Cestári zabetónovali auto, ktoré si majiteľ zabudol preparkovať. Keď ráno prišli na stavbu, vozidlo záhadne zmizlo

Pred začiatkom rekonštrukcie cesty sa zhotoviteľ nového betónového povrchu dohodol so všetkými majiteľmi bytov na ulici, že svoje autá načas odparkujú. Jeden majiteľ auta však svoje auto odmietol preparkovať. Na prípad upozornila RTVS.

Vzhľadom k tomu, že dopravné predpisy neporušoval, cestári ho nemohli dať odtiahnuť a problém vyriešili po svojom. Cestu prekryli novým betónom tak, že vynechali časť, kde bolo auto zaparkované. Keď stavebné práce ukončili, auto bolo uväznené v drevenom obklade a čerstvom vysokom betóne.

Na ich prekvapenie však auto z večera do rána z pasce zmizlo. Nik momentálne netuší, akým spôsobom majiteľ tento problém vyriešil, dnes je však veľká diera atrakciou pre domácich, turistov aj novinárov.

After a driver failed to remove their car from a road that was being relaid in the city of Łódź, workers decided to pour concrete around it



Images of the stranded car have gone viral, prompting memes and resulting in it becoming a minor tourist attraction https://t.co/J5c4eWfevO