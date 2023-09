VOĽBY 2023 NAŽIVO: Premiér Ódor si na voľby zabudol občiansky preukaz. Zistil to až pred volebnou miestnosťou

Počas celého dňa sledujeme priebeh predčasných parlamentných volieb naživo. Prečítaj si všetky dôležité informácie z volebných miestností, štatistiky a výsledky na jednom mieste





• Prvé exitpolly uvidíme o 22.30 h, prvé oficiálne predbežné výsledky zverejníme pred 23.00 h v tomto článku.



• Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 do 22.00 h, oprávneným voliť je každý Slovák, ktorý do dnešného dňa dosiahol vek 18 rokov.• Prvé exitpolly uvidíme o 22.30 h, prvé oficiálne predbežné výsledky zverejníme pred 23.00 h v tomto článku.• Príď na Refresher volebnú noc do Kácečka v Bratislave . Máme pripravený bohatý hudobný program aj diskusie s odborníkmi.• Refresher bude mať vo viacerých straníckych centrálach svojich reportérov a videoreportérov, ktorí budú počas celého večera prinášať aktuálne informácie.

9:58 – „Volebný vlak“ úspešne dorazil na Slovensko. Mladí proti fašizmu v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovenska pripravili špeciálny volebný vlak, ktorý včera prešiel trasu z Prahy cez Brno až do Bratislavy a prepravil tak Slovákov žijúcich v Česku, aby mohli voliť v predčasných parlamentných voľbách. Lístok bol zadarmo.

9:49 – Premiér dosluhujúcej úradníckej vlády Ľudovít Ódor si na voľby zabudol občiansky preukaz. Zistil to až pred volebnou miestnosťou v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Musel tak prísť voliť dvakrát. (tvnoviny.sk)

9:35 – Ak sa odfotíš s novou volebnou plentou, môžeš vyhrať permanentku na plaváreň. Petržalka motivuje voličov mobilizačnou súťažnou kampaňou so sloganom: „Pošli foto zásteny, užívaj si bazény“.

„Z vyžrebovaných výhercov sa potešia najmä milovníci plávania. Traja z nich získajú 100-eurové permanentky a desiati zas darčekové poukazy s balíkom relax na vstup do Petržalskej plavárne s platnosťou do konca roka 2024,“ píše mestská časť na webe. (petrzalka.sk)

9:22 – Volia aj väzni. Na snímke nižšie čaká obvinený na hlasovací lístok v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove.

Jeden z väzňov, ktorý volí v Prešove. Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková

9:14 – Predpokladá sa, že tieto voľby budú mať rýchlejšie spracovanie výsledkov. Ide totiž o prvé voľby, v ktorých volebné komisie vytvoria aj odošlú zápisnice s výsledkami na sumarizáciu povinne elektronicky. Všetky zápisnice budú podľa šéfa ŠÚ SR Petra Peťka vytvorené a spracované elektronicky. Obce tak nebudú musieť nosiť fyzicky zápisnice.

8:57 – V Petržalke museli riešiť voliča, ktorému sa nepozdávala farba pečiatky na volebnej obálke. „Na farbe pečiatky obce na hlasovacej obálke nezáleží,“ reagovala Eva Chmelová, riaditeľka odboru volieb Ministerstva vnútra SR pre políciu a TASR. Ostatné bratislavské mestké časti hlásia bezproblémový priebeh.

Na snímke voliči vo volebnej miestnosti v bratislavskej Záhorskej Bystrici počas predčasných parlamentných volieb na Slovensku v sobotu 30. septembra 2023. Zdroj: TASR/Erik Mader

8:48 – Voliči, ktorým zdravie bráni ísť voliť v predčasných parlamentných voľbách osobne, môžu okrskovú volebnú komisiu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Je určená napríklad pre imobilných voličov alebo pre starších občanov na lôžku.

8:36 – Ako správne voliť? Komisii po príchode odovzdávaš občiansky preukaz a dostaneš 25 hlasovacích lístkov s kandidátmi a prázdnu obálku. Presúvaš sa za plentu, kde musíš byť sám a kde si vyberáš jeden z lístkov so stranou, ktorú chceš voliť. Ostatné vyhadzuješ do urny na to určenej. Následne krúžkuješ najviac štyroch kandidátov danej strany (ich poradové číslo, nie meno). Potom už len vkladáš lístok do obálky a tú hádžeš do urny pred komisiou.

8:29 – Priebežné výsledky po uzavretí všetkých volebných miestností sa budú aktualizovať približne každých desať minút. Ukazovať budú stav sumarizácie, volebnú účasť aj úspešnosť politických subjektov. Definitívne výsledky volieb budú zverejnené na webe volbysr.sk po ich schválení štátnou volebnou komisiou, čo sa spravidla očakáva v nedeľu po obede.

8:14 – Voliči v bratislavskej Záhorskej Bystrici začali prúdiť do volebných miestností hneď po otvorení. Jeden z prvých sa pre TASR priznal, že sa pri hlasovaní rozhodoval až na poslednú chvíľu. Na otázku, k čomu by mal prispieť jeho hlas skonštatoval, že by to malo byť ku „konečne normálnemu Slovensku“.

Záujem o zmenu pomerov po voľbách deklaroval aj mladý pár, ktorý bol o svojej voľbe rozhodnutý už dávnejšie. „Chceli by sme, aby bolo Slovensko stabilnou krajinou a nebolo to hore-dole, tak ako to bolo posledné obdobie. Verím, že k tomu naše hlasy prispejú,“ uviedli. (tasr)

Na snímke voliči vo volebnej miestnosti v bratislavskej Záhorskej Bystrici. Zdroj: TASR/Erik Mader



8:03 – Ministerstvo vnútra spustilo pre voličov infolinku na číslach 02/4859 2317 a 02/4859 2312. Funguje v čase parlamentných volieb tzn. dnes od 7.00 do 22.00.





7:50 – Prví voliči už prichádzajú k urnám aj v Žiline. Na snímke volič vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky v priestoroch Základnej školy na Karpatskej ulici v Žiline.

Zdroj: TASR/Daniel Stehlík

7:41 – Ministerstvo vnútra nemá avizované žiadne problémy, ktoré by bránili otvoreniu volebných miestností, uviedla riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Eva Chmelová. Štátna volebná komisia zasadne o 9.00 h.

Prvoradou úlohou komisie je zabezpečiť plynulý a nerušený priebeh volieb. „Bude sa zaoberať aj podnetmi, ktoré prišli ako podozrenia z porušenia volebného moratória,“ uviedla Chmelová.

7:33 – K urnám prichádzajú prví voliči. Na snímke manželia z Košíc vhadzujú obálky s hlasovacím lístkom do volebnej schránky vo volebnej miestnosti v Gymnáziu Park mládeže v Košiciach.

Zdroj: TASR/František Iván

7:24 – Priebežné neoficiálne výsledky sa dozvieme po 22.00 h. Štatistický úrad SR ich bude zverejňovať na portáli volbysr.sk po uzavretí všetkých volebných miestností. Zverejnenie definitívnych výsledkov na webe očakáva ŠÚ po ich schválení štátnou volebnou komisiou, čo býva spravidla v nedeľu po obede.

7:11 – Zo zahraničia hlasovalo poštou 58 779 voličov. Ide o rekordný počet. O voľbu poštou požiadalo spolu 72 993 ľudí. Zo 104 štátov sveta vrátilo obálku so svojim hlasom vyše 80 percent zaregistrovaných voličov.

Najviac návratných obálok prišlo ministerstvu vnútra z Českej republiky (23 486). Nasleduje Spojené kráľovstvo (6 238) a Nemecko (5 546). V prvej desiatke sú ďalej Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko, USA, Írsko, Belgicko a Francúzsko. (tasr)

7:00 – Predčasné parlamentné voľby sa práve začínajú, v tomto momente otvorili všetky volebné miestnosti. Otvorené budú od 7.00 do 22.00 h. Vo voľbách kandiduje 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Na Slovensku je približne 4,3 milióna voličov. V ére samostatného Slovenska pôjde o deviate voľby do Národnej rady SR.

Priebežné neoficiálne výsledky parlamentných volieb bude Štatistický úrad SR zverejňovať na portáli volbysr.sk v sobotu 30. septembra po 22.00 h, respektíve po uzavretí všetkých volebných miestností. Zverejnenie definitívnych výsledkov na webe volbysr.sk očakáva ŠÚ po ich schválení štátnou volebnou komisiou, čo býva spravidla v nedeľu poobede.



Priebežné výsledky sa budú aktualizovať približne každých desať minút. Dostupné budú údaje v súhrne za SR aj za osem krajov, 50 územných obvodov a 79 okresov. (tasr)