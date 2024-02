Šimkovičová sa na pracovnej ceste v Abu Dhabí zdrží aj po skončení konferencie. Čo bude v exotickej destinácii robiť?

Program ministerky po 15. februári nie je jasný.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová bude v termíne od 13. do 17. februára odcestovaná na pracovnej ceste v Abu Dhabí. Konferencia UNESCO o vzdelávaní v oblasti kultúry a umenia, ktorej sa má zúčastniť, však bude trvať len do 15. februára. To kritizuje hnutie Slovensko, ktoré naznačuje, že si vraj Šimkovičová cestu predĺžila na súkromné účely.

„Nevieme síce, prečo jej zahraničná cesta trvá až do 17. februára, ale to nám určite ozrejmí sama po návrate. My jej dovtedy zaželáme láskyplného Valentína za peniaze nás všetkých,“ povedala bývalá ministerka kultúry Natália Milanová (hnutie SLOVENSKO) na pondelkovej tlačovej konferencii.

Prílet šéfky rezortu späť na Slovensko je naplánovaný na sobotu 17. februára v skorých ranných hodinách. Pre Refresher to potvrdila Petra Bačinská, riaditeľka Odboru komunikácie Ministerstva kultúry SR.

Dodala, že program sprievodného programu mimo konferencie rezort objasní po jej návrate. „O jednotlivých bodoch programu, vrátane sprievodného pracovného programu, budeme informovať formou tlačových správ a sociálnych sietí tak, ako je to bežne zaužívané,“ uviedla Bačinská.