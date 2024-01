Rozšírená obchodná sieť by mohla vyhlásiť platobnú neschopnosť

Nemeckej sieti obchodných domov Galeria hrozí, že zamieri do konkurzu.

Nemecká sieť obchodných domov Galeria, ktorá patrí do portfólia firiem Reného Benka, zakladateľa skrachovaného rakúskeho realitného a maloobchodného gigantu Signa Holding, by mohla podať návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti. Uviedli to v pondelok dva zdroje oboznámené so situáciou, podľa ktorých by k tomu malo dôjsť už tento týždeň.



Podľa jedného zo zdrojov by mohol byť insolvenčný návrh podaný v utorok 9. januára alebo v stredu 10. januára. „Pravdepodobnosť je vysoká,“ povedala ďalšia osoba oboznámená so záležitosťou, ktorá nechcela byť menovaná.

Hovorca spoločnosti Galeria, ktorá prežila už dve insolvenčné konania, to odmietol komentovať. Signa Holdings, materská spoločnosť Signa Retail Selection AG, vlastníka spoločnosti Galeria, na žiadosti o komentár nereagovala.

Holdingová spoločnosť Signa má dlh približne 5 miliárd eur

Holdingová spoločnosť Signa, ktorú tvorí široká skupina asi 1 000 firiem s významnými projektmi a obchodnými domami v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku, podala minulý mesiac na súde návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti s dlhom približne 5 miliárd eur. Odvtedy ju postupne nasledujú jej divízie.

Signa sa stala doteraz najväčšou obeťou európskej realitnej krízy. Vlastní množstvo komerčných nehnuteľností v Nemecku a Rakúsku. V Hamburgu má rozostavanú 245 metrov vysokú budovu Elbtower. Skupina výrazne rástla v časoch nízkych úrokových sadzieb.

Od začiatku vojny na Ukrajine však sektor nehnuteľností v celej Európe zápasí so zvýšenými nákladmi na výstavbu a energie, ako aj s vyššími úrokovými sadzbami. Financie od bánk „vysychajú“ a obchody zamŕzajú, čo privádza developerov do platobnej neschopnosti.

Signa Retail Selection požiadala koncom novembra o ochranu pred veriteľmi a deklarovala svoj zámer zlikvidovať svoje portfólio dcérskych firiem vrátane siete obchodných domov Galeria, ktorá vznikla v roku 2019 zlúčením reťazca Karstadt a Kaufhof.

Signa Holding sa zaviazal poskytnúť Galerii 200 miliónov eur, ale táto platba je vzhľadom na kolaps holdingu nepravdepodobná. Ak Galeria financie nedostane, podľa viacerých zdrojov zamieri do konkurzu. Spoločnosť sa snaží tiež nájsť nového investora.