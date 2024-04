Ivan Korčok sa podelil o prvé silné emócie z výsledkov volieb: Je rozčarovaný z kampane svojho súpera

Ivan Korčok Pellegrinimu zaželal, aby bol dobrým slovenským prezidentom.

Neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok na Facebooku zverejnil emotívny status, v ktorom odhaľuje svoje pocity z výsledkov volieb. Petrovi Pellegrinimu zaželal, aby bol počas svojho pôsobenia dobrým a nestranným prezidentom, ktorý nebude poslúchať niekoho príkazy.

„Pokiaľ ide o mňa, áno, som sklamaný z prehry. Oveľa viac som však rozčarovaný z toho, že uspieť sa dá takou kampaňou, akú sme videli u víťaza. Aj toto, vrátane vytvorenia môjho obrazu kandidáta vojny v kontexte Ukrajiny a smrti, v kontexte Gazy, aj toto si Peter Pellegrini nesie so sebou do prezidentskej funkcie. Je to jeho osobná hypotéka,“ napísal na sociálnej sieti.

Korčok si myslí, že jeden z dôvodov, prečo Pellegrini voľba vyhral je mobilizácia strachom. Tvrdí, že Pellegrini vedel, že ľudia sa vojny boja a preto z nej urobil hlavné heslo svojej predvolebnej kampane.

„Mám obavy o Slovensko. Nie preto, lebo som prehral práve ja. Mám však obavy preto, lebo trend smerovania krajiny, jej úpadku, relativizovania hodnôt a odklon od liberálnej demokracie dostal nielenže zelenú, ale dostal silný vietor do chrbta. Takto vnímam výsledok včerajších volieb,“ píše Korčok.

V statuse poďakoval celému svojmu tímu a všetkým dobrovoľníkom, podporovateľom a voličom. „Slovensko je naša vlasť a snáď sa mi aspoň toto podarilo pripomenúť,“ dodal.

