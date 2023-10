V chudobnom regióne Slovenska zabezpečí investor až 500 nových pracovných miest. Do výroby investuje 9 miliónov

Nový priemyselný park neďaleko Rimavskej Soboty predstavuje veľkú nádej pre chudobný región Gemera. Nemecká firma by mala už v roku 2025 zamestnať stovky ľudí.

Neďaleko Rimavskej Soboty postavia nový priemyselný park. Strategický investor z Nemecka na juhu Slovenska do výroby investuje 9 miliónov eur a v regióne zamestná približne 500 ľudí, informuje RTVS.

Na mieste sa už začali terénne úpravy. Výstavbu priemyselného parku by mali dokončiť už v budúcom roku. Firma Winkelmann chce začať s výrobou v roku 2025. Jej produkcia sa bude zameriavať na zásobníky pre tepelné čerpadlá a ohrievače, teda na alternatívne zdroje energie.

Potenciál pre odľahlý región

„Často sa hovorí, že sme silno orientovaní na automobilový priemysel, ale toto je príklad toho, ako vyvažujeme alebo dávame dôraz aj na nové odvetvie a to odvetvie, ktoré má veľký potenciál aj do budúcna,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec.

Primátor mesta Jozef Miško v tom vidí veľký potenciál a verí, že do sa im do regiónu v budúcich rokoch podarí prilákať aj ďalších incestorov. „Verím tomu, že to nebude jediná firma, pretože tá firma sa tu umiestni približne na jednej desatine plochy priemyselného parku. Verím, že sa nám podarí dotiahnuť aj ďalších investorov a tým pádom tým vyriešime obrovskú mieru nezamestnanosti v našom regióne,“ povedal.