Projekt HAKA definitívne končí, Slovákom už nebude pomáhať s pátraním po autách. Zakladateľ vysvetlil, čo sa stalo

Najväčšia skupina má takmer 300-tisíc členov.

Veľká facebooková skupina HAKA (Hľadá sa auto, krádeže automobilov) na konci roka 2024 ukončí svoju činnosť. Informoval o tom správca skupiny Štefan Farkaš. Zároveň potvrdil, že skupinu, ktorá odhaľovala podvodníkov, zrušil 29. februára 2024.

V statuse napísal, že za celých 7 rokov, čo skupinu spravuje, nezobral od štátu, či ľudí ani jedno euro a aj tak opakovane riskoval majetok a aj život.

„Táto skupina je dosť nebezpečná pre bežného občana, ktorý by chcel takto pomáhať ľuďom. Toto riskovať nebudem. Skupina na pátranie po ukradnutých bicykloch a autách bude fungovať do konca roka. Chcel by som dokopať 8 rokov činnosti a 300 000 členov skupiny,“ napísal Farkaš.

Farkaš odmieta skupinu niekomu podarovať. Tvrdí, že nechce, aby ju začali zneužívať. Navyše je podľa neho skupina obrovskou záťažou, najmä na psychiku. Členov však povzbudil tým, že sa určite nájde niekto, kto podobný projekt založí.

„Píšem to ešte raz. Báť sa nemusíte. To, že HAKA končí nie je koniec sveta. Možno niečo podobné niekto založí a keď nie, je tu polícia a prokuratúra. HAKA vždy iba pomáhala. Nenahrádzame všetky tieto štátne zložky,“ dodal v statuse.