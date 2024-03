Investovať na Slovensku pre postoje vašej vlády nebudeme, odkázal nemecký investor slovenskému startupu

Zahraničného investora odradili postoje súčasnej vlády k situácii na Ukrajine.

Nemecký investor odmietol spoluprácu so slovenskou firmou Steehatch Defense pre proruské názory súčasnej vlády. CEO firmy Martin Kozár pre Refresher uviedol, že chcel investíciu využiť na rozvoj spoločnosti a zvýšenie zamestnanosti.

Slovenská firma sa špecializuje na vývoj vojenských dronov vybavených umelou inteligenciou na rozpoznávanie vojenských objektov v komplexnom prostredí. Na sociálnej sieti Linkedin hľadala investorov, ktorí by ju vedeli podporiť. V tejto súvislosti oslovili aj nemeckého investora, ktorému sa projekt páčil, no odradili ho postoje súčasnej vlády k situácii na Ukrajine.

Investor v správe majiteľovi slovenského startupu uviedol, že investuje len do ukrajinských spoločností a že by v súčasnosti do slovenských firiem pre názory súčasnej vlády neinvestoval. Majiteľ firmy Steehatch Defense sa vyjadril, že je smutné, ako sa postoje vlády negatívnym spôsobom dotýkajú slovenských spoločností a bránia im v získavaní investícií zo zahraničia.

