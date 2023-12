AKTUÁLNE: Na pražskej škole sa strieľa. Polícia hlási 11 mŕtvych a niekoľko zranených

Na škole v Prahe na Námestí Jana Palacha nahlásili streľbu. Na mieste už zasahujú všetky policajné zložky.

Česká polícia na sociálnej sieti X potvrdila, že na mieste sú zranení aj mŕtvi ľudia. Celé Námestie Jana Palacha je uzavreté. Polícia vyzvala občanov, aby sa nezdržovali v okolí a nevychádzali z domu.

Podľa portálu Novinky.cz z budovy Filozofickej fakulty Karlovej univerzity vybiehali ľudia. Jedna zo študentiek univerzity pre CNN prezradila, že strelec údajne strieľal na treťom poschodí. Mnohí pedagógovia sa so študentmi zabarikádovali v učebniach.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell.