V Alpách uviazli dvaja slovenskí turisti. Zranení muži čakajú na záchranu v nadmorskej výške 3 200 metrov nad morom

Na vrchu Grossglockner uviazla dvojica slovenských horolezcov.

Dvojica horolezcov zo Slovenska v nedeľu uviazla na vrchu Grossglockner v rakúskych Alpách. Záchranné práce pokračujú.

Horolezci v nedeľu večer v núdzovom volaní uviedli, že pri páde skaly na severnej stene Grossglockneru utrpeli zranenia. Podarilo sa im uchýliť do bivaku v nadmorskej výške asi 3 200 metrov.

Záchranná akcia pokračuje

Problém pri záchrane predstavuje silný vietor. „Hore je príliš veterno, takže nemôžete použiť helikoptéru. Museli by sme vyliezť z doliny na lyžiach, ale to by bolo príliš ďaleko. Dôležité je, že oni dvaja nie sú až tak vážne zranení, v bivaku im je teplo a sú zásobení aj jedlom,“ povedal pre portál Kronen Zeitung člen horskej služby Klaus Brandsätter.

Podľa Brandsättera je možné, že alpinistov nezachránia ani dnes. „Ak sa záchrana nepodarí dnes, alpinisti tam budú musieť zostať hore ďalšiu noc a zajtra by sme to skúsili znova,“ povedal. Grossglockner s nadmorskou výškou 3 798 metrov je najvyšší vrch Rakúska medzi spolkovými krajinami Korutánsko a Tirolsko.