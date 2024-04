PREZIDENTSKÉ VOĽBY NAŽIVO: Peter Pellegrini je novým prezidentom Slovenskej republiky. Zrátaných je takmer 100 % zápisníc

Počas celého dňa sledujeme naživo dianie vo volebných miestnostiach aj štáboch oboch kandidátov, ktorí sa dostali do 2. kola.

Prezidentské voľby 2024

2. kolo Sleduj voľby naživo 53,12 % Peter Pellegrini 46,87 % Ivan Korčok 100 % spočítaných okrskov spočítaných okrskov 61.14 % účasť vo voľbách účasť vo voľbách Sleduj voľby naživo v našom článku

Najdôležitejšie udalosti: Neoficiálnym víťazom druhého kola prezidentských volieb je Peter Pellegrini

01:10 – Ďaľšia sklamaná volička Ivana Korčoka nám pred jeho centrálou uviedla, že je z výsledkov prezidentských volieb veľmi smutná. „Ja som sa presťahovala z Londýna toto leto naspäť na Slovensko a je mi veľmi smutno, že sa cítim, že náš národ je takto ľahko zmanipulovaný, a že nemáme ochotu nejaké jednoduché informácie skontrolovať, a takto ľahko sa necháme oklamať populizmom,“ uviedla ďalšia sklamaná volička.

01:00 – Pred Starou tržnicou ostali smutní voliči Ivana Korčoka. Jedného z nich sme sa spýtali, aký má názor na výsledky volieb. Ten nám prezradil, že výsledky ho prekvapili. „Stavil som doslova 200 eur na rozum slovenského občianstva, bohužiaľ nevyšlo. Takže nezostáva mi nič iné než zapíjať smútok ďalšie 4 či 5 rokov,“ uviedol Korčokov sklamaný volič.

00:54 – Predseda opozičného KDH Milan Majerský verí, že víťaz druhého kola prezidentských volieb Peter Pellegrini splní svoje sľuby a urobí všetko pre to, aby ľudí na Slovensku spájal, a nie rozdeľoval.



„Slovensko má nového prezidenta. Gratulujem Petrovi Pellegrinimu k zvoleniu a verím, že splní svoje sľuby a urobí všetko pre to, aby ľudí na Slovensku spájal, a nie rozdeľoval,“ uviedol Majerský na sociálnej sieti.

00:49 – Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling gratuluje Petrovi Pellegrinimu k víťazstvu v druhom kole prezidentských volieb a ďakuje všetkým občanom, ktorí prišli voliť.



„Chcem však vyjadriť odhodlanie, že budeme za stranu SaS zastupovať viac ako milión voličov, ktorí volili Ivana Korčoka,“ dodal Gröhling na sociálnej sieti.

0:44 – Je mi veľmi ľúto, že to tesne nevyšlo. Ivan Korčok by bol výborným prezidentom. Uviedol to predseda opozičného parlamentného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka v reakcii na výsledky druhého kola prezidentských volieb.



„Gratulujem Petrovi Pellegrinimu. Chcel by som veriť, že bude lepším prezidentom, ako je predsedom parlamentu. Mal by pamätať na to, že jeho úlohou je zastupovať všetkých občanov a občianky Slovenska - aj tých vyše milióna z nich, ktorí si priali za prezidenta Ivana Korčoka,“ uviedol Šimečka. Konštatoval, že Korčok odviedol spolu so svojím tímom vynikajúcu kampaň.



Zhodnotil, že kampaň bola zo strany Ficovej vlády a koalície plná podrazov, klamstiev, strašenia a prekračovania písaných aj nepísaných pravidiel súťaže. „Potvrdzuje sa, že pre Slovensko predstavujú nebezpečie a nezastavia sa pred ničím,“ poznamenal.



Zároveň dodal, že vyhrali relatívne tesne. „Nesmieme strácať nádej. Musíme spolupracovať, musíme sa zmobilizovať a musíme ich začať porážať v každých ďalších voľbách, ktoré nás čakajú. Už čoskoro. Je to ťažké, ale som presvedčený, že sa to dá,“ povedal.

0:37 – Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) pogratuloval Petrovi Pellegrinimu k víťazstvu v druhom kole prezidentských volieb.



„Buď dobrým prezidentom pre všetkých občanov. Ďakujem všetkým Slovákom, že ukázali sebavedomie a zdravý úsudok,“ uviedol Taraba na sociálnej sieti. Poznamenal, že Slováci jasne vyjadrili dôveru ich vláde a jej programu.

0:28 – Zuzana Čaputová večer telefonicky zablahoželala Petrovi Pellegrinimu k víťazstvu v prezidentských voľbách.

„Blahoželám Petrovi Pellegrinimu k víťazstvu v prezidentských voľbách. Prajem mu úspešný výkon mandátu, ktorého sa ujme 15. júna. Pri každých slobodných voľbách sa časť spoločnosti teší a časť je sklamaná. Dôležité je, aby od momentu zvolenia nový prezident pôsobil tak, aby sa žiadna časť spoločnosti necítila porazená. Aby radosť z víťazstva išla ruka v ruke s vedomím služby pre všetkých občanov Slovenska, nielen pre tých, ktorí ho zvolili.

Oceňujem vysokú účasť vo voľbách a ďakujem občanom, ktorí využili svoje volebné právo. Ďakujem tiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a úspešnej realizácii volieb,“ uviedla Čaputová na sociálnej sieti.

0:15 – Robert Fico zagratuloval Petrovi Pellegrinimu. „Teraz môžeš ty mne povedať, že takto sa to robí do psej matere,“ povedal so smiechom premiér. „Nech žije Peter Pellegrini, nech žije nový prezident a nech žije Slovenská republika,“ uzavrel Robert Fico.

Fico uviedol, že verí v stabilitu vládnej koalície a vyriešenie praktických problémov spojených s odchodom Pellegriniho z postu predsedu parlamentu. Uviedol to na tlačovom brífingu v Pellegriniho volebnom štábe.



„Aj dnes ľudia na Slovensku ukázali, že rozoznávajú, čo tejto krajine hrozí zo strany liberálnych médií, aktivistov, mimovládnych organizácií, progresivistov,“ vyhlásil Fico.



Tých, ktorí hovorili pred prezidentskými voľbami o „referende“ o vláde, vyzval, aby napísali, že referendum dopadlo dobre a väčšina ľudí si želá pokračovanie aktuálneho štýlu vládnutia. Aktuálna koalícia je podľa neho predurčená vládnuť do roku 2027.



Vo volebnom štábe gratuloval Pellegrinimu aj bývalý prezident Ivan Gašparovič. Upozornil, že podporu bude potrebovať nová hlava štátu i vláda aj naďalej.

00:07 – Peter Pellegrini po zverejnení výsledkov ďakuje svojim voličom. Po jeho boku stojí bývalý prezident Ivan Gašparovič, predseda vlády Robert Fico, ale aj ministri strany Hlas -SD. Pellegrini hovorí o obrovskom záväzku do budúcna, veľkej cti a zadosťučinení. Vďaku vyjadril aj koaličným partnerom.

00:03 – „Videli sme, že prezidentom republiky sa môže stať človek, ktorý vedie netransparentnú kampaň, pri ktorej nevidieť, odkiaľ prúdia peniaze. Videli sme, že prezidentom sa môže stať človek, ktorý šíri nenávisť a bičuje vášne, ktorý z toho druhého urobí kandidáta vojny,“ uviedol Ivan Korčok.



„Toto vám nezabudnem. Nezabudnem vám to nielen kvôli mojim dvom synom, ale aj kvôli občanom Slovenskej republiky. Rozhodla nielen vysoká účasť, ale rozhodol strach. Ten strach šírili tí, ktorí sú schovaní v štátnych funkciách,“ dodal Korčok.

00:00 – Ivan Korčok priznal porážku v druhom kole prezidentských volieb. Z výsledku je sklamaný a rozčarovaný, no rešpektuje ho. Svojmu protikandidátovi Petrovi Pellegrinimu, ktorý je podľa neoficiálnych výsledkov víťazom prezidentských volieb, pogratuloval.



„Odchádzam s tým, že som sklamaný, nie som zlomený. To vás chcem ubezpečiť. Želám Slovensku prezidenta SR, ktorý naplní to, čo je napísané v Ústave SR, aj nezávislosť, aj konať bez príkazov a podľa vlastného presvedčenia,“ uviedol.



Korčok zároveň ocenil všetkých občanov, ktorí sa zúčastnili na voľbách. Poukázal na to, že účasť bola vysoká. Poďakoval ľuďom, ktorí mu v nich prejavili dôveru. Vďaku vyjadril i politickým stranám, ktoré ho podporili. Ocenil aj svoj tím. Za podporu poďakoval tiež rodine.

23:55 – Ivan Korčok v prvej reakcii po zverejnení výsledkov prezidentských volieb uviedol, že je sklamaný a rozčarovaný.

23:54 – Vo volebnej centrále Ivana Korčoka skolaboval človek. Záchranári ho práve odnášajú.

23:46 – Neoficiálnym víťazom druhého kola prezidentských volieb je Peter Pellegrini s podporou 55,02 percenta. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR po spočítaní 92,89 percenta okrskových zápisníc. Volebná účasť zatiaľ dosahuje 60,19 percenta.

23:43 – Do centrály Petra Pellegriniho už prišiel aj premiér Robert Fico.

23:41 – V centrále Petra Pellegriniho už spievajú slovenskú hymnu.

23:36 – Podľa doterajších sčítaných hlasov bude nový prezident Peter Pellegrini. Volebné komisie v týchto chvíľach sčítavajú posledné zápisnice.





23:26 – Podľa Denníka N vyhrá voľby Peter Pellegrini. Už je sčítaných 88,07 percent hlasov. Peter Pellegrini stále vedie a má 55,88 percent. Ivan Korčok má 44,11 percent.

23:23 – V centrále Petra Pellegriniho panuje dobrá a veselá nálada.

23:16 – Už je spočítaných 80,11 percent. Stále vedie Peter Pellegrini s 56,71 percentami. Ivan Korčok má 43,28 percent.

23:11 – Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok kritizuje „liberálne” média, ktoré vraj robili antikampaň voči Petrovi Pellegrinimu a v prospech Ivana Korčoka. „Mnohé liberálne médiá robili takú antikampaň voči Petrovi Pellegrinimu a v prospech Ivana Korčoka, že som bral ako absolútnu povinnosť sa do tej kampane zapojiť. Nerobil som to iba ja, ale aj iní politici,“ uviedol Šutaj Eštok.

23:07 – Už je sčítaných 67,59 percent hlasov. Peter Pellegrini stále vedie a zatiaľ má 57,60 percent. Ivan Korčok má 42,39 percent.



22:59 – Naša reportérka sa spýtala Pil C-ho na jeho názor o masovom zapájaní sa influencerov a známych reperov do predvolebnej kampane aj napriek tomu, že sa pred tým k politike nikdy nevyjadrovali. „No tak je to ich právo samozrejme. Žijeme v demokratickom svete a každý má právo povedať to, čo chce povedať. Otázne je čo hovorí, otázne je ako to hovorí. Otázne je kedy to hovorí, a ako často to hovorí. Ja to hovorím konzistentne a ľudia o mojom názore vedia. O ostatných veciach nech si urobia ľudia svoj vlastný dojem,“ uviedol Pil C.

22:56 – Už je sčítaných takmer 50 percent hlasov. Momentálne vedie Peter Pellegrini s 59,31 percentami. Ivan Korčok má 40,68 percent a náskok sa znižuje.

22:50 – V druhom kole prezidentských volieb vedie naďalej Peter Pellegrini so ziskom 62,33 percenta hlasov. Ivan Korčok na druhom mieste zatiaľ získal 37,66 percenta. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR po spočítaní 30,41 percenta okrskových zápisníc. Volebná účasť zatiaľ dosahuje 55,20 percenta.

22: 43 – Slovenský komik Ján Gordulič ironicky zavtipkoval po otázke našej reportérky, ktorá sa ho spýtala ako bude podľa neho vyzerať Slovensko ak bude prezident Ivan Korčok. „Všetci narukujeme do armády, Slovensko pošle 100 000 vojakov na Ukrajinu, predáme všetky zvyšné armádne veci, ktoré tu máme, absolútny rozvrat, deti budeme vychovávať v školách, aby sa stali gejmi... To čo sme čakali, čo mala urobiť Čaputová a nestalo sa to, tak on to prevezme,“ uvádza ironicky Gordulič.

22:38 – Momentálne je sčítaných 15,07 percent hlasov. Zatiaľ vedie Peter Pellegrini s 65,98 percentami. Ivan Korčok má doposiaľ 34,01 percent. Volebná účasť zatiaľ dosahuje 49,93 percenta.

22:26 – Exkluzívny volebný model agentúry MEDIAN SK pre RTVS ukazuje veľmi tesný výsledok druhého kola prezidentských volieb. Ivan Korčok by získal od voličov 51,1 percent. Podľa tohto volebného modelu by sa stal by sa prezidentom Slovenskej republiky. Peter Pellegrini by od voličov získal 48,9 percent.

22:10 – Centrálu Ivana Korčoka začínajú zapĺňať hostia. Podporiť ho prišli rôzne známe osobnosti aj influenceri.

Medzi hosťami Korčoka sú okrem iných aj bývalý prezident Andrej Kiska či expremiér Mikuláš Dzurinda. Podporiť ho prišli tiež podpredseda parlamentu a líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, poslanec Národnej rady SR a predseda SaS Branislav Gröhling či predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková. Tá verí, že vo voľbách zvíťazí slušnosť nad netransparentnosťou.



Priazeň kandidátovi prišli vyjadriť aj bývalá politička a diplomatka Magda Vášáryová. Medzi jeho priaznivcami sú tiež herci Zuzana Porubjaková, Kristína Tormová, Milan Kňažko či Juraj Kemka. Ten uviedol, že Korčok ho presvedčil účesom, okuliarmi a správnymi hodnotami. Na volebnú noc Ivana Korčoka je podľa informácií z jeho tímu akreditovaných okolo 200 novinárov z viacerých krajín.

22:05 – Volebné moratórium sa skončilo. Volebné miestnosti sú oficiálne uzavreté. Už sa môžu zverejňovať priebežné neoficiálne výsledky druhého kola prezidentských volieb. Štatistický úrad (ŠÚ) SR ich bude zverejňovať na webe www.volbysr.sk.



Definitívne výsledky budú známe až po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Oznámiť by ich mala v nedeľu 7. apríla.

21:58 – Kandidát na prezidenta SR Ivan Korčok trávi volebnú noc so svojimi podporovateľmi z radov politikov aj osobností spoločenského a kultúrneho života. Do volebného štábu v Bratislave prišiel krátko pred 22.00 h.



„Ďakujem všetkým tým, ktorí voliť boli. (...) Ďakujem všetkým štátnym orgánom, ktoré zabezpečovali voľby,“ uviedol krátko po príchode.

21:42 – Minister práce sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš uviedol, že očakáva veľmi tesný výsledok prezidentských volieb. „Asi tak tesné voľby tu ešte neboli,“ uviedol Tomáš. Šéf rezortu práce zároveň očakáva vyššiu volebnú účasť ako v prvom kole volieb.

21:24 – Peter Pellegrini uviedol, že v jeho centrále sa nachádzajú priatelia a ľudia, ktorí mu pomáhali v kampani. Zároveň dodal, že Andrej Danko ani Robert Fico neprídu. Pellegrini zároveň povedal, že s oboma koaličnými partnermi je v kontakte.

„Mám stres, určite že mám stres. To je niečo, čo zažívam prvýkrát v živote. Tu je len jeden víťaz a druhý sa prezidentom nestane, takže je to naozaj také napínavé,“ uviedol Pellegrini po novinárskej otázke ohľadom jeho pocitov.

Predseda Hlasu vraví, že nebol v kontakte s nikým z influencerov, ktorí mu na sociálnych sieťach prejavili podporu. Uviedol, že s nimi nehovoril ani predtým, ani teraz.

21:16 – Peter Pellegrini sa dostavil do svojej volebnej centrály. Momentálne víta pozvaných hostí.

21:11 – V Kútoch (okres Senica) očakávajú v porovnaní s prvým kolom prezidentských volieb výrazne vyššiu volebnú účasť. Vplyv na to majú najmä voliči s hlasovacími preukazmi a voliči s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky.



Vo volebnej miestnosti nachádzajúcej sa v dome kultúry museli podvečer zapečatiť jednu volebnú schránku, keďže sa naplnila jej kapacita. „Ľudia už vkladajú obálky do druhej schránky,“ povedal predseda okrskovej volebnej komisie číslo jeden Ondrej Lánik.

Priblížil, že v tomto okrsku prišlo do 20.00 h voliť približne 1 900 ľudí. „Dve tretiny z tohto počtu sú ľudia, ktorí chodia voliť buď cez hlasovacie preukazy, alebo prostredníctvom čestného vyhlásenia, keďže nemajú na Slovensku trvalý pobyt,“ dodal.

20:48 – Už aj premiér Robert Fico hodil do hlasovacej urny svoj volebný lístok. „Dnes som stihol všetko, čo som si naplánoval. Verím, že aj Vám, ktorí ste mali celý deň povinnosti, zostala chvíľka času na voľby,“ uviedol Fico na sociálnej sieti.

20:33 – Takto vyzerá catering v centrále Petra Pellegriniho. Hostia aj novinári majú k dispozícii rôzne šaláty, ako napríklad cestovinový či zeleninový. K rezňom si hostia môžu dať ryžu alebo zemiaky. Pozvaní si zároveň môžu dať chlebíčky, koláče či slané rolky.

20:28 – Pozreli sme sa na to, ako vyzerá catering v centrále Ivana Korčoka. V bufetoch ponúkajú rôzne obložené misy, vegetariánske aj mäsové. Na výber je aj zemiakový šalát s rezňami a rôzne druhy jednohubiek - paštétové, rybacie, hummusové, mrkvové. Sladký bufet obsahuje rôzne sladké poháre, brownies, tiramisu, krémeše a čerstvé ovocie.

20:14 – Naši reportéri sú už v centrále Petra Pellegriniho.

20:00 – Reportéri Refresheru prichádzajú do centrály Petra Pellegriniho, ktorá sídli v reštaurácii Aušpic na brehu Dunaja. Momentálne sa nachádzajú pred vchodom do centrály a čakajú, kým ich pustia dnu. Naši redaktori odhadujú, že v porovnaní s prvým kolom prezidentských volieb je na mieste o niečo viac novinárov.

19:48 – Naši reportéri sa už nachádzajú v centrále Ivana Korčoka, ktorá sídli v Starej tržnici. Situácia je podľa nich pokojná, priestory sú nasvietené do slovenských farieb. Všetko je zorganizované a zatiaľ sa na mieste nachádzajú len médiá.

19:40 – Druhé kolo prezidentských volieb prebieha na Zemplíne bez mimoriadnych udalostí a narušení. Potvrdili to zástupcovia okresných volebných komisií v Humennom, Michalovciach a vo Vranove nad Topľou.



Okresná volebná komisia v Humennom počas dňa riešila drobné administratívne problémy. Ako uviedol podpredseda okresnej volebnej komisie Michal Babin, voľby majú pokojný priebeh. „Počas dňa sme urobili do 30 kontrol v mestách aj obciach,“ doplnil s tým, že do pôsobnosti okresnej volebnej komisie v Humennom patria aj okresy Snina a Medzilaborce.

19:25 – Iniciatíva Mladí proti fašizmu vypravila v piatok 5. apríla, pred druhým kolom prezidentských volieb Volebný vlak z Prahy a Brna. Organizátori informovali, že kapacity vlaku dopĺňali aj dvomi volebnými autobusmi.

Iniciatíva na svojich sociálnych sieťach informovala, že spolu prepravili 752 cestujúcich voličov. Vo vlaku sa nachádzali napríklad študenti, mníšky, či starší ľudia. Všetky náklady na realizáciu vlaku uhradila iniciatíva Mladí proti fašizmu.

19:17 – Jedným z miest, kde ľudia v sobotu volili prezidenta, bolo aj košické letisko. O túto možnosť požiadali niektorí cestujúci, ktorí odlietali do zahraničia ranným lietadlom a inak by odvoliť nestihli. „Promptne sme to riešili s okrskovou volebnou komisiou v mestskej časti Barca, aby tam išli dvaja členovia okrskovej komisie s prenosnou volebnou schránkou a umožnili cestujúcim odvoliť pred ranným odletom, samozrejme, po 7.00 h,“ uviedol predseda okresnej volebnej komisie Košice František Palkó.



Podľa jeho informácií takto hlasovali traja občania s oprávnením voliť. Letový poriadok letiska stanovuje v sobotu o 7.35 h odlet lietadla na pravidelnej linke z Košíc do Prahy.

19:02 – Igor Matovič pripomína ľuďom, aby išli voliť. „Ak nechceš, aby sme skončili v Putinovej náruči a musel si rozmýšlať, kde budeš žiť, keď zo Slovenska spravili dieru, tak hybaj voliť … lebo inak budeš zbytočne nariekať,“ odkázal Slovákom na sociálnej sieti.

18:16 – Členka volebnej komisie v Kolárove v okrese Komárno odvolila za inú osobu, ktorá nebola prítomná vo volebnej miestnosti. Upozornil na to prednosta Mestského úradu Kolárovo Ladislav Beke. Polícia prípad rieši ako priestupok proti poriadku v správe a s poukazom na zákon o podmienkach výkonu volebného práva ako priestupok neuposlúchnutia pokynu na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti, potvrdil riaditeľ odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru Stanislav Hromádka.



Priestupku sa mala dopustiť 50-ročná členka volebnej komisie. Na miesto sa dostavila hliadka Policajného zboru v Kolárove, ktorá vo veci vykonala štandardné postupy. Vypočula členov komisie i samotnú členku, ktorá je podozrivá zo spáchania priestupku. Priebeh volieb nebol narušený, potvrdila polícia.

17:58 – Záchranári v sobotu v súvislosti s konaním prezidentských volieb doposiaľ zasahovali celkovo trikrát.



„Záchranári ošetrili 67-ročného muža vo volebnej miestnosti v Moldave nad Bodvou, ktorý trpel bolesťami brucha. Transportovali ho do nemocnici v Šaci. Vo volebnej miestnosti na základnej škole v Banskej Bystrici ošetrili záchranári 63-ročnú ženu s kolapsovým stavom,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová. Dodala, že v Leviciach zasahovali pred volebnou miestnosťou u 81-ročnej ženy, ktorá si po páde poranila hlavu. Záchranári ju previezli do nemocnice v Leviciach.

17:46 – Polícia v Nitrianskom kraji zatiaľ nezaznamenala žiadne narušenie verejného poriadku počas druhého kola prezidentských volieb. V obci Sľažany v okrese Zlaté Moravce preverovali policajti podnet týkajúci sa porušenia volebného moratória, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Predsedníčka volebnej komisie telefonicky oznámila, že jeden z členov komisie mal mať na sebe tričko s nápisom na zadnej strane s náznakmi porušenia pravidiel moratória.

17:15 – Záchranári v sobotu do 16.30 h zasahovali celkovo trikrát v súvislosti s konaním prezidentských volieb.

16:56 – Aj v Záhorskej Vsi, najzápadnejšej obci SR, to zatiaľ vyzerá tak, že účasť v sobotňajšom druhom kole volieb prezidenta SR prekoná záujem o hlasovanie v prvom kole.

„Už pred otvorením volebnej miestnosti čakali pred dverami prví voliči, prichádzajú počas celého dňa a je ich viac ako v prvom kole,“ uviedla predsedníčka okrskovej volebnej komisie Michaela Danihelová.

16:32 – Pred volebnými miestnosťami v Kútoch sa tvoria dlhé rady. Dôvodom je veľký záujem Slovákov žijúcich v pohraničných oblastiach v Česku.

16:16 – Malý záujem voličov sprevádza aj druhé kolo prezidentských volieb na najväčšom rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach. Oproti prvému kolu spred dvoch týždňov je však zatiaľ volebná účasť mierne vyššia.

16:02 – V Michalovciach na Základnej škole Teodora Jozefa Moussona sa uskutočňuje nielen druhé kolo prezidentských volieb, ale aj celonárodná kvalifikácia na prvé majstrovstvá sveta vo florbale 3+1 vo Fínsku.

Blízkosť volebných miestností využívajú športovci a voliči sa zas chodia pozrieť na športové podujatie. Ako uviedol jeho spoluorganizátor Pavol Popovec, kvalifikačný turnaj je významnou udalosťou pre florbal i mesto Michalovce, keďže podobná akcia sa tu nikdy predtým nekonala.



V Michalovciach súťaží 29 tímov z celého Slovenska. Víťazné družstvá si zabezpečia účasť na majstrovstvách sveta vo florbale vo fínskom meste Lahti, ktoré sa budú konať spolu s juniorskými majstrovstvami. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo viac ako 220 účastníkov.

Organizátori zároveň využívajú príležitosť informovať ľudí o možnosti spojiť voľby s podporou športovcov.

15:28 – Volebnú účasť takmer 70 percent, ktorá bola zároveň najvyššia v okrese Prievidza, mali počas prvého kola prezidentských volieb v Poluvsí. Tamojšia okrsková volebná komisia odhadla, že túto sobotu bude oproti prvému kolu o niečo nižšia.



V prvom i druhom kole volieb prišiel k urne i Vladimír, podľa ktorého pomerne vysoká účasť v obci hovorí o zodpovednosti voličov. „Od prezidenta očakávam, aby vytvoril rovnováhu,“ uviedol Vladimír.



„V Poluvsí sú uvedomelí občania, ktorí si dokážu uplatniť svoje volebné právo a svoj názor„“ komentoval volebnú účasť Jozef. Podľa svojich slov chce voliť kandidáta, ktorý mu vyhovuje.

14:53 – V sobotu môžu voliť aj ľudia s trvalým pobytom mimo Slovenska. Hlasovať môžu v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predložia platný cestovný doklad a čestné vyhlásenie o tom, že majú trvalý pobyt v zahraničí. Upozorňuje na to na svojom webe Ministerstvo vnútra (MV) SR.



Vzor čestného vyhlásenia uverejnili na webe MV, prípadne ho voličovi v deň volieb poskytne okrsková volebná komisia.

14:31 – Polícia eviduje dve hlásenia počas volebného dňa. Jeden prípad súvisel s členom volebnej komisie, ktorý nastúpil pod vplyvom alkoholu. „Táto udalosť však nemala vplyv na narušenie a priebeh konania volieb,“ uviedol riaditeľ odboru poriadkovej polície.

„Predsedníčka volebnej komisie v obci Sľažany telefonicky oznámila, že 56-ročný člen volebnej komisie mal na sebe tričko s nevhodným nápisom na jeho zadnej strane s náznakmi porušenia pravidla volebného moratória,“ priblížila Hrabovská ďalší incident.

14:05 – Na druhom kole prezidentských volieb sa v sobotu zúčastnila aj 100-ročná Zuzana Mázorová z Kalinova v Poltárskom okrese. S prenosnou urnou k nej domov prišla okrsková volebná komisia.



Dodala, že zažila všetkých prezidentov od čias Tomáša Garrigua Masaryka. Ten nový by mal podľa nej ovládať zahraničnú politiku. Súčasné voľby pre vojnu na Ukrajine považuje za mimoriadne dôležité.

13:53 – Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zverejnil menej kvalitnú fotografiu. Verí, že jeho voľba bude v prospech Slovenska.

13:51 – Líder opozície a predseda Progresívneho Slovenska prišiel voliť s manželkou a dcérou. Sledovateľom odporučil, aby so sebou zobrali aj ďalšieho voliča. „Záleží na každom hlase,“ dodal.

13:35 – V obci Staré Hory, ktoré sú medzinárodne uznávaným mariánskym pútnickým miestom, pripadla na deň druhého kola prezidentských volieb pravidelná púť na Fatimskú sobotu. Ešte pred jej začiatkom prišli odvoliť asi štyria pútnici a dopoludnia aj zhruba 30 turistov s hlasovacími preukazmi.

13:17 – Hlasovanie v druhom kole volieb prezidenta SR sprevádza v obci Vištuk veľký záujem mladých voličov. Pre TASR to uviedol predseda okrskovej volebnej komisie Stanislav Rýchly.



„Odhadujem, že účasť sa v druhom kole vyrovná prvému kolu, na pomery vo Vištuku sa to zatiaľ javí veľmi slušne,“ hodnotí muž, ktorý zasadá vo volebnej komisii už 43-krát, po 41. raz ju vedie. Oceňuje účasť mladých voličov.

„Bol som prekvapený ich účasťou, naozaj chodia vo veľkom počte. Svedčí to o tom, že si uvedomujú dôležitosť svojho volebného práva,“ uviedol.



Priznal, že účasti mohlo pomôcť aj kultúrne podujatie, ktoré sa konalo v centre obce predpoludním. Popoludní sa členovia komisie chystajú s prenosnou volebnou urnou za občanmi so zhoršenou mobilitou, ktorí požiadali o hlasovanie v domácnosti.

13:05 – Svoj hlas prišli v 2. kole volieb odovzdať aj mnohé známe tváre. Niektorí už jasne deklarovali, koho volili. Adela Vinczeová zverejnila fotografiu s popisom, v ktorom upozorňuje na dôležitosť zachovania pokoja aj v prípade, že majú rodinní príslušníci rozdielne názory.

12:58 – Bratislavčan František Hajnovič prišiel voliť z Británie. Tvrdí, že prezidentské voľby majú mimoriadne veľký význam, najmä ako gesto, ktoré dajú ľudia ich politikom, ale aj svetu. Je to možnosť Slovenska vyjadriť názor, prípadne ľahostajnosť na smerovanie krajiny.

„Voľby mali dobré načasovanie, pripadli na deň po narodeninách mojej mamy, tak som to spojil. Hoci priznávam, že prvotný popud pozrieť sa na letenky bol kvôli voľbám. Až potom som si uvedomil, že sa to dá takto pekne spojiť,“ skonštatoval Hajnovič.

12:55 – V Komárne prišli voliť mladomanželia, ktorí si dnes povedali svoje áno.

12:33 – Druhé kolo prezidentských volieb v južných okresoch Nitrianskeho kraja pokračuje veľmi pokojne a bez problémov. Okresné volebné komisie v Komárne a Nových Zámkoch zatiaľ nemuseli riešiť žiadne incidenty, potvrdili členovia komisií.

Podľa predbežných odhadov je záujem voličov o voľby na južnom Slovensku vyšší ako bol v prvom kole. Volebná účasť v okrese Komárno vtedy dosiahla necelých 34 percent, v okrese Nové Zámky prevýšila 45 percent. „Počas prvého kola volieb prichádzali voliči priebežne, volili bez zdržania. Počas druhého kola pred volebnými miestnosťami v niektorých okrskoch museli ľudia aj čakať,“ potvrdili členovia okrskových komisií.

12:12 – V obci Boldog v okrese Senec sa intenzita príchodu voličov v sobotňajšom druhom kole volieb prezidenta s časom obeda o niečo znížila, záujem o voľby je však minimálne podobný ako v kole prvom pred dvoma týždňami.

„Povedala by som, že záujem je rovnaký takisto, ako je rovnaký aj rytmus, v ktorom voliči prichádzajú vo väčších vlnách,“ uviedla predsedníčka okrskovej volebnej komisie v Boldogu Noemi Pikaliová.



Po väčšom nápore ráno a v skorších predpoludňajších hodinách odhaduje, že viac voličov bude opäť prichádzať v neskoršom popoludní a podvečer po tom, čo skončia práce na záhradke. V obci, v ktorej je viac ako 47 percent obyvateľov maďarskej národnosti, neznížil záujem o druhé kolo ani fakt, že priamy zástupca maďarskej komunity už nie je v hre.

11:34 – Prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásila, že je dôležité, aby občania využili svoje právo a podieľali sa na výsledku volieb.



„Je dôležité, aby si vybrali takého, ktorý najviac zodpovedá ich názorom a hodnotám, ale hlavne, aby sa prišli vyjadriť, aby dnes využili naozaj svoje právo a podieľali sa na výsledku volieb,“ poznamenala.



Poukázala na pomerne vysokú účasť v prvom kole prezidentských volieb, čo je podľa prezidentky dobrý signál. „O to ide aj dnes, aby ľudia prišli, a aby hlava štátu, ktorá vzíde z týchto volieb, mala čo najsilnejší mandát,“ zdôraznila.

11:12 – Voľby prezidenta SR sa v sobotu konajú aj v košickej väznici na Floriánskej ulici. S prenosnou volebnou schránkou tam dopoludnia prišli traja členovia z okrskovej volebnej komisie č. 18 v mestskej časti Staré Mesto.



„O prezidentské voľby je zo strany obvinených a odsúdených osôb vyšší záujem ako o iné voľby. Je to z pochopiteľných dôvodov, kvôli kompetenciám, ktoré prezident SR má,“ uviedol riaditeľ Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice Marek Kristan.

10:57 – 2. kola prezidentských volieb sa zúčastnila už aj aktuálna hlava štátu Zuzana Čaputová.

10:35 – Domácich, ale i turistov, ktorí sa v sobotu vyberú na hrad, očakáva počas druhého kola volieb prezidenta okrsková volebná komisia v Uhrovskom Podhradí v okrese Bánovce nad Bebravou.

V jednej z najmenších obcí Trenčianskeho kraja majú zapísaných len viac ako 30 oprávnených voličov. V prvom kole tam mali účasť viac ako 70 percent.



Prvým voličom v obci bol Denis z Trenčína. „Rozhodol som sa ísť voliť preto, že to považujem za svoju povinnosť a závisí od toho budúcnosť Slovenska. Je to povinnosť každého občana, ktorý môže ísť voliť,“ uviedol Denis, ktorý podľa svojich slov chodí k voľbám pravidelne.

10:11 – Kandidát na prezidenta SR Ivan Korčok odovzdal svoj hlas v Senci. Vyzval občanov, aby využili právo voliť.



„Toto je ten moment, keď ľudia majú rozhodnutie vo svojich rukách, a toto je ten moment, keď my politici musíme pozorne počúvať, lebo večer sa dozvieme, ako sa rozhodnú,“ poznamenal.

10:07 – V čase prvého kola prezidentských volieb pred dvoma týždňami mala ešte 17 rokov, no k druhému kolu už dosiahla vek plnoletosti, a tak mohla ísť v sobotu gymnazistka Dorota Lutzbauerová z Trnavy prvýkrát k volebnej urne. Patrí k 21 mladým Trnavčanom, ktorí vstup do dospelosti oslávili práve v období medzi dvoma kolami volieb.

„Mala som premyslené, koho by som volila aj v prvom kole, keby sa bolo dalo. Ale som rada, že môj kandidát postúpil do druhého kola a tak som mu mohla teraz odovzdať svoj hlas,“ povedala po vhodení lístka do urny.

S účasťou na voľbách, ako zdôraznila, neváhala, využila hneď prvú príležitosť. Prostredie volieb pre ňu nebolo novinkou, pretože ju rodičia zvykli brať na hlasovanie už keď bola menšia. Tréma sa však aj tak trochu dostavila.

9:45 – Fotografiu z volebnej miestnosti zverejnila aj poslankyňa Vladimíra Marcinková. Pridala k nej známy citát Václava Havla: Pravda a láska musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou.

Moratórium politikom zakazuje aj v podobných príspevkoch podporovať konkrétnych kandidátov.

9:31 – Na bezproblémový priebeh volieb dohliadajú vo všetkých krajoch posilnené hliadky.

9:05 – Odvoliť už prišiel aj minister Hlasu-SD Richard Raši, pochválil sa, že v svojom okrsku bol prvý. Myslí si, že Slovensko 10 rokov nemalo dobrého prezidenta.

9:03 – Medzi prvými politikmi sa fotografiou z volebnej miestnosti prihlásil nový predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling.

8:57 – Množstvo Slovákov najmä z Česka využíva možnosť voliť v najbližších volebných miestnostiach za hranicami. Vyťažené dnes budú zrejme aj Kúty, obec preto už na vlakovej stanici informuje o tom, kde nájdu voliči otvorené volebné miestnosti.

8:26 – Volebné miestnosti sa na strednom Považí a v kopaničiarskom regióne otvorili o 7.00 h. Výnimkou bola volebná miestnosť v cirkevnej škole v okrsku č. 13 v Novom Meste nad Váhom, ktorú otvorili o päť minút neskôr.

Všetky ostatné volebné miestnosti otvorili včas.



Dôvodom omeškania bola podľa zapisovateľky okresnej volebnej komisie v Novom Meste nad Váhom Ľubici Marcinovej zamknutá hlavná brána školy. Zamknúť ju podľa nej mali rehoľné sestry pri odchode na svätú omšu. Volebná miestnosť tak bude otvorená do 22.05 h.

Podobný problém mali aj v obci Bystrany v spišskonovoveskom okrese. Člen okresnej volebnej komisie v Spišskej Novej Vsi Anton Mican tvrdí, že išlo o problém s kľúčmi.

7:57 – Z volebných miestnosti na celom Slovensku zatiaľ hlásia plynulý a bezproblémový priebeh.

7:50 – Ak volič zakrúžkuje oboch kandidátov na prezidenta, hlasovací lístok bude neplatný. Vo voľbách prezidenta krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta. Upozornilo na to Ministerstvo vnútra SR na svojom webe.

7:17 – Volebný deň bude sprevádzať veľmi teplé počasie, teploty sa vyšplhajú až do 25 stupňov Celzia. Na východe Slovenska sa môžu vyskytnúť zrážky.

7:04 – V prezidentských voľbách môže podľa odhadu Štatistického úradu SR voliť viac ako 4,3 milióna osôb. Občania môžu svoj hlas odovzdať v 5938 volebných miestnostiach.



Po uzatvorení volebných miestností sa začnú spočítavať hlasy. Štatistici budú priebežné neoficiálne výsledky zverejňovať na stránke www.volbysr.sk. Definitívne výsledky majú byť známe po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 7. apríla.

7:00 – V tomto momente otvorili všetky volebné miestnosti na Slovensku. Zatiaľ obce nehlásia žiadne technické komplikácie. V prípade, že by sa vyskytli problémy, volebné miestnosti môžu byť otvorené aj dlhšie, teda po 22.00 h.

6:50 – Priebežné výsledky druhého kola budú aktualizované každých 10 minút. Počas volebnej noci sa budú postupne zverejňovať štyri okruhy dát - priebežný stav sumarizácie, ukazovatele o volebnej účasti, súhrnné ukazovatele o platných hlasoch a takisto úspešnosť oboch kandidátov. Štatistický úrad SR bude výsledky zverejňovať na portáli volbysr.sk.

6:35 – Čo v prípade, ak sa nemôžem dostaviť do volebnej miestnosti? Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

6:30 – Čo v prípade, ak spravím na hlasovacom lístku chybu? Nesprávne upravený hlasovací lístok je volič povinný odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

6:25 – V prezidentských voľbách prebieha voľba takto:



Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.



Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.



V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, takýto hlasovací lístok je neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

6:20 – Volebné miestnosti otvoria o 7.00 h, v niektorých obciach môžu byť volebné miestnosti otvorené aj skôr. Rozhodnúť o tom môžu starostovia obcí.