PREZIDENTSKÉ VOĽBY NAŽIVO: Moratórium posunú o 5 minút, rehoľné sestry v Novom meste omylom zamkli bránu do školy

Počas celého dňa sledujeme naživo dianie vo volebných miestnostiach aj štáboch oboch kandidátov, ktorí sa dostali do 2. kola.

Najdôležitejšie udalosti:

O 7:00 h otvoria všetky volebné miestnosti na Slovensku.

Volebné moratórium bude trvať až do momentu zatvorenia volebných miestností, teda do 22.00 h. Moratórium môžu predĺžiť v prípade problémov v jednotlivých okrskoch.

Slováci sa vo veľkom vracajú zo zahraničia. Pre voľby stúpol počet príletov o 70 %.

8:26 – Volebné miestnosti sa na strednom Považí a v kopaničiarskom regióne otvorili o 7.00 h. Výnimkou bola volebná miestnosť v cirkevnej škole v okrsku č. 13 v Novom Meste nad Váhom, ktorú otvorili o päť minút neskôr.

Všetky ostatné volebné miestnosti otvorili včas.



Dôvodom omeškania bola podľa zapisovateľky okresnej volebnej komisie v Novom Meste nad Váhom Ľubici Marcinovej zamknutá hlavná brána školy. Zamknúť ju podľa nej mali rehoľné sestry pri odchode na svätú omšu. Volebná miestnosť tak bude otvorená do 22.05 h.

7:57 – Z volebných miestnosti na celom Slovensku zatiaľ hlásia plynulý a bezproblémový priebeh.

7:50 – Ak volič zakrúžkuje oboch kandidátov na prezidenta, hlasovací lístok bude neplatný. Vo voľbách prezidenta krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta. Upozornilo na to Ministerstvo vnútra SR na svojom webe.

7:17 – Volebný deň bude sprevádzať veľmi teplé počasie, teploty sa vyšplhajú až do 25 stupňov Celzia. Na východe Slovenska sa môžu vyskytnúť zrážky.

Zdroj: SHMÚ

7:04 – V prezidentských voľbách môže podľa odhadu Štatistického úradu SR voliť viac ako 4,3 milióna osôb. Občania môžu svoj hlas odovzdať v 5938 volebných miestnostiach.



Po uzatvorení volebných miestností sa začnú spočítavať hlasy. Štatistici budú priebežné neoficiálne výsledky zverejňovať na stránke www.volbysr.sk. Definitívne výsledky majú byť známe po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 7. apríla.

7:00 – V tomto momente otvorili všetky volebné miestnosti na Slovensku. Zatiaľ obce nehlásia žiadne technické komplikácie. V prípade, že by sa vyskytli problémy, volebné miestnosti môžu byť otvorené aj dlhšie, teda po 22.00 h.

6:50 – Priebežné výsledky druhého kola budú aktualizované každých 10 minút. Počas volebnej noci sa budú postupne zverejňovať štyri okruhy dát - priebežný stav sumarizácie, ukazovatele o volebnej účasti, súhrnné ukazovatele o platných hlasoch a takisto úspešnosť oboch kandidátov. Štatistický úrad SR bude výsledky zverejňovať na portáli volbysr.sk.

6:35 – Čo v prípade, ak sa nemôžem dostaviť do volebnej miestnosti? Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

6:30 – Čo v prípade, ak spravím na hlasovacom lístku chybu? Nesprávne upravený hlasovací lístok je volič povinný odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

6:25 – V prezidentských voľbách prebieha voľba takto:



Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.



Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.



V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, takýto hlasovací lístok je neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

6:20 – Volebné miestnosti otvoria o 7.00 h, v niektorých obciach môžu byť volebné miestnosti otvorené aj skôr. Rozhodnúť o tom môžu starostovia obcí.