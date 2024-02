Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)

Aký sex ju nútil mať s cudzími mužmi, koľko od nich bral peňazí a prečo s tým obeť neskončila skôr? Róbert ju citovo vydieral a vyvíjal na ňu psychický tlak.

„Od júna do novembra som skoro každý víkend spala s cudzími mužmi. Nakoniec ich bolo asi 50. Niektorí boli násilní a jeden ma pomočil. Róbert ma predával za peniaze, z ktorých som nikdy nič nevidela. Keď som chcela skončiť, vydieral ma a vyhrážal sa mi, že ma príde s chlapcami ‚poriešiť‘.“





Skontaktovali sme sa s jednou z obetí, ktorá podala trestné oznámenie za vydieranie, vyhrážanie a kupliarstvo, a porozprávali sme sa s ňou o tom, čo sa jej stalo. Preživšia kupliarstva, vydierania a vyhrážania bude kvôli zabezpečeniu svojej anonymity v článku vystupovať pod pseudonymom Majka. 23-ročného Róberta Z. začiatkom mesiaca obvinili zo sexuálneho násilia . Odvtedy na neho podala trestné oznámenie ďalšia žena. Obe sa skontaktovali s influencerkou Lenkou Tejbusovou (Lenočkatt) . Zverili sa jej so svojimi skúsenosťami s obvineným a tá následne predložila dôkazy polícii. Prípad ako prvý zmedializovala Lenka spoločne s Filipom Sulíkom (Fiki Sulík) na sociálnych sieťach.Skontaktovali sme sa s jednou z obetí, ktorá podala trestné oznámenie za vydieranie, vyhrážanie a kupliarstvo, a porozprávali sme sa s ňou o tom, čo sa jej stalo. Preživšia kupliarstva, vydierania a vyhrážania bude kvôli zabezpečeniu svojej anonymity v článku vystupovať pod pseudonymom Majka.

Majka sa s Róbertom Z. spoznala v marci 2023. Cez Instagram jej napísal, že je veľmi pekná a že sa s ňou chce stretnúť. O niekoľko dní neskôr sa stretli a mali prvý a zároveň posledný sex. Majka však následne od júna až do novembra mala sexuálny styk ešte viac ako 50-krát, avšak s inými mužmi.

V Refresheri sme sa skontaktovali s dvomi obeťami Róberta Z., ktoré na neho podali trestné oznámenie. Ďalšia obeť, ktorú sexuálne zneužil, nám poskytla rozhovor, v ktorom detailne opísala, čo jej urobil.

Čo sa dialo po vašom prvom stretnutí v marci?

Normálne sme si písali až do mája, keď ma do Bratislavy zavolal druhýkrát. Prišla som taxíkom k nemu a šla rovno do sprchy, vraj má pre mňa prekvapenie. Vytiahol šatku a zaviazal mi oči, aby som nič nevidela. Potom som počula, že do miestnosti vošiel iný muž. Keď skončil, prišiel druhý a potom ešte tretí.

Ako to Róbert odkomunikoval, že čo sa tam deje?

Že je to prekvapenie.

A ako si reagovala ty?

Bola som v šoku. Nevedela som, čo mám urobiť.

Takže s tebou mali všetci traja sex?

Áno, jeden po druhom.

Bol pritom aj Róbert?

Nie. Zakaždým, keď niekto prišiel, on odišiel a vrátil sa, keď skončil.

Ako to skončilo?

Pri tom treťom som sa zastavila. Bol agresívny a zlý. Povedal, že si ma zaplatil. Len som sa začudovala, že čo sa deje. Ja som nevedela, že za to platili. Vraj si to s Robom vybaví.

Odmietla si ho pred stykom alebo počas neho?

Počas, už som to viac robiť nechcela. Keď potom Róbert prišiel, tak povedal, že mu ten muž dal len desať eur, tak nemá čo vyprávať, že si ma zaplatil. Spomenul, že má zbraň a že si to s ním pôjde vybaviť.

Čo sa dialo, keď to skončilo?

Objednal nám jedlo a šli sme spať.

On to nijako nerozvádzal a nekomentoval, čo sa stalo?

Nie.

Cítila si sa v ohrození po tom, čo odišli tí klienti a ostala si s Robom?

Stále som bola vo veľkom šoku a nevedela som, čo robiť ďalej. Keď objednával to jedlo, povedal, že by sme mohli ísť na dovolenku. Takýmto spôsobom by som nám na ňu vraj vedela našetriť.

Ako dlho si tam bola?

Odišla som na druhý deň a už sme sa k tomu nevracali.

Ako váš vzťah pokračoval?

Písali sme si aj naďalej, také klasiky, čo plánujeme na víkend a čo robíme.

Kedy si ho videla znova?

V júni a odvtedy to bolo skoro každý druhý víkend. Keď som to už robiť nechcela, tak mi vravel, že mám málo klientov, takto na dovolenku nezarobíme a musím sa snažiť viac.

Keď si k nemu mala prísť opätovne, už ťa vopred informoval, čo budeš robiť?

Áno. Objednal aj nové ubytovanie.

Hovorila si v priebehu tých dní a týždňov, že ti to je nepríjemné a nechceš to robiť, alebo si s tým súhlasila?

Spočiatku som s tým súhlasila, pretože som sa do neho zaľúbila a chcela som s ním ísť na dovolenku. Keď som to v lete už nechcela robiť, začal sa mi vyhrážať, že to všetko povie mojej rodine a kamarátom.

Od leta až do novembra si to robila len zo strachu z vyhrážania a z donútenia?

Áno.

Ako sa vyvíjal váš vzťah s Robom od leta do novembra?

Už sme spolu nespali. Stále sa vyhováral a nenašiel si na mňa čas. Od júna som tam potom bola skoro každý víkend. Zakaždým si len prišiel po peniaze. K nám domov prišiel iba raz s kamošmi na motorke a po hodine a pol odišiel. Vždy sa vyhováral, že sa mu nedá a musí pracovať.

Bolo ich viac. Niekedy aj piati za víkend.

Kde pracoval? Mal nejaký iný príjem?



Tvrdil, že tetuje a robí na benzínke, ale klamal.

Cítila si z neho v tom období nejakú náklonnosť?

Hovoril mi, že ma miluje, že so mnou chce budúcnosť a že si spolu niečo otvoríme, ale v lete som už vedela, že sú to kraviny.

Bol k tebe niekedy násilný?

Bol milý, ale len dovtedy, dokým som bola ochotná to robiť. Následne sa začal vyhrážať a vydierať ma.

Stalo alebo sa ti deje niečo podobné? Tu nájdeš psychologickú a právnu pomoc:

– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566

– Online poradňa Ligy za duševné zdravie

– Online poradňa pre mladých IPčko

– Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie a pre ľudí, ktorí im chcú pomôcť: 0800 212 212

– Nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550, adresár Koordinačno-metodického centra obsahuje kontakty pre každý kraj.

– V prípade ohrozenia volaj 158 alebo 112, na číslo 112 môžeš poslať aj SMS.

Ako často ťa do toho nútil?

Skoro každý víkend.

Ako to prebiehalo? Mala si jedného klienta za deň alebo za víkend?

Bolo ich viac. Niekedy aj piati za víkend.

Nútil ťa niekedy mať sex aj s viacerými mužmi naraz?

Nie, no niekedy to bolo tak, že v dome boli viacerí a striedali sa.

S koľkými mužmi ťa Robo donútil vyspať sa a koľko peňazí od nich za to bral?

Okolo 50. Niektorí platili 500, iní 1 000 až 1 200. Záviselo od typu sexu a od toho, ako dlho to trvalo.