Bulharsko a Rumunsko vstúpili do Schengenského priestoru. Cestovanie bude odteraz výrazne jednoduchšie

Bulharsko a Rumunsko sa v nedeľu 31. marca pripojili k rozsiahlemu európskemu schengenskému priestoru voľného pohybu, čím sa pre ich obyvateľov po 13 rokoch čakania otvorila možnosť cestovať letecky a po mori bez hraničných kontrol.

Veto zo strany Rakúska však znamená, že nový štatút sa nebude vzťahovať na pozemné trasy, keďže Viedeň vyjadrila obavy z možného prílevu žiadateľov o azyl. Napriek čiastočnému členstvu má zrušenie kontrol na vzdušných a námorných hraniciach oboch krajín významnú symbolickú hodnotu.

Pre Bulharsko a Rumunsko je prijatie do Schengenu „dôležitým míľnikom“, ktorý symbolizuje „otázku dôstojnosti a príslušnosti k Európskej únii“, povedal rumunský analytik pre zahraničnú politiku Stefan Popescu.



„Je to veľký úspech pre obe krajiny a historický moment pre schengenský priestor - najväčší priestor voľného pohybu na svete,“ uviedla v sobotu vo vyhlásení predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. „Spoločne budujeme silnejšiu a jednotnejšiu Európu pre všetkých našich občanov,“ dodala.

Po nedeľňajšom vstupe Bulharska a Rumunska bude mať schengenská zóna 29 členov - 25 z 27 členských štátov Európskej únie, ako aj Švajčiarsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Okrem toho tri mikroštáty - Monako, San Maríno a Vatikán - sú de facto tiež členmi schengenského priestoru vzhľadom na svoju veľkosť a nemožnosť udržiavať aktívne hraničné kontroly.

Schengenský priestor, ktorý vznikol v roku 1985, umožňuje viac ako 400 miliónom ľudí voľne cestovať bez kontrol na vnútorných hraniciach. Oblasť je pomenovaná podľa Schengenskej dohody z roku 1985 a Schengenského dohovoru z roku 1990, ktoré boli podpísané v luxemburskej obci Schengen.

Rumunská vláda uviedla, že schengenské pravidlá sa budú vzťahovať na štyri námorné prístavy a 17 letísk, pričom letisko Otopeni v blízkosti hlavného mesta Bukurešť bude slúžiť ako najväčší uzol pre schengenské lety.



Na letiskách bude nasadených viac pracovníkov vrátane pohraničnej polície a imigračných úradníkov, ktorí budú „pomáhať cestujúcim a odhaľovať tých, ktorí to chcú využiť na nelegálne opustenie Rumunska“.



Vykonávať sa budú aj náhodné kontroly s cieľom zachytiť osoby s falošnými dokladmi a bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi. Bulharsko i Rumunsko dúfajú, že sa do schengenského priestoru plne začlenia do konca tohto roku.

Today, Bulgaria and Romania join the Schengen family.



I welcome the lifting of internal air and sea border checks.



This is a great success for the people of both countries.



It also benefits millions of EU citizens across Europe.



Making the Schengen area even stronger.