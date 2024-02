FACE 2 FACE s Ivanom Korčokom: Peter Pellegrini ako líder preferencií sa debatám vyhýba, v kauze Evka mám čisté svedomie

Po dvoch rokoch obnovujeme reláciou Face to Face a Adelom Ghannamom. Ako prvý naše pozvanie do relácie prijal občiansky prezidentský kandidát Ivan Korčok.

Slovensko o mesiac čakajú prezidentské voľby. V Refresheri sme obnovili reláciu Face To Face, aby sme vyspovedali kandidátov na prezidenta. Ako prvý prijal pozvanie do našej redakcie občiansky kandidát Ivan Korčok.



Moderátor Adel Ghannam sa Ivana Korčoka pýtal na jeho názor na novelu Trestného zákona, ktorý schválila vláda. S moderátorom Ghannamom rozobrali prekvapujúce momenty predvolebnej kampane, Pellegriniho neaktívnosť v predvolebných diskusiách, menovanie Gašpara za riaditeľa SIS, či aktuálnu vládnu koalíciu.



V rozhovore dvojica bližšie rozobrala aj kauzu agentúry Evka, ktorá je známa pre sporné zákazky na ministerstve zahraničných vecí pod vedením vtedajšieho ministra Miroslava Lajčáka. Ivan Korčok v rozhovore povedal, aké zastáva postoje k registrovaným partnerstvám či vysokým trestom za prechovávanie marihuany.



Moderátor od Korčoka zisťoval, aké by zastal ako prezident stanovisko k prebiehajúcej vojne na Ukrajine, v pásme Gazy, či ku kontroverzným výrokom Donalda Trumpa, ktoré sa týkali Ruska a NATO.