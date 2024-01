Páchateľ chcel vystrieľať základnú školu v Nitre. „Nabehnem do Vašej školy so zbraňou a všetkých vás postrieľam,“ napísal v liste

Poslal e-mail na adresu ZŠ sv. Marka v Nitre, kde sa vyhrážal postrieľaním.

Polícia Slovenskej republiky informuje na sociálnej sieti o páchateľovi, ktorý z doposiaľ nezisteného miesta odoslal e-mailovú správu na adresu ZŠ sv. Marka v Nitre s predmetom správy „šikana“. Konaním spôsobil vážne obavy.

Policajti vypátrali totožnosť páchateľa a zadržala ho. „Vyšetrovateľ PZ vniesol obvinenie 20-ročnej osobe pre prečin šírenia poplašnej správy, ktorá bola umiestnená do policajnej cely,“ uvádzajú v príspevku.

„Za to, že ste neriešili šikanu mňa a zahrabávali ste to pod koberec a videli ste chybu len vo mne, za to mám psychické problémy a za to sa vám kruto pomstím. Nabehnem do Vašej školy so zbraňou a všetkých vás postrieľam!“ napísal páchateľ v liste.