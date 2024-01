Nové informácie o pozadí rokovaní medzi Dankom a Pellegrinim: Šéf Hlasu vraj odmietol podporu

Danko nepotvrdil, či bude v prezidentských voľbách kandidovať aj on.

Andrej Danko tvrdí, že predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini mohol byť prezidentským kandidátom vládnej koalície, ale pri tvorbe koaličnej zmluvy sa o tom odmietol baviť. Hoci v médiách zdôrazňuje, že má záujem o hlasy voličov Slovenskej národnej strany, podporu SNS na stretnutí pred Vianocami odmietol.

Podľa neho by mal Pellegrini ako koaličný kandidát v prezidentských voľbách vyššie šance a takto riskuje prehru. „Očakávam tvrdú prezidentskú kampaň. Myslím si, že budú veľké útoky na Pellegriniho, aj do jeho okolia. Určite to tím Ivana Korčoka, ani tím ľudí, ktorí stoja za Korčokom, nenechá len tak. Chcel som sa dohodnúť, nedá sa,“ vyhlásil Danko, podľa ktorého Pellegrini preceňuje výsledky predvolebných prieskumov.

Pokiaľ v prezidentských voľbách nebude kandidovať líder Smeru-SD Robert Fico, SNS podľa Danka absolvuje ešte rokovanie so Štefanom Harabinom a následne o prezidentskej kandidatúre definitívne rozhodne predsedníctvo strany. Danko nepotvrdil ani nevyvrátil, že by kandidátom mohol byť on. Potrebných 15-tisíc podpisov na občianskej petícii preventívne vyzbierali počas sviatkov.

SNS chce ísť do Európskeho parlamentu

Slovenská národná strana má podľa neho ambíciu prelomiť negatívny trend z predchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu a dosiahnuť jeden až dva europoslanecké mandáty. „Chcem, aby na kandidátnej listine boli ľudia, ktorí dosiahli najvyšší počet preferenčných krúžkov a potiahnu volebnú účasť,“ uviedol. Značka SNS podľa neho naďalej spája národne orientované osobnosti.

Na margo nového ministerstva cestovného ruchu a športu poznamenal, že SNS šport a turistický ruch podporovala aj v rokoch 2016-2020, keď bola súčasťou vlády, a teraz v tom chce pokračovať aj prostredníctvom nového ministerstva. „Uvidíte, že to pre štát zarobí miliardy eur. Ako hovorili, že rekreačný poukaz je Dankov poukaz, tak toto bude Dankovo ministerstvo. Hovoria, že je to Dankov výmysel a ja sa k tomu hlásim,“ uzavrel.

Pellegrini vyzýva Danka v vyvodeniu zodpovednosti

Predseda parlamentu a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini vyhlásil, že pokiaľ Danko porušil pri nočnej nehode zákon, je na mieste otázka vyvodenia zodpovednosti. Povedal však, že nebude požadovať jeho odstúpenie.

Danko potvrdil, že mal nehodu, došlo k nej na na križovatke ulíc Repašského – Saratovská v Bratislave. Podľa svojich slov dostal vo štvrtok 11. januára večer šmyk a narazil do stĺpa. V prípade potreby škodu zaplatí. Dodal, že s políciou spolupracuje.