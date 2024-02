„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)

Obeť sexuálneho zneužitia nám popísala, ako ju obťažoval obvinený Róbert Z.

„Plakala som a on si ešte odsunul hlavu, že či mi šibe, že nemám revať. Ale nejako to neriešil, pokračoval v masturbácii a keď už sa išiel dokončiť, schytil mi vlasy, stiahol ma dozadu a urobil sa mi na tvár. To mi prišlo neskutočne odporné. Aký muž by dokázal toto spraviť dievčaťu, ktoré plače?“





Skontaktovali sme sa jednou z obetí, ktorá na Róberta podala tiež trestné oznámenie za sexuálne zneužitie. Porozprávala nám o situácii, ktorá viedla k sexuálnemu násiliu. Táto mladá žena bude pre zabezpečenie jej anonymity v článku vystupovať pod pseudonymom Janka. 23-ročného Róberta Z. začiatkom mesiaca obvinili zo sexuálneho násilia voči mladému dievčaťu. Odvtedy na neho podala trestné oznámenie ďalšia žena. Obe sa skontaktovali s influencerkou Lenkou Tejbusovou (Lenočkatt) . Zverili sa jej so svojimi skúsenosťami s obvineným a tá následne predložila dôkazy polícii. Prípad ako prvý zmedializovala Lenka Tejbusová spoločne s Filipom Sulíkom.Skontaktovali sme sa jednou z obetí, ktorá na Róberta podala tiež trestné oznámenie za sexuálne zneužitie. Porozprávala nám o situácii, ktorá viedla k sexuálnemu násiliu.

Janka pre Refresher hovorí, že sa s Robom prvýkrát kontaktovala 6. januára 2024, keď komentovala na Instagrame jeho story. Tá sa týkala Lenky Tejbusovej (Lenočkatt). Róbert mal v tom čase s Lenkou „instagramový beef“ a od Janky sa snažil získať viac informácií o Lenke, aj o Filipovi Sulíkovi.

Z konverzácie si spravil screenshoty, ktoré bez jej súhlasu zverejnil na svojom Instagrame. Keď mu písala, aby tieto správy odstránil, Róbert jej žiadosti ignoroval.

Zdroj: Archív obete

Keď sa jej podarilo Róbertovi dovolať, mala dojem, že jej vyhovie a fotky spoločnej konverzácie zmaže. Namiesto toho jej však navrhol, aby sa stretli.

Vtedy ku mne priskočil, pritisol ma o stenu, strhol mi dole nohavičky, jednou rukou ma začal škrtiť a druhou obchytkávať.

Jana hovorí, že s tým súhlasila. Nechcela však, aby šiel k nej domov, a tak mu navrhla, aby sa vozili autom po Bratislave. Róbert však trval na tom, že je normálny chlapec a chce sa ku nej iba prísť porozprávať a vysvetliť kauzu okolo Filipa a Lenky.

Janku to zaujímalo, a nakoniec ju presvedčil, aby k nej mohol prísť. Vraj sa ho nebála, pretože na ňu pôsobil ako nejaký „19-ročný petržalský stokár“. Zo začiatku stretnutia na ňu tiež pôsobil neškodne. Preberali kamarátske vzťahy s Lenkou Tejbusovou a Filipom Sulíkom. Postupne však začala byť konverzácia intímnejšia.

V Refresheri sme sa skontaktovali s obomi obeťami Róberta Z., ktoré na neho podali trestné oznámenie. Ďalšia obeť, ktorú predával na sex, nám poskytla rozhovor, v ktorom detailne opísala, čo jej urobil.

Zdroj: Archív obete

Kedy sa ten večer začal zvrhávať?

Začal rozprávať o svojich bývalých vzťahoch, o sexe a začal mať nepriame návrhy, že on nevidí nič zlé na tom, keby sme sa vyspali, aj keď sa nepoznáme, na čo som odpovedala, že to by som nechcela.

O desiatej večer mi povedal, má ešte ísť s kamošmi von, ale že ak chcem, tak ostane. Povedala som mu, že všetko potrebné sme si vyrozprávali a môže ísť, ale on neodchádzal. Nemala som v pláne nič iné a vtedy ma ešte neobťažoval, takže mi to nevadilo.

Vtedy som sa ešte cítila v bezpečí. Viem, že chalani majú takéto narážky a perverzné poznámky, že skúšajú...

Ako váš večer pokračoval?

Chcel sa zahrať hru Pravda a odvaha, s čím som nemala problém. Lenže hneď bolo jasné, že ide o nejakú sexuálnu verziu, kde som mala plniť rôzne úlohy. Povedala som mu, že sa ho nebudem dotýkať. Na to začal hovoriť, že som nudná a podobné veci. Zo žartu som mu odpovedala, že keby mám v sebe vodku, tak možno aj tancujem na stole. A on to zobral vážne... a tu už sa dostávame k situáciám... no...

K situáciám, pri ktorých si spätne začínaš hovoriť, prečo si niektoré veci nespravila inak?

Hej... prečo som mu už vtedy nepovedala, že je čas odísť. Ja som sa však vtedy stále cítila dobre a bezpečne.

Fiki Sulík mi reálne mohol pomôcť, ale namiesto toho si ma zablokoval, keď som mu volala. Nemal však odkiaľ vedieť, čo sa deje, takže ho neobviňujem.

Čakala si, že spolu budete komunikovať aj po tom dni, respektíve, že nadviažete nejaký kamarátsky či iný vzťah?

Určite nie. Ja som si s ním akože rozumela, ale nebolo to nič špeciálne. Bola som proste v podobnej situácií, v akej som už bola mnohokrát, že som sa zoznamovala s človekom, s ktorým som sa už nikdy v živote neplánovala vidieť.

Čo nasledovalo?

Vtedy sa postavil, že ide pre kuriéra. Vôbec som si neuvedomila, že tú vodku stihol objednať. Bolo mi ľúto, že kvôli mne nešiel za kamošmi a že za tú vodku vysolil 30 eur. Tak sme začali piť.

Cítila si z neho už vtedy nejaké postranné úmysly?

Vedela som, že dúfa, že si vypijeme a budem povoľnejšia, respektíve budem chcieť plniť jeho perverzné výzvy. Nakoniec sme vypili asi polovicu litrovej fľašky. Na polícii som ale ráno nič nenafúkala.

Povedala som mu, že tie výzvy nebudem robiť, a tak si namiesto toho dám dole ponožky. Podľa mňa ho strašne frustrovalo, že ani s alkoholom som sa ho nechcela dotknúť a splniť drsnejšie úlohy. Povedala som si, že si dávam dole tričko s tým, že sa vzdávam a chcem to ukončiť. Schúlila som sa do klbka, aby nič nevidel.

Stalo, alebo sa ti deje niečo podobné? Tu nájdeš psychologickú a právnu pomoc

– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566

–

– Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212

– Nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550,

– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566
– Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212
– Nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550, [email protected]
Adresár koordinačno-metodického centra obsahuje kontakty pre každý kraj.

Ako si mu to odkomunikovala, že si dávaš dole tričko?

Tak, že sa vzdávam, že vyhral a že chcem, aby hra skončila. Vnímala som to ako kompromis za to, že som nechcela splniť jeho výzvy. Ostala som tak asi 10-15 minút a dala som si na seba mikinu.

Nahnevalo ho to?



Asi bol frustrovaný, že som sa obliekla a že s ním nič nechcem mať. Vytiahol telefón a zrazu som počula svoj hlas. ’Len aby si vedela, nahrával som si všetky naše telefonáty a rozhovory’. Ukázal mi aj fotky, na ktorých som bola polonahá aj všelijaké ďalšie z môjho bytu.

Fiki Sulík o Robových obetiach povedal, že sú to hlúpe pi*e.

Čo ti vtedy ako prvé preblyslo hlavou?

Zmrzla som. Ostala som ako obarená a on sa zrazu postavil. ’No len aby si vedela, tak toto všetko pôjde von. Všetky nahrávky, fotky, všetko bude online’. Vraj to, že mi Lena a Filip volali nahnevaní, je úplne super materiál a že to môže proti nim použiť v ich hádkach.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Pexels/Karolina Grabowska/na voľné použitie

Ako mu tvoje polonahé fotky mali pomôcť v jeho instagramovom beefe s Lenou a Filipom?

Asi nijako. Skôr už vtedy začínal dávať najavo svoje zámery.



Takže si už vtedy vedela, že po tebe bude chcieť niečo sexuálne?

Áno, ale dúfala som, že to s ním nejako vykecám.