lampedusa čelí historicky najpočetnejšiemu návalu migrantov. Súvisí to s globálnym trendom, keďže septembrový nápor v Európe stúpol v porovnaní s prvými 8 mesiacmi roka o 96 %. Taliansku trasu si tento rok vybralo 124 000 migrantov. Vlani ich za rovnaké obdobie bolo 65 500.

V hlavnom prijímacom centre na Lampeduse bolo vo štvrtok ráno zhruba 7 000 ľudí, hoci tam majú kapacity len pre 400 osôb. Z ostrova mali na Sicíliu previezť približne 5 000 ľudí. V sobotu prišlo na Lampedusu asi 13 ľudí s 600 migrantmi na palube. Populácia maličkého ostrova je len 6 556 obyvateľov.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok vyhlásila, že súčasný migračný tlak na jej krajinu je neúnosný. Zároveň vyzvala Európsku úniu, aby túto záležitosť riešila. V tejto súvislosti prijala pozvanie od Meloniovej šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová, ktorá by mala Lampedusu navštíviť v nedeľu.

Chaos in Lampedusa, Italy after 10 000 migrants arrive by boat to the island in less than a week.



The processing asylum center on the island has a capacity of 400 people.



6000 Italians live on the island pic.twitter.com/Zgiza4TjFW