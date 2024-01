Zásadné rozhodnutie pre Bitcoin zo strany USA nie je platné. Americkej Komisii pre cenné papiere a burzy niekto hackol účet

Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) včera na sociálnej sieti X oznámila, že udeľuje povolenie na kótovanie investičných bitcoinových fondov ETF na všetkých národných burzách cenných papierov.

Táto informácia však bola nepravdivá. Predseda komisie Gary Gensler na sociálnej sieti X uviedol, že účet komisie napadli páchatelia, ktorí uverejnili neautorizovaný príspevok, informuje o tom The Guardian.



Cena bitcoinu dosiahla začiatkom januára 45 532 dolárov, čo predstavuje najvyššiu hodnotu digitálnej meny od apríla 2022. Po zverejnení falošnej správy sa cena zvýšila na sumu tesne pod 48 000 dolárov. Po ozrejmení situácie klesla na približne 45 200 dolárov.

The @SECGov twitter account was compromised, and an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products.