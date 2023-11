Česko predlžuje kontroly hraníc so Slovenskom. Potrvajú takmer mesiac

Kontroly budú platiť až do 22. novembra 2023. Nie je však vylúčené, že ich predĺžia znova.

Česko predĺži náhodné hraničné kontroly na hraniciach so Slovenskom. Kontroly budú platiť až do 22. novembra 2023, uviedol český minister vnútra Vít Rakušan na svojom Facebooku. „Vláda na môj návrh schválila predĺženie zvýšenej ochrany česko-slovenskej hranice o 20 dní, teda do 22. novembra,“ napísal Rakušan na sociálnej sieti.

Český minister vnútra zároveň uvádza, že dôsledky nelegálnej migrácie budú riešiť na vnútorných hraniciach schengenského priestoru, pokým nebude fungovať skutočne účinná ochrana vonkajšej hranice EÚ.

Česko zaviedlo náhodné hraničné kontroly už 4. októbra. Pôvodne mali trvať do 13. októbra, česká vláda ich však predĺžila do 2. novembra.