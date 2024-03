Pri Košiciach pátrajú po 3-ročnom Jarkovi stovky ľudí. Malého chlapca stále nenašli

Pátranie po chlapcovi bude pokračovať aj v piatok 8. marca.

V obci Ďurkov pri Košiciach pátrajú po 3-ročnom Jarkovi. Nezvestný je od 6. marca. Napriek rozsiahlej pátracej akcii, ktorú 7. marca zorganizovali pátracie organizácie, chlapca nenašli, informuje Pátrací tím Východ na Facebooku.

„Prepátrané bolo nielen blízke okolie či miesta možného výskytu maloletej osoby, ale aj blízky lesný porast, avšak aj napriek snahe všetkých zúčastnených sa doposiaľ nezvestné maloleté dieťa nájsť nepodarilo,“ uviedla v piatok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Po chlapcovi pátrali stovky miestnych ľudí aj dobrovoľní hasiči s technikou Iveco Daily so silou 1 + 4 a aj vrtuľník. Keďže akcia prebiehala aj v noci, využili pri nej drony s termokamerou.

„Okrem policajtov z priľahlých obvodných oddelení sa zapojil aj psovod so služobným psom, záchranári so štvorkolkami, príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), dobrovoľní hasiči z okolitých dedín. Súčinnosť poskytoval aj vrtuľník Ministerstva vnútra SR, do pátrania sa zapojili aj študenti Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach,“ dodala Ivanová.

V prípade akýchkoľvek informácií volaj na číslo polície 158.