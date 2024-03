Za masovým útokom v Moskve podľa USA nie je Ukrajina. Pri streľbe v obchodnom centre zahynulo niekoľko ľudí

Biely dom v piatok vyjadril sústrasť obetiam streľby v koncertnej sále v ruskej metropole Moskva. Ako zároveň uviedol, v tejto chvíli neexistujú indície o možnej úlohe Ukrajiny v súvislosti s týmto útokom.

„V myšlienkach sme s obeťami tejto hroznej streľby,“ povedal reportérom hovorca Rady USA pre národnú bezpečnosť John Kirby, podľa ktorého sú zábery útoku jednoducho strašné a je ťažké sa na ne pozerať.

„V tejto chvíli nič nenasvedčuje tomu, že do streľby bola zapojená Ukrajina alebo Ukrajinci,“ upozornil zároveň Kirby s tým, že v tejto fáze je príliš skoro hovoriť o akejkoľvek spojitosti s Ukrajinou.

Približne piati maskovaní ozbrojenci spustili v piatok paľbu v moskovskej koncertnej sále Crocus City Hall. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) potvrdila, že útok si vyžiadal obete na životoch i zranených, presné počty však neuviedla.

Informácie z rôznych zdrojov však nasvedčujú tomu, že zrejme prišlo o život niekoľko desiatok ľudí.

