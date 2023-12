Útok v Prahe pre Refresher popísal študent Filozofickej fakulty: „Polícia nás vyhnala, museli sme mať ruky nad hlavou“

Pri tragickej streľbe zomrelo minimálne 15 ľudí.

Pri streľbe na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe prišlo vo štvrtok o život najmenej 15 ľudí a minimálne 24 je zranených. Študent univerzity Vincent sa vyjadril o tragickom incidente.

Zdroj: TASR/AP

Môžeš popísať, čo sa dialo? Kde v budove si sa nachádzal, keď si sa dozvedel, že sa tam strieľa?

Keď to začalo, bol som na prednáške. So spolužiakom sme potrebovali odísť skôr. Keď sme vyšli z posluchárne, tak sme na schodisku uvideli policajtov so zbraňami. Vrátili sme sa do triedy a všetci sme sa schovali k zemi. Následne nás polícia vyzvala, aby sme rýchlo utiekli von. Museli sme mať ruky nad hlavou.

Ako si sa dozvedel, že je situácia vážna?

Počuli sme nejaké rany, ale mysleli sme si, že možno iba prievan zabuchol dvere. Bohužiaľ, to asi bola streľba.

Čo ti išlo hlavou, keď si zistil, že po fakulte chodí strelec? Ako si reagoval?

Bol som v šoku, nevedel som, ako reagovať.

Ako sa ti podarilo dostať sa von? Bol to kontrolovaný únik, alebo si sám bežal k východu?

Polícia nás vyhnala, museli sme mať ruky nad hlavou a rýchlo bežať preč.

Vedel si, kde bol páchateľ? Odovzdávali ste si nejako informácie?

To sme vôbec nevedeli, len sme vedeli, že sa strieľa.

Komunikoval si s niekým počas evakuácie?

Boli sme v skupine medzi kamarátmi, takže sme sa navzájom upokojovali a utekali sme.

V akom si psychickom stave?

Nemôžem to stále vstrebať. Premýšľam nad tými mladými ľuďmi, ktorí sa už zo školy nevrátili. Je mi to hrozne ľúto.

Poznal si niekoho z obetí? Je niekto z tvojich blízkych ranený?

Dúfam, že nikto z mojich blízkych medzi obeťami ani ranenými nie je.