Ak máš tento plech z Pepca, choď ho vrátiť. Je závadný

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na nebezpečný výrobok „plech na pečenie 28,2 x 15,4 x 7 cm“ od poľskej spoločnosti Pepco. V laboratórnych podmienkach odborníci zistili, že pri používaní sa odlupuje vonkajší povlak.

Zistené odlupovanie povlaku je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami. Výrobok sa teda musí stiahnuť aj zo slovenského trhu.

Pepco plech na pečenie 28,2 x 15,4 x 7 cm. Zdroj: Facebook (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)

Konkrétne ide o výrobok, značky Pepco HOME, ktorého EAN kód je 2200134884561. Iné označenie produktu je Art. Nr. SKU 34884501 STYLE 348845. Výrobné číslo tohto plechu je ORD00851338_01. Plech na pečenie bol vyrobený v Číne.



Produkt sa nachádza aj v predajniach Pepco na Slovensku a úrad pracuje na jeho stiahnutí. Úrad takisto odporúča zákazníkom, aby zakúpené výrobky nekupovali. Ak sa stalo, že človek už plech kúpil, mal by prestať s jeho používaním a mal by ho vrátiť do predajne.