VOĽBY 2023 NAŽIVO: Fico chce byť premiér, čaká už len na telefonát od prezidentky. Špekulovať o koalícii odmietol

Počas celého dňa sledujeme priebeh predčasných parlamentných volieb naživo.

• V predčasných voľbách zvíťazil Smer so ziskom 22,94 %, druhé skončilo Progresívne Slovensko, ktorému dalo hlas 17,96 % voličov. Tretí skončil Hlas so 14,70 % hlasov.



• Robert Fico sa chce uchádzať o post predsedu vlády, vyhlásil to na tlačovej konferencii. O budúcom zložení vládnej koalície nechcel špekulovať.



• Oficiálne výsledky volieb dnes oznámi Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Predčasné voľby do NR SR Sleduj voľby naživo 22,94 % SMER 17,96 % PS 14,70 % HLAS 8,89 % OĽANO 6,82 % KDH 6,32 % SASKA 5,62 % SNS 4,75 % REPUBLIKA 4,38 % ALIANCIA 2,93 % Demokrati 2,21 % SME RODINA 0,84 % ĽSNS 0,33 % KSS 0,31 % Piráti 0,26 % Modrí, Most-Híd 0,11 % Maďarské fórum 0,09 % My Slovensko 0,08 % SoS 0,08 % KARMA 0,07 % Srdce 0,06 % PRINCÍP 0,04 % Vlastenecky blok 0,04 % Spravodlivosť 0,04 % SHO 0,02 % SDKÚ - DS 99.98 % spočítaných okrskov spočítaných okrskov 68.51 % účasť vo voľbách účasť vo voľbách Sleduj voľby naživo v našom článku

14:09 – Fico vyhlásil, že v prípade vládnutia s Hlasom a SNS s celkovým počtom 79 mandátov by preňho išlo o pohodlnú väčšinu.

13:55 – Robert Fico na tlačovej konferencii oznámil, že ak bude viesť novú vládu, okamžite po nástupe do funkcie zavedie hraničné kontroly na hraniciach s Maďarskom. Verejnosti odkazuje, že „to nebudú pekné obrázky“ a Slovensko bude musieť použiť aj silu, no je to podľa neho nutný krok v aktuálnom kontexte prílevu migrantov do strednej Európy.

13:43 – Podpredseda PS Michal Truban verí, že KDH nevstúpi do vládnej koalície so Smerom. Podľa Denisy Sakovej z Hlasu by mohla vzniknúť veľká štvorkoalícia Smeru, Hlasu, SNS a KDH.

13:36 – Robert Fico potvrdil, že „okamžite po voľbách“ musí byť vymenený policajný prezident Štefan Hamran, rovnako ako špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

„Nám ide hlavne o to, aby tam neboli ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť,“ hovoril Fico v reakcii na otázku o špeciálnej prokuratúre. „Nikto ich nebude zatvárať,“ vyhlásil Fico, ale skonštatoval, že Lipšic spoločne s viacerými prokurátormi musia odísť.

13:20 – Robert Fico čaká na telefonát od prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá by mu mala udeliť poverenie na zostavenie vlády. Šéf Smeru to uviedol na prvej tlačovej konferencii po voľbách. O budúcej vládnej koalícii odmietol špekulovať. Slovensko by si podľa neho zaslúžilo dva týždne pokoja, chce urýchlene upokojiť spoločnosť.

Zdroj: Facebook/Smer

13:05 – Ak chce Fico koalíciu s Hlasom, bude musieť korigovať svoje vyjadrenia napríklad v téme zahraničnej politiky. Peter Pellegrini uvádza, že Slovensko je pevne zakotvené v Európskej únii a NATO.

Na otázku o vojenskej pomoci Ukrajine Pellegrini povedal, že Slovensko už Kyjevu poslalo všetko, čo zo zásob svojej armády poslať mohlo. Podľa neho to už viac nebude politická téma. Ak by Slovensko malo na Ukrajinu posielať muníciu, ktorú u nás vyrábame, podľa Pellegriniho je to „práca pre slovenský ľud“ a legitímny biznis. (rtvs)

13:03 – OĽaNO pôjde do opozície, podľa Igora Matoviča sa povolebných rokovaní ani nezúčastní.

12:50 – Nie je dohodnuté nič, tie rokovania budú ťažké, vyhlásil Peter Pellegrini o potenciálnej koalícii so Smerom a Robertom Ficom. „Teraz si to ľudsky užívam. My sme im nevoňali, s tým Hlasom preč, len keby náhodou, odvracali sa od nás, ako keby sme boli my škodná,“ hovorí Pellegrini. „A teraz zrazu sme pre nich prijateľní, ja som veľký pragmatik,“ skonštatoval šéf Hlasu.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

12:35 – Pre KDH je kľúčové to, aby dodržalo to, čo sľúbilo voličom pred voľbami. Milan Majerský narážal na to, že KDH voličom sľúbilo odmietnutie vládnutia Smerom.

„Ja si to aktuálne neviem predstaviť,“ povedal Majerský o potenciálnej koalícii so Smerom, Hlasom a SNS. Nevnímam žiadne signály o tom, že by celoslovenská rada KDH chcela ísť do vlády so Smerom, skonštatoval Majerský.

12:28 – Pellegrini si podľa vlastných slov nenárokuje pozíciu premiéra, zatiaľ o tom vraj vôbec nerozmýšľal. Konkrétne podmienky, ktoré si Hlas bude klásť, musí schváliť predsedníctvo. Hlas bude podľa neho garantom stability a pohľadu do budúcnosti.

12:24 – Petra Pellegriniho zatiaľ nekontaktoval Robert Fico, Hlas doteraz nekomunikoval so žiadnou stranou a neprebehli žiadne rokovania. Pellegrini cíti zodpovednosť za vznik budúcej koalície, volebný pat by bol podľa neho veľkou tragédiou pre Slovensko.

Pellegrini odmieta obísť Smer, vyhlásil, nech si Fico preberie poverenie od prezidentky a keby potenciálne rokovania zlyhali, až následne sa môže diskutovať o iných alternatívach s ďalšími stranami.

12:22 – „Nikoho sme neurážali, nikomu sme sa nevyhrážali, naďalej sme do posledného dňa pôsobili viac pozitívne ako negatívne,“ uviedol na margo svojej kampane šéf Hlasu. Pellegrini skonštatoval, že v posledných týždňoch pred voľbami mohli pritvrdiť rétoriku, aby získali „možno pol percenta navyše“, no neurobili to. (rtvs)

12:10 – Rudolf Huliak z SNS vyhlásil, že volebný výsledok strany svedčí o tom, ako efektívne sa národniarom podarilo pospájať konzervatívne a pronárodné sily. „Zahodili sme egá,“ povedal Huliak, ktorý sa vo voľbách prekrúžkoval zo 150. miesta na kandidátky až na tretie miesto medzi kandidátmi SNS.

12:00 – Progresívne Slovensko je spokojné so svojím výsledkom, podľa Michala Šimečku viedlo hnutie pozitívnu kampaň. Prvé exit polly podľa neho v strane brali s rezervou, pretože s nimi mali negatívnu skúsenosť už z minulých volieb, povedal v RTVS relácii O 5 minút 12.

Zdroj: Reprofoto/RTVS

11:44 – Tomáš Taraba z SNS uviedol, že pre Smer a Hlas je SNS najprirodzenejším partnerom do povolebnej debaty o vytváraní koalície. Kandidátka SNS podľa neho nebola vytvorená na podkopávanie a spochybňovanie slovenského členstva v EÚ či NATO.

Ak by Smer chcel do koalície KDH, aby spolu mohli vytvoriť ústavnú väčšinu, podľa Tarabu by si strany najskôr mali sadnúť a nájsť prieniky v tom, aké ústavné zákony by spoločne chceli meniť. „Nie, aby to boli len čísla pre čísla,“ uzavrel v TA3.

11:35 – Peter Pellegrini odmieta ísť do vlády, ktorá by bola „vládou pomsty“. Do úvahy podľa šéfa Hlasu nepripadá vláda, v ktorej by sa niekto pokúšal o akékoľvek experimenty s vystupovaním z Európskej únie či NATO. Budúca vláda podľa neho musí byť stabilná. Povedal to v diskusnej relácii televízie TA3.

11:19 – Robertovi Ficovi k volebnému víťazstvu zablahoželal maďarský premiér Viktor Orbán. „Vždy je skvelé spolupracovať s patriotom. Teším sa na to,“ odkázal predsedovi Smeru maďarský premiér. Ficovi k víťazstvu zablahoželal aj bývalý český premiér Andrej Babiš, ktorý na sociálnej sieti X v rovnakom príspevku zagratuloval aj Petrovi Pellegrinimu.

Guess who's back! Congratulations to Robert Fico on his undisputable victory at the Slovak parliamentary elections. Always good to work together with a patriot. Looking forward to it! 🇭🇺🇸🇰 pic.twitter.com/JHIlYWKX6c — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 1, 2023

11:11 – Strana Smer doteraz bližšie nekomentovala výsledky volieb. Jej zástupcovia neprišli do žiadnej diskusnej relácie, strana avizovala, že sa k výsledkom vyjadrí až na vlastnej tlačovej konferencii o 13.00 h.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

11:00 – Celoslovenská rada KDH zasadne 14. októbra, tá rozhodne o akejkoľvek povolebnej spolupráci či vytvorení potenciálnej koalície. KDH pred voľbami deklarovalo, že do koalície so Smerom nevstúpi, podľa šéfa strany Milana Majerského ani v tejto chvíli nič nenaznačuje tomu, že by sa tento postoj mal akokoľvek zmeniť.

10:45 – Šéf Hlasu odkázal prezidentovi policajného zboru Štefanovi Hamranovi, že sa môže zbaliť, pretože ho nová vláda po vymenovaní urýchlene vymení. V prípade Špeciálnej prokuratúry, na ktorej čele stojí Daniel Lipšic, Pellegrini naďalej tvrdí, že potrebu jej existencie musia posúdiť odborníci.

10:42 – Peter Pellegrini v diskusii TV Markíza vyhlásil, že preferuje vládnu trojkoalíciu, ktorá by podľa neho mohla byť stabilnejšia ako štvorkoalícia. Nebráni sa však ani štvorkoalícii, všetko bude podľa šéfa Hlasu záležať na rokovaniach.

10:34 – Igor Matovič oznámil, že sa chystá zasadnúť do parlamentu, no nevie, na ako dlho. „Cítim sa unavený,“ skonštatoval v TV Markíza s tým, že v poslednom období premýšľal nad svojou politickou budúcnosťou a nad tým, či v politike zostane.

10:26 – Smer za víťazstvo vo voľbách dostane viac ako 23 miliónov eur, Progresívne Slovensko zinkasuje viac ako 18 miliónov eur. Peniaze od štátu dostanú aj Republika a Aliancia, ktoré sa do parlamentu nedostali, pretože vo voľbách získali nad 3 percentá hlasov. (denník n)

Smer – viac ako 23 miliónov eur

Progresívne Slovensko – viac ako 18,2 milióna eur

Hlas – viac ako 15,2 milióna eur

OĽaNO – viac ako 9,3 milióna eur

KDH – viac ako 7,1 milióna eur

SaS – viac ako 6,6 milióna eur

SNS – viac ako 5,9 milióna eur

Republika – viac ako 3,6 milióna eur

Aliancia – viac ako 3,3 milióna eur

10:20 – Peter Pellegrini upozornil na to, že na kandidátke SNS sa do parlamentu prekrúžkovali zástupcovia viacerých rozdielnych strán. Bude ho zaujímať, či Danko dokáže garantovať celistvosť svojho poslaneckého klubu.

„On musí vedieť, či tí ľudia, ktorí tam prišli, vytvoria jednoliaty klub, a či budú schopní držať vládu,“ skonštatoval šéf Hlasu na margo predsedu SNS Andreja Danka. (markíza)

10:15 – Michal Šimečka potvrdil, že na Slovensku existuje úzus, že premiérom sa stáva predseda najsilnejšej koaličnej strany. Reagoval tak na otázku, či ponúkne Petrovi Pellegrinimu post predsedu vlády.

Diktovať si podmienky pár hodín po voľbách však podľa neho nie je správne, trvá na tom, že v najbližších dňoch bude viesť neformálne rokovania s predsedami politických strán.

Zdroj: Reprofoto/TV Markíza

10:10 – Dvaja expremiéri v jednej vláde nemôžu z dlhodobého hľadiska fungovať, povedal predseda Hlasu Peter Pellegrini v odpovedi na otázku, či naozaj nebude sedieť vo vláde s Robertom Ficom. Uznal, že túto otázku je možné vyriešiť, ak by jeden z nich zastával post predsedu vlády a druhý by sa stal napríklad predsedom parlamentu.

10:07 – Predseda KDH Milan Majerský zopakoval, že hnutie má nadaľej svoje červené čiary. Na otázku, či by bol ochotný vstúpiť do vlády so Smerom, odpovedal, že KDH pred voľbami akúkoľvek spoluprácu s touto stranou vylúčilo.

Ak by sa na tom čokoľvek zmenilo, musela by to podľa Majerského schváliť celoslovenská rada KDH, no momentálne vraj „nevidí signály, že by k tomu malo dôjsť“.

10:01 – Víťaz volieb má dostať právo na zostavenie vlády, treba rešpektovať tieto zvyklosti, povedal Peter Pellegrini v diskusnej relácii TV Markíza. Hlas bude podľa Pellegriniho prihliadať na kvalitu koalície, nechce potenciálnu vládu iba rôznymi spôsobmi zliepať.

9:59 – Michal Šimečka plánuje „v najbližších dňoch neformálne hovoriť s lídrami politických strán“ s cieľom zistiť, či je možné vytvoriť alternatívnu väčšinu. Vláda Roberta Fica by podľa predsedu PS nebola pre Slovensko dobrou správou. (tv markíza)

9:50 – Progresívne Slovensko by v záujme Slovenska malo Petrovi Pellegrinimu ponúknuť post predsedu vlády, vyhlásil v rádiu Expres v relácii Braňo Závodský naživo člen KDH František Mikloško. Myslí si, že ak Pellegrini pôjde do vlády so Smerom, tak „skončil“.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

9:46 – Pre KDH po voľbách platia „všetky červené čiary“, vyhlásil podpredseda strany Tomáš Merašický. Podľa Merašického sa KDH bude snažiť urobiť všetko preto, aby v parlamente vznikla demokratická vláda, pričom KDH pred voľbami vylučovalo spoluprácu so Smerom. Strana bude mať 14. októbra celoslovenské predsedníctvo. (sme)

9:44 – Prezidentka Zuzana Čaputová rešpektuje výsledky volieb ako prejav vyslovenej dôvery voličov. Strane Smer zagratulovala k volebnému víťazstvu.

9:32 – Predseda PS Michal Šimečka po voľbách odíde z Európskeho parlamentu. Vzdá sa mandátu europoslanca aj svojej funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu.

9:25 – Podľa podpredsedu SaS Branislava Gröhlinga by bolo najlepšie, ak by sa Peter Pellegrini rozhodol vstúpiť do koalície s Progresívnym Slovenskom a SaS. Gröhling vyhlásil, že je zvedavý, ako sa Pellegrini rozhodne, pretože si nevie predstaviť vládnutie Hlasu s Andrejom Dankom či Kuffovcami.

9:15 – Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyhlásil, že strana urobí všetko preto, aby Slovensku znovu nevládol Robert Fico. Hlas podľa Šimečku stojí pred civilizačnou voľbou, či vstúpi do vlády so Smerom, alebo sa rozhodne pre koalíciu s PS, ktorá by mala vyšší počet mandátov.

Šimečka však povedal, že premiérsky post pripadá podľa tradície najsilnejšej strane vládnej koalície a on nevidí dôvod to meniť. Takto odpovedal na otázku, či je PS pripravené ponúknuť Petrovi Pellegrinimu post predsedu vlády výmenou za zostavenie koalície.

9:10 – Igor Matovič po príchode do diskusie v TV Joj vyhlásil, že „Slovensku bude opäť vládnuť mafia“ v zložení Smer, Hlas a SNS. „Bude mafiánsky štát, Hlas, Smer a SNS,“ skonštatoval. Podľa Matoviča nastane „bohapusté rozkrádanie verejných financií“ a zastavia sa vyšetrovania exponovaných káuz.

Zdroj: Reprofoto/TV Joj

9:06 – Podľa Lucie Plavákovej z Progresívneho Slovenska sa bude strana usilovať o neformálne rokovania s potenciálnymi partnermi už počas dnešného dňa.

9:02 – Hlas chce vyšetrovať všetky kauzy, ale podľa Erika Tomáša musí vyšetrovanie prebiehať zákonným spôsobom. Takto reaguje na otázku, či Hlas po prípadnom spojení so Smerom v novej vládnej koalícii nebude chcieť nová vláda zametať kauzy pod koberec.

K žiadnemu nadužívaniu paragrafu 363 podľa Tomáša nedochádza. Strana Hlas sa podľa neho hlási k príslušnosti k Európskej únii a NATO. „Nikdy nespochybníme našu zahraničnopolitickú orientáciu, nikdy,“ skonštatoval. (tv joj)

8:48 – Podľa Erika Tomáša je strana KDH prijateľným koaličným partnerom. Nechce však komentovať, či je KDH prijateľnejším partnerom ako strana SNS.

Vyjadrenie Petra Pellegriniho o tom, že si nevie predstaviť sedieť s Robertom Ficom v jednom vládnom kabinete, podľa Tomáša nie je žiadnou komplikáciou.

8:45 – Vyklikaj si prípadné koalície v budúcom parlamente. Najpravdepodobnejšie aktuálne vyzerá koalícia Smeru, Hlasu a SNS so 79 mandátmi, no vládu by dokázali zložiť aj strany Progresívne Slovensko, Hlas, SaS a KDH s 82 mandátmi.

Ak by sa Smer, Hlas a SNS spojili aj s KDH, takáto koalícia by mohla dosiahnuť ústavnú väčšinu s 91 mandátmi.

8:42 – Podľa Lucie Plavákovej bude Progresívne Slovensko robiť všetko preto, aby Robert Fico nedokázal zostaviť vládu.

8:35 – Na obrazovkách TV Joj začala debata s podpredsedníčkou Progresívneho Slovenska Luciou Plavákovou a podpredsedom Hlasu Erika Tomáša. Zástupcovia Smeru odmietli účasť, Smer chystá vlastnú tlačovú konferenciu približne o 13.00 h.

„Naša programová a hodnotová blízkosť je očividná, o tom netreba špekulovať,“ skonštatoval Tomáš na margo prípadnej spolupráce so Smerom. Karty má teraz podľa neho v rukách Robert Fico, ktorý bude musieť oslovovať prípadných koaličných partnerov.

Zdroj: Reprofoto/TV Joj

8:32 – Hlas zatiaľ so Smerom nerokoval. Podľa Erika Tomáša strana Hlas čaká na oslovenie zo strany Roberta Fica. Strana podľa neho má preferovanú koalíciu, ale na všetkom sa musí zhodnúť predsedníctvo.

8:25 – Takto bude vyzerať Národná rada SR po parlamentných voľbách.

8:00 – Progresívne Slovensko získalo až 61,70 % hlasov od voličov zo zahraničia. Progresívcov z cudziny volilo viac ako 35-tisíc ľudí, za nimi skončila SaS so ziskom 10,80 % hlasov. Slováci zo zahraničia poslali viac ako 3,5-tisíc hlasov aj Smeru, ktorý od nich vďaka tomu získal 6,10 % hlasov. (volby sr)

7:45 – Robert Fico oslavoval svoje volebné víťazstvo na balkóne straníckej centrály na Súmračnej v Bratislave. Pár minút po štvrtej ráno si vedenie Smeru spoločne zaspievalo pieseň Na kráľovej holi, následne niekto z balkóna zakričal „my sme vyhrali, tak sa to robí, do psej matere“. (denník n)

7:08 – Peter Pellegrini v noci na tlačovej konferencii oznámil, že vstup do akejkoľvek koalície bude musieť jednohlasne schváliť predsedníctvo strany. Koalíciu so Smerom nevylúčil, ale zopakoval svoje slová z kampane o tom, že dvaja premiéri by v jednej vláde sedieť nemali. Pellegrini predpokladá, že Smer osloví stranu Hlas ako prvú.

7:05 – Predseda SNS Andrej Danko vo svojej nočnej reakcii na priebežné výsledky volieb oznámil, že sa už teraz cíti ako súčasť novej vládnej koalície. Ak by vznikla koalícia v zložení Smer, Hlas a SNS, mala by v rukách pohodlnú väčšinu 79 mandátov.

7:00 – Víťazom volieb sa po sčítaní 99,90 % hlasov stal Smer-SSD na čele s Robertom Ficom. Vedenie Smeru oslavovalo svoje víťazstvo vo voľbách na balkóne straníckej centrály v bratislavskom Ružinove, na ktorom si krátko po štvrtej ráno členovia strany zaspievali pieseň Na kráľovej holi.